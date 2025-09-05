Curdin Orlik: «Dann sagte meine Mutter: ‹Gell, du bist schwul›»

Curdin Orlik hat 2019 in Zug, 2022 in Pratteln und zuletzt in Mollis den Eidgenossen-Kranz geholt. Keystone

Im März 2020 outete sich Schwinger Curdin Orlik als erster aktiver Spitzensportler in der Schweiz als schwul. Fünf Jahre später spricht der Bruder von Schwingerkönig Armon über die Zeit seit seinem Coming-out.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor fünf Jahren outete sich Curdin Orlik als erster Schwinger als schwul.

Im SRF-Talk «Gredig direkt» spricht er über die schwierige Zeit nach seinem Coming-out.

Trotz vereinzelter negativer Reaktionen erfährt Orlik viel Unterstützung im Schwingsport – und betont, wie wichtig es sei, für queere Rechte einzustehen. Mehr anzeigen

Es sind aufwühlende Tage für Curdin Orlik. Am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2025 in Mollis holte er sich am letzten Wochenende seinen 73. Kranz – zugleich konnte er sich über den Coup seines jüngeren Bruders freuen: Armon Orlik wurde überraschend Schwingerkönig 2025.

Wenige Tage nach seinem Kranzgewinn am ESAF spricht der dreifache Eidgenosse bei SRF nicht nur über seine sportliche Leistung, sondern auch darüber, wie er die letzten Jahre erlebt hat. Mehr als fünf Jahre sind seit seinem Coming-out vergangen.

«Das hat Mut gebraucht», sagt der 32-Jährige am Donnerstagabend in der Sendung «Gredig direkt». «Ich habe mir gedacht: Ich halte es nicht mehr aus, ich will mich nicht mehr verstellen. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Zu Beginn war es aber schwierig, weil so viel Zeug von der Kindheit hochgekommen ist. Es war sehr emotional.»

Curdin Orlin (rechts) Arm in Arm mit Bruder Armon, der in Mollis Schwingerkönig wurde. Keystone

Emotional wird Orlik auch im Gespräch mit Urs Gredig. «Im Nachhinein bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Das war etwas vom Mutigsten, was ich in meinem Leben gemacht habe. Es hat mich als Menschen weitergebracht», sagt der Bündner, der 2016 mit seiner damaligen Partnerin Vater eines Sohnes wurde.

Die Angst vor den Reaktionen

Aufgewachsen in einer katholischen Familie in Maienfeld, vertraute er sich zunächst engen Bezugspersonen an. Besonders das Gespräch mit den Eltern fiel ihm schwer. «Bei den Eltern brauchte es viel Überwindung. Man hat Angst, dass man nicht akzeptiert wird, dass man verstossen wird von der Familie und von den Freunden.»

Seine Mutter habe aber sehr gut reagiert. Orlik erinnert sich: «Wir gingen an meinem Geburtstag essen und ich habe ihr schon angekündigt, dass ich ihr etwas sagen muss. Ich war mega nervös und wusste nicht, wie ich anfangen soll. Dann sagte sie: ‹Curdin, gell, du bist schwul.› Das war schön.»

Unverhofft zur Vorbildrolle

Er habe auch negative Rückmeldungen erlebt, doch das Positive überwiege klar – auch im Schwingsport, der gemeinhin als konservativ gilt. «Viele waren auch überrascht, weil sie dachten, dass ich ein Frauenheld sei», schmunzelt Orlik.

Am ESAF seien viele Menschen auf ihn zugegangen und hätten zu seiner Leistung gratuliert. «Und dann sagten sie mir: ‹Du hast das ganz stark gemacht mit deinem Outing.› Ich empfinde die Schwingfamilie nicht als konservativ, sondern eher als offen, friedlich und fair.»

Die grosse Frage bleibt: Muss ein Outing heute überhaupt noch sein? Orlik sagt: «Es ist nicht überall legal, schwul zu sein. Das gibt mir zu denken. Deshalb müssen wir für unsere Rechte auch einstehen.» Zudem spüre er, dass er für viele queere Menschen eine Vorbildrolle einnehme. «Ich verstehe jeden, der Angst hat, sich zu outen. Aber für mich ist es gut herausgekommen, ich konnte mich als Mensch weiterentwickeln.»

Videos aus dem Ressort

Christian Stucki: «Armon Orlik hat verdient gewonnen» Christian Stucki, der Schwingerkönig von 2019, blickt mit blue Sport aufs ESAF in Mollis zurück und sagt, dass Armon Orlik für ihn der richtige König ist. 04.09.2025