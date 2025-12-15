  1. Privatkunden
Mahomes mit Kreuzbandriss Chiefs verpassen erstmals seit 10 Jahren die Playoffs

SDA

15.12.2025 - 06:41

Die Szene, bei der sich Patrick Mahomes den Kreuzbandriss im linken Knie zuzieht.
Die Szene, bei der sich Patrick Mahomes den Kreuzbandriss im linken Knie zuzieht.
Keystone

Die Kansas City Chiefs verpassen in der NFL nach zehn Jahren erstmals die Playoffs. Dazu gesellt sich Verletzungspech. Quarterback Patrick Mahomes zieht sich einen Kreuzbandriss zu.

Keystone-SDA

15.12.2025, 06:41

15.12.2025, 07:26

Die Chiefs unterlagen den Los Angeles Chargers im heimischen Stadion 13:16 und kassierten damit die achte Niederlage im vierzehnten Spiel der laufenden Saison. Weil die Houston Texans ihre Partie gegen die Arizona Cardinals gewannen, haben die Chiefs keine Chance mehr auf die Teilnahme an den Playoffs – und auf den dritten Super-Bowl-Sieg innert vier Jahren.

Zu allem Überfluss verletzte sich Mahomes in der Schlussphase am linken Knie. Der zweimalige MVP wurde ins Behandlungszelt gebracht und konnte nicht mehr weiterspielen. Am Abend hatten sie bei den Chiefs die bittere Wahrheit: Mahomes hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird monatelang pausieren müssen.

Die Chiefs teilten mit, dass eine Operation in Erwägung gezogen werde. Ob Mahomes nach der schwersten Verletzung seiner Karriere zum Start in die kommende Saison im Oktober wieder einsatzfähig sein wird, ist offen. Der Pechvogel schrieb jedenfalls: «Ich werde stärker zurückkommen.»

