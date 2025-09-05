Curdin Orlik: «Dann sagte meine Mutter: ‹Gell, du bist schwul›»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schwinger spricht über Coming-out Curdin Orlik: «Dann sagte meine Mutter: ‹Gell, du bist schwul›»

Jan Arnet

5.9.2025

Curdin Orlik hat 2019 in Zug, 2022 in Pratteln und zuletzt in Mollis den Eidgenossen-Kranz geholt.
Curdin Orlik hat 2019 in Zug, 2022 in Pratteln und zuletzt in Mollis den Eidgenossen-Kranz geholt.
Keystone

Im März 2020 outete sich Schwinger Curdin Orlik als erster aktiver Spitzensportler in der Schweiz als schwul. Fünf Jahre später spricht der Bruder von Schwingerkönig Armon über die Zeit seit seinem Coming-out.

Jan Arnet

05.09.2025, 15:18

05.09.2025, 15:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor fünf Jahren outete sich Curdin Orlik als erster Schwinger als schwul.
  • Im SRF-Talk «Gredig direkt» spricht er über die schwierige Zeit nach seinem Coming-out.
  • Trotz vereinzelter negativer Reaktionen erfährt Orlik viel Unterstützung im Schwingsport – und betont, wie wichtig es sei, für queere Rechte einzustehen.
Mehr anzeigen

Es sind aufwühlende Tage für Curdin Orlik. Am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2025 in Mollis holte er sich am letzten Wochenende seinen 73. Kranz – zugleich konnte er sich über den Coup seines jüngeren Bruders freuen: Armon Orlik wurde überraschend Schwingerkönig 2025.

Wenige Tage nach seinem Kranzgewinn am ESAF spricht der dreifache Eidgenosse bei SRF nicht nur über seine sportliche Leistung, sondern auch darüber, wie er die letzten Jahre erlebt hat. Mehr als fünf Jahre sind seit seinem Coming-out vergangen.

«Das hat Mut gebraucht», sagt der 32-Jährige am Donnerstagabend in der Sendung «Gredig direkt». «Ich habe mir gedacht: Ich halte es nicht mehr aus, ich will mich nicht mehr verstellen. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Zu Beginn war es aber schwierig, weil so viel Zeug von der Kindheit hochgekommen ist. Es war sehr emotional.»

Curdin Orlin (rechts) Arm in Arm mit Bruder Armon, der in Mollis Schwingerkönig wurde.
Curdin Orlin (rechts) Arm in Arm mit Bruder Armon, der in Mollis Schwingerkönig wurde.
Keystone

Emotional wird Orlik auch im Gespräch mit Urs Gredig. «Im Nachhinein bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Das war etwas vom Mutigsten, was ich in meinem Leben gemacht habe. Es hat mich als Menschen weitergebracht», sagt der Bündner, der 2016 mit seiner damaligen Partnerin Vater eines Sohnes wurde.

Die Angst vor den Reaktionen

Aufgewachsen in einer katholischen Familie in Maienfeld, vertraute er sich zunächst engen Bezugspersonen an. Besonders das Gespräch mit den Eltern fiel ihm schwer. «Bei den Eltern brauchte es viel Überwindung. Man hat Angst, dass man nicht akzeptiert wird, dass man verstossen wird von der Familie und von den Freunden.»

Empfang im Video. Hier wird Schwingerkönig Armon Orlik zu Hause in Maienfeld gefeiert

Empfang im VideoHier wird Schwingerkönig Armon Orlik zu Hause in Maienfeld gefeiert

Seine Mutter habe aber sehr gut reagiert. Orlik erinnert sich: «Wir gingen an meinem Geburtstag essen und ich habe ihr schon angekündigt, dass ich ihr etwas sagen muss. Ich war mega nervös und wusste nicht, wie ich anfangen soll. Dann sagte sie: ‹Curdin, gell, du bist schwul.› Das war schön.»

Unverhofft zur Vorbildrolle

Er habe auch negative Rückmeldungen erlebt, doch das Positive überwiege klar – auch im Schwingsport, der gemeinhin als konservativ gilt. «Viele waren auch überrascht, weil sie dachten, dass ich ein Frauenheld sei», schmunzelt Orlik.

Am ESAF seien viele Menschen auf ihn zugegangen und hätten zu seiner Leistung gratuliert. «Und dann sagten sie mir: ‹Du hast das ganz stark gemacht mit deinem Outing.› Ich empfinde die Schwingfamilie nicht als konservativ, sondern eher als offen, friedlich und fair.»

Staudenmann hadert weiter. Stucki über Berner Enttäuschung am ESAF: «Man muss sich Gedanken machen»

Staudenmann hadert weiterStucki über Berner Enttäuschung am ESAF: «Man muss sich Gedanken machen»

Die grosse Frage bleibt: Muss ein Outing heute überhaupt noch sein? Orlik sagt: «Es ist nicht überall legal, schwul zu sein. Das gibt mir zu denken. Deshalb müssen wir für unsere Rechte auch einstehen.» Zudem spüre er, dass er für viele queere Menschen eine Vorbildrolle einnehme. «Ich verstehe jeden, der Angst hat, sich zu outen. Aber für mich ist es gut herausgekommen, ich konnte mich als Mensch weiterentwickeln.»

Videos aus dem Ressort

Christian Stucki: «Armon Orlik hat verdient gewonnen»

Christian Stucki: «Armon Orlik hat verdient gewonnen»

Christian Stucki, der Schwingerkönig von 2019, blickt mit blue Sport aufs ESAF in Mollis zurück und sagt, dass Armon Orlik für ihn der richtige König ist.

04.09.2025

Maienfeld GR empfängt seinen König

Maienfeld GR empfängt seinen König

Maienfeld empfängt mit einer Riesensause seinen Schwingerkönig Armon Orlik. Tausende Fans säumten während des Festzuges am Mittwochabend die Strassen im Heimatort des Bündners. Auch wenn Orlik seit längerem nicht mehr in Maienfeld wohnt, überwiegt der Stolz der Bündner. Zu Tausenden jubelten sie ihm zu. Der 30-Jährige lebt aktuell im sankt-gallischen Rapperswil-Jona. Auf der Bühne gab es sich aber heimattreu.

03.09.2025

Meistgelesen

Curdin Orlik: «Dann sagte meine Mutter: ‹Gell, du bist schwul›»
Papa Xhaka: «Ich wurde verhaftet und gefoltert»
Vater wird für tot erklärt – doch dann taucht er lebend auf
Stucki über Berner Enttäuschung am ESAF: «Man muss sich Gedanken machen»
Jetzt spricht Ermotti über Trump – und warnt

Mehr Schwingen

Diskussionen um Videobeweis. Stucki: «Der VAR ist ein Emotionskiller – im Schwingen wäre das fatal»

Diskussionen um VideobeweisStucki: «Der VAR ist ein Emotionskiller – im Schwingen wäre das fatal»

Wende könnte bevorstehen. Kommt jetzt der VAR im Schwingsport?

Wende könnte bevorstehenKommt jetzt der VAR im Schwingsport?

Letzter Einsatz beim ESAF. Jörg Abderhalden tritt als SRF-Schwingexperte zurück

Letzter Einsatz beim ESAFJörg Abderhalden tritt als SRF-Schwingexperte zurück

Esaf 2025. Windböen reissen Teil des Dachs der Esaf-Tribüne weg

Esaf 2025Windböen reissen Teil des Dachs der Esaf-Tribüne weg

Triumph beim ESAF. Nordostschweizer Durststrecke beendet: Armon Orlik ist Schwingerkönig

Triumph beim ESAFNordostschweizer Durststrecke beendet: Armon Orlik ist Schwingerkönig