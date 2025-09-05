  1. Privatkunden
Beachvolleyballerinnen wieder vereint Comeback des Erfolgsduos Hüberli/Brunner

Jan Arnet

5.9.2025

2024 jubelten Nina Brunner und Tanja Hüberli über Olympia-Bronze.
2024 jubelten Nina Brunner und Tanja Hüberli über Olympia-Bronze.
Keystone

Nach ihrer familiären Auszeit kehrt Beachvolleyballerin Nina Brunner auf die internationale Bühne zurück – an der Seite ihrer langjährigen Partnerin Tanja Hüberli. Damit steht das Schweizer Erfolgsteam Hüberli/Brunner ab 2026 wieder gemeinsam auf dem Feld.

Redaktion blue Sport

05.09.2025, 11:00

05.09.2025, 11:12

Nach ihrer Mutterschaftspause kehrt Nina Brunner auf die internationale Beachvolleyball-Bühne zurück. Ab 2026 steht sie wieder Seite an Seite mit ihrer langjährigen Partnerin Tanja Hüberli im Sand. Die beiden, die 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris Bronze gewannen, wollen ihre Erfolgsgeschichte fortsetzen – mit dem klaren Ziel, sich für die Spiele 2028 in Los Angeles vorzubereiten.

«Meine Freude am Beachvolleyball ist ungebrochen. Schon früh war für mich klar, dass ich auf die Tour zurückkehren möchte. Mein erster Anruf galt deshalb Tanja, da wir in unseren neun gemeinsamen Jahren unglaublich viel zusammen erlebt, erreicht und aufgebaut haben. Ich freue mich sehr, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen», sagt Nina Brunner in einer Medienmitteilung von Swiss Volley.

Hüberli/Brunner waren bis 2024 jahrelang gemeinsam erfolgreich.
Hüberli/Brunner waren bis 2024 jahrelang gemeinsam erfolgreich.
KEYSTONE

Auch Tanja Hüberli blickt der erneuten Zusammenarbeit mit Freude entgegen, obwohl ihr der Entscheid schwergefallen sei: «Leona (Kernen) ist mir sehr ans Herz gewachsen. Wir haben uns als Team schnell entwickelt und in kurzer Zeit viel erreicht. Aber der Gedanke, mit Nina nochmals drei Jahre lang alles zu geben, gemeinsam anzugreifen und 2028 zusammen in Los Angeles auf dem Feld zu stehen, ist für mich sehr motivierend.»

Bis zum Ende der laufenden Saison bleibt das Duo Hüberli/Kernen bestehen. Trotz Hüberlis Sprunggelenksverletzung verfolgen die beiden weiterhin ihr grosses Ziel: die WM-Teilnahme im November 2025 in Australien. Mit wem Leona Kernen ab 2026 antreten wird, steht derzeit noch nicht fest.

Videos aus dem Ressort

«Willst du mit mir gehen?» – wie die Geschwister Vergé-Depré zusammengefunden haben

«Willst du mit mir gehen?» – wie die Geschwister Vergé-Depré zusammengefunden haben

01.04.2025

Vergé-Déprés im Schwestern-Talk: «Ab und zu habe ich ihre Kleider geklaut»

Vergé-Déprés im Schwestern-Talk: «Ab und zu habe ich ihre Kleider geklaut»

Die Geschwister Zoé und Anouk Vergé-Depré stehen neu als Team Zouk zusammen im Sand. Beim Schwestern-Talk sprechen die beiden über Ticks, Unordentlichkeit und Zeit im Bad.

24.04.2025

