Christian Stucki: «Vor dem Brünigschwinget hat mich mal ein Pferd getreten»

Was musstest du als Schwinger heimlich tun? Wie stehst du zu Sex vor dem ESAF? Das Peinlichste, das dir je vor einem Schwinget passierte? Christian Stucki stellt sich den schrägen Fragen und nimmt kein Blatt vor den Mund.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Christian Stucki hat 2019 in Zug das Eidgenössische Schwingfest gewonnen. Nun hofft er, dass der Königstitel am Wochenende zurück in den Kanton Bern kommt.

Vor dem ESAF in Mollis nimmt sich der Hüne jedoch noch Zeit für die etwas anderen Fragen von blue Sport.

Das Dümmste, dass dir vor einem Fest je passiert ist? Stucki: «Vor einem Berner Kantonalen hat es mich mal mit dem Töff überschlagen. Und vor dem Brünigschwinget hat mich mal ein Pferd auf den Oberschenkel getreten.» Mehr anzeigen

Christian Stucki, gibt man als Schwinger zu, wenn man nervös ist?

Das kommt ein wenig auf die Person an. Mir hat man es zum Glück nie angesehen, aber ich war immer sehr nervös. Gewisse stehen dazu, andere sagen, sie seien gar nicht nervös, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt. Aber ich glaube, die meisten sind nervös.

Auf was verzichtet man vor einem ESAF?

Auf ein Saufgelage (lacht). Vor dem ESAF bist du strikt und schaust gut zu dir, damit du beim Fest wirklich auf dem Peak deiner Kräfte und erholt bist. Der Tank muss gefüllt sein. Da kannst du dir Ausgang nicht leisten.

Ist Sex vor dem ESAF ein Tabu oder okay?

Frag mich etwas, das ich weiss. Rocky Balboa hat gesagt, ‹Bumsen macht die Beine müde›. Dem einen tut es gut, dem anderen nicht. Darum ist es jedem selbst überlassen.

Was hält die Favoriten vor dem ESAF vor dem Schlafen ab? Oder hat man sogar vor etwas Angst?

Das sind Gedanken darüber, wie es laufen könnte, wenn man einen Gang verliert oder wenn ein Worst-Case-Szenario eintritt. Bei mir war es immer die Nervosität vor den Festen und die Angst davor zu verlieren. Daran sollte man aber eigentlich nicht denken. Es ist ein Schwingfest, wie jedes andere. Am Morgen hingehen, das Beste geben und dann siehst du, was dabei rausgekommen ist.

Hast du Dinge vor einem ESAF heimlich getan, die eigentlich ein No-Go waren?

Nein. Ich bin schon immer relativ ... ja, vielleicht nicht gerade seriös gewesen. Man weiss ja, dass ich hie und da geraucht habe. So habe ich vor einem Eidgenössischen wegen der Nervosität sicher mal ein, zwei Zigaretten mehr geraucht. Das hätte ich sicher sein lassen sollen. Aber dieses Laster habe ich mittlerweile abgelegt.

Hast du dir mal eine Ausrede zurechtgelegt, wenn du im 1. Gang auf dem Rücken liegen würdest?

Nein. Schlussendlich musst du schwingen. Jeder hat einen Rücken. Manchmal läuft es für dich, manchmal gegen dich. Da kannst du dann klar und ehrlich Auskunft geben, was falsch gelaufen ist.

Das dümmste, dass dir vor einem Fest je passiert ist?

Vor einem Berner Kantonalen hat es mich mal mit dem Töff überschlagen. Danach hatte ich leichte Schürfwunden und Prellungen. Das Fest kam zwar noch relativ gut raus. Anders auf dem Brünig. Dort hat mich vor dem Wettkampf mal ein Pferd auf den Oberschenkel getreten. Ich hatte einen grossen Bluterguss, das war schmerzhaft. Es lief dann beim Fest auch nicht so gut.

Wer steht beim ESAF im Schlussgang?

Eine schwierige Frage. Das Favoritenfeld ist gross. Ich als Berner hoffe auf einen Berner. Ich sage mal Fabian Staudenmann gegen Werner Schlegel.

Und wer gewinnt?

Staudenmann.

