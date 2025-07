Die Kenianer Beatrice Chebet läuft über 5000 m als erste Frauen unter 14 Minuten. Bild: Keystone

Beatrice Chebet stellt beim Diamond-League-Meeting in Eugene einen Weltrekord über 5000 m auf. Die Kenianerin bleibt als erste Frau über diese Distanz unter der 14-Minuten-Marke.

Chebet, die vor einem Jahr im selben Stadion im US-Bundesstaat Oregon den Weltrekord über 10'000 m geknackt hatte, legte einen starken Finish hin und unterbot in 13:58,06 Minuten die bisherige Bestmarke der Äthiopierin Gudaf Tsegay (14:00,21) deutlich. Die diesmal drittplatzierte Tsegay hatte den damaligen Rekord am 17. September 2023 ebenfalls im Hayward Field in Eugene aufgestellt.

Chebet kürte sich im vergangenen Sommer in Paris zur Olympiasiegerin über 10'000 und 5000 m.

