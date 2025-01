Die Washington Commanders sorgen mit dem Sieg bei den Tampa Bay Buccaneers für die erste Überraschung in den laufenden Playoffs. Bild: Keystone

Die Washington Commanders sorgen für die erste Überraschung in den NFL-Playoffs. Sie bezwingen die Tampa Bay Buccaneers auswärts 23:20.

Keystone-SDA SDA

Die Commanders erreichten die zweite Runde der Playoffs auf dramatische Weise. Die Entscheidung zu ihren Gunsten fiel durch ein Field Goal bei auslaufender Spielzeit. Der Football klatschte dabei an den Pfosten und erst dann ins Ziel. Die Mannschaft aus der Hauptstadt sorgte damit für den ersten Sieg eines schlechter gesetzten Teams in der entscheidenden Phase dieser Saison. In der nächsten Woche bekommt sie es mit den Detroit Lions zu tun.

Nach dem Sieg der Commanders ist auch klar, dass die Philadelphia Eagles entweder gegen die Minnesota Vikings oder die Los Angeles Rams um den Einzug in das Conference Championship Game spielen werden. Die wegen der Brände in Los Angeles nach Phoenix verlegte Partie beendet in der Nacht zu Dienstag die Wildcard-Runde der Playoffs.

Die Eagles gewannen ihr Heimspiel gegen die Green Bay Packers 22:10. Beim Comeback von Eagles-Quarterback Jaylen Hurts, der zuletzt wegen einer Gehirnerschütterung gefehlt hatte, lagen die Eagles stets in Führung. Hurts beendete die Partie mit zwei Touchdown-Pässen.