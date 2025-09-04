Diskussionen um Videobeweis Stucki: «Der VAR ist ein Emotionskiller – im Schwingen wäre das fatal»

Christian Stucki, der Schwingerkönig von 2019, blickt mit blue Sport aufs ESAF in Mollis zurück und spricht auch über die mögliche Einführung des Videoschiedsrichters im Schwingsport. «Ich habe etwas Angst», sagt er.

Christian Stucki, das ESAF in Mollis ist Geschichte. Was hat dich am meisten beeindruckt?

Die Grösse des Festes, die Arena, das Festgelände, die Leute, die da waren. Ich glaube, es ist das Zusammenspiel von allem, was dazugehört. Es war einfach wieder ein bombastisches Fest.

Hat mit Armon Orlik der Beste gewonnen?

Ja. Ich glaube, er hat über zwei Tage super Schwingsport gezeigt. Er wollte wirklich schwingen. Er ist in jeden Gang reingegangen, als wäre es – blöd gesagt – der letzte. Ich glaube, er hat sich den Sieg am Sonntag verdient.

Viele hätten aber lieber einen König gesehen, der im Schlussgang gewonnen hat und im Sägemehl jubelt.

Ich glaube, es ist ein Novum. Es war das erste Mal, dass der Schwingerkönigstitel an jemanden vergeben wurde, der nicht im Schlussgang stand und diesen auch nicht gewonnen hat. Das ist sicher speziell. Aber schlussendlich wurde so entschieden, sie wollten den Titel trotzdem vergeben. Und so kam es dazu, dass – weil Giger und Schlegel den Schlussgang gestellt haben – es einen lachenden Dritten gegeben hat.

Jetzt reden aber alle über die umstrittenen Entscheide in Mollis. Es gab vier krasse Fehlentscheide – beim wichtigsten Fest innerhalb von drei Jahren. Ist das ein Skandal?

Schwierig zu sagen. Du hast als Kampfrichter gewisse Richtlinien, aber auch einen Spielraum bei der Notengebung. Wenn du das Gefühl hast, der Gegner lag nicht genug auf dem Rücken, dann war er für dich als Kampfrichter eben nicht genug auf dem Rücken. Gerade in solchen Gängen, die für den Festverlauf entscheidend sind, ist das heikel.

Staudenmann beispielsweise bekam gegen Schneider nur 9,75 statt 10 – verpasste so den Schlussgang.

Wenn Staudenmann im siebten Gang die Zehn bekommt, haben wir vier Schwinger mit gleich vielen Punkten – drei Ostschweizer und ein Berner. Wen nimmst du dann in den Schlussgang? Oder ein Wicki, der Collaud auf dem Rücken hat, aber der Kampfrichter sagt: «Für mich war es zu wenig.» Dieses Recht hat er. Aber der Festverlauf hat sich dadurch natürlich verändert. Im Nachhinein kann man immer darüber lamentieren.

Aber für einen Staudenmann ist es doch extrem bitter. Er wäre höchstwahrscheinlich in den Schlussgang gekommen und hätte um sein Karriere-Highlight gekämpft.

Genau. Es ist natürlich schon speziell, gerade in solchen Situationen. Ich habe es mir noch einmal angeschaut. Man sieht, Staudenmann will auf die Zehn schwingen. Er probiert alles. Ich kann es auch nicht wirklich begreifen, warum es da keine Zehn gab. Im vorherigen Gang gab es ja die gleiche Szene.

Bei Giger gegen Collaud.

Da nahm Giger ihn auch noch einmal hoch – und da gab es die Zehn. Ich glaube, man muss das schon in Relation betrachten und bewerten. Ein Collaud hat 110, 115 Kilo, Dodo (Schneider) liegt zwischen 155 und 165 Kilo. Das ist natürlich ein Unterschied, jemanden in dieser Gewichtsklasse hochzunehmen. Fabian hat alles daran gesetzt – und trotzdem wurde es nicht honoriert. Das ist schon speziell.

Warum passieren solche Fehlentscheidungen? Sind die Kampfrichter zu wenig mutig? Zu wenig gut? Überfordert?

Vielleicht alles zusammen. Nein, ich weiss es nicht genau. Sie sind sicher vom Ausbildungsstand her auf Stufe 4, also sehr erfahren. Es ist ja nicht ihr erstes Schwingfest, an dem sie als Kampfrichter wirken. Daran sollte es eigentlich nicht liegen. Von der Ausbildung her hat man Fortschritte gemacht.

Woran liegt es dann?

Es sind zwei sehr lange Tage. Knapp 1000 Paarungen finden am Eidgenössischen statt. Bei diesem besagten Gang waren schon sieben, acht Stunden Fest vorbei. Da gab es bereits viele Gänge, viele Entscheidungen. Vielleicht spielt auch Müdigkeit eine Rolle, weil man einfach zwei Tage lang pausenlos im Einsatz steht. Es war heiss, die Sonne hat gebrannt. Das sind Faktoren, die die Aufmerksamkeit beeinflussen können – bewusst oder unbewusst. Vom Ausbildungsstand her sind wir aber sicher auf einem guten Niveau.

Was muss für dich passieren, damit das in Zukunft nicht mehr vorkommt? Was würdest du fordern?

Man muss an der Ausbildung schrauben. Die Kampfrichter müssen ihr Auge für die Gänge noch besser schulen. Vielleicht muss man auch im Reglement gewisse Punkte anpassen, damit eine klarere Struktur entsteht. Den Ermessensspielraum könnte man etwas einschränken, um solche Situationen, wie wir sie jetzt erlebt haben, zu verhindern.

Der technische Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbandes, Stefan Strebel, sagte Anfang Woche noch: «Den VAR wird es im Schwingen nie geben.» Jetzt fordern plötzlich viele Funktionäre ein Umdenken, dass man den Videobeweis zumindest testen sollte. Dieses Hin und Her gibt kein gutes Bild ab.

Nein, das sicher nicht. Ich muss Stefan aber in Schutz nehmen. Er war einer der Ersten, der bei seinem Amtsantritt das ganze Thema überhaupt in Angriff nahm – also die Idee, den Videobeweis. Doch damals wurde es abgeschmettert: «Brauchen wir nicht.» Und jetzt, weil es ein paar umstrittene Entscheide gab, ist man vielleicht doch wieder dran, das einmal zu testen. Aber man weiss natürlich: Solche Testphasen können manchmal ziemlich lange dauern.

Viele sagen: Der VAR nimmt dem Schwingen die Seele, die Tradition muss bleiben. Aber wenn man den ganzen Gigantismus rundherum sieht, ist das ja auch nicht mehr das Schwingen, das es vor 20 Jahren war.

Ob es den VAR wirklich braucht, kann ich nicht sagen. Man hätte sicher gewisse Faktoren, die man mit einem VAR abdecken könnte. Aber ich habe einfach etwas Angst: Wenn der VAR kommt, dann ist das ein Emotionskiller. Stell dir vor, du hast den Schlussgang am Eidgenössischen. Der Kampfrichter gibt das Resultat, aber du darfst noch nicht jubeln, weil zuerst noch überprüft werden muss, ob es wirklich korrekt war.

Du hättest 2019 gegen Wicki vielleicht auch nicht sofort jubeln dürfen?

Ja, genau! Das sind die Dinge, die ich schwierig finde. Es geht um den emotionalen Teil. Wenn du im Schlussgang stehst und der Kampfrichter sagt «gut» – dann willst du jubeln. Aber wenn du innerlich denkst: «Wart jetzt, vielleicht kommt noch einer aus dem Kämmerchen ...»

... und der vermeintliche Sieg wird annulliert.

Das ist so wie im Fussball: Da fällt ein Tor, und zuerst jubeln alle nur vorsichtig, bis irgendwo geprüft ist, ob es kein Offside oder kein Hands war. Erst, wenn der Schiedsrichter auf den Mittelkreis zeigt, kannst du richtig jubeln. Und dann ist der erste Jubel-Moment eigentlich schon weg. Das wäre im Schwingen, glaube ich, ziemlich fatal.

Eine weitere Frage, die sich stellen würde: Gibt es den VAR nur auf dem Hauptplatz, wo die Fernsehkameras stehen? Oder auch auf den Plätzen rundherum?

Diese Diskussion haben wir auch schon geführt. Ich sage: Wenn du ihn einführst, dann kannst du es nicht nur für die Spitzenpaarungen auf dem Fernsehplatz machen. Dann musst du es eigentlich für alle gleich handhaben. Sonst behandelst du jemanden anders als den anderen – und das geht nicht. Darum wird es eben sehr schwierig.

Was bedeutet das für die Infrastruktur?

Du brauchst auf jedem Platz mindestens drei Kameras, dazu auf jedem Platz einen zusätzlichen Kampfrichter, der die Videobilder überwacht.

Und noch einen Videoschiedsrichter in einem Regieraum.

Genau. Der VAR, der alles zusammenschneidet, schaut und entscheidet. Und da wird es in der Umsetzung natürlich extrem schwierig, weil so ein Schwingfest ja sieben Plätze hat – jeder mit eigenem Betrieb. Die grosse Frage ist: Wo setzt man den VAR überhaupt ein? Nur am Eidgenössischen? Oder auch an Bergfesten, an Kantonalfesten oder gar an den Teilverbandsfesten? Da stösst man schnell an die Grenzen. Denn irgendwann ist es schlicht ein Kostenfaktor. Und dann muss man vielleicht sagen: Es geht einfach nicht, weil es finanziell viel zu aufwendig wäre.

Mathias Sempach hat den Vorschlag gebracht, dass man Challenges einführen könnte. Ähnlich wie beim Eishockey oder Tennis.

Das müssten wir sicher auch einmal prüfen. Ich denke, alles, was hilft, strittige Szenen aufzulösen, sollte man anschauen. Und ja, das wäre vielleicht tatsächlich ein Ansatz – dass man so eine Challenge einführt oder zumindest testet.

Denkst du, dass wir am nächsten ESAF 2028 in Thun irgendeine Art von Videohilfe haben werden?

Das kann ich nicht sagen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es vielleicht noch zwei, drei Jahre länger dauert. Die Mühlen mahlen langsam. (lacht)

