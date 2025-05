Daniela Ryf: «Wer am Wings for Life World Run nicht dabei ist, verpasst etwas» Sie war schon bei der ersten Austragung am Start. Für Daniela Ryf ist der «Wings for Life World Run» ein fester Termin im Kalender. 02.05.2025

Für Daniela Ryf ist der Wings for Life World Run mehr als nur ein Rennen: Die Schweizer Triathlon-Legende spricht im Interview mit blue Sport über schöne Erinnerungen und erklärt, warum sie trotz Rücktritt als Pacemakerin wieder am Start steht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am kommenden Sonntag, 4, Mai 2025, geht bereits zum zwölften Mal in Zug der Wings for Life World Run über die Bühne

Mit dabei ist auch die im letzten Jahr zurückgetretene Triathletin Daniela Ryf. Im Interview mit blue Sport erklärt sie, warum das Rennen so viel Spass macht.

Ryf erzählt zudem, wie sie ihre beste Marathon-Zeit aufstellte, obwohl sie am Vorabend an einer Hochzeitsfeier mit Party war. Mehr anzeigen

Daniela Ryf, am Sonntag findet der Wings for Life World Run statt. Was bedeutet dir der Lauf?

Für mich ist es wie ein Meilenstein im Jahr. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich 2014 zum ersten Mal gestartet bin, da habe ich meine bis heute beste Marathon-Zeit gelaufen. Es ist ja ein spezielles Rennen mit dem Catching Car, welches von hinten aufholt. Ich habe gedacht, weiter als ein Marathon schaffe ich es sowieso nicht und mein Coach hat gesagt: ‹Lauf einfach›. Dann bin ich den Marathon in 2 Stunden 48 Minuten gelaufen. Dabei hatte ich am Abend vorher sogar noch eine Hochzeit, ich bin eigentlich direkt von einer Party gekommen.

Was macht den Lauf so besonders?

Du hast einige Leute, die richtig Gas geben, aber die Idee ist ja, dass man für die läuft, die es eben nicht können. Aus meiner Sicht gibt es keinen anderen Lauf, der so viel Spass macht. Die Stimmung ist extrem schön, weil der gute Zweck im Vordergrund steht. Für mich wurde es schon zu einem Kult-Event. Was ich generell bewundere, ist die positive Einstellung, die viele haben. Am World Run sieht man auch, wie die Leute im Rollstuhl es feiern, dass wir alle für sie dort sind. Es hat auch immer viele Leute im Rollstuhl, die mitmachen.

Ist dir das Motto «Laufen, für die, die es nicht können» während des Rennens präsent?

Absolut, es wird einem bewusst, dass es ein Privileg ist, laufen zu können. Ich halte mir das jeden Tag, wenn ich joggen gehe, präsent. Für mich ist das Laufen enorm wichtig, es ist ein Weg für mich, den Kopf zu lüften. Und am World Run wird genau dieses Laufen zelebriert. Das Ziel von Wings vor Life ist ja, Querschnittslähmung eines Tages heilen zu können. Daran wird intensiv geforscht. Nicht laufen zu können, wäre für mich unvorstellbar, darum liegt mir der Zweck auch besonders am Herzen.

Hast du einen Moment, den du besonders emotional in Erinnerung hast?

Der emotionalste Moment, den ich mit jemandem hatte, der im Rollstuhl sitzt, hatte ich letztes Jahr in Hawaii, als ich als Zuschauerin dort war. Wir waren da an einem Hügel, bei dem es wirklich sehr steil hochgeht. Da war einer im Handbike, der den Iron Man gemacht hat. Er kam dann den Hügel hoch und jedes Mal, wenn er wieder nach seinen Rädern gegriffen hat, ist er – wenn er nicht schnell genug war – wieder etwas zurückgerollt. Das war eindrücklich zu sehen, wie schwierig es sein kann, so einen Hügel raufzukommen. Die Leute haben ihn dann richtig angefeuert und er hat es dann mit aller Mühe hoch geschafft. Man muss bedenken, er war zu diesem Zeitpunkt schon 10 bis 12 Stunden unterwegs.

Du selbst bist letztes Jahr zurückgetreten. Hast du dich für den World Run speziell vorbereitet?

(lacht) Musste ich. Ich habe gesagt, ich mache Pacemaker für den Halbmarathon. Ich weiss nicht, ob das eine dumme Idee war. Vor einem halben Jahr dachte ich noch, das wird absolut locker. Vor rund zwei Monaten war ich aber noch drei Wochen krank, da habe ich dann schon gemerkt, dass ich noch etwas Gas geben muss. Ich versuche natürlich weiterhin, jeden Tag eine Stunde Sport zu machen. Aber ich habe dann gemerkt, vielleicht muss ich mal noch eine etwas zügigere Einheit einbauen, damit ich dann auch einhalten kann, was ich versprochen habe. Ich bin ehrlich gesagt auch schon länger keine 21 Kilometer mehr gelaufen. Aber ich habe jetzt ein gutes Gefühl, dass ich es schaffe. Die letzten vier Wochen bin ich schon mehr gelaufen, als ich es vielleicht sonst getan hätte.

Es ist schon viel Schweizer Sport-Prominenz am Start. Hast du jemanden, den du dir wünschen würdest, dass er oder sie ebenfalls mitrennen würde?

Ich würde sagen, wir sind schon recht gut ausgerüstet. Ich finde es schon sehr cool, dass auch die Beachvolleyballerinnen Zoé und Anouk Vergé-Depré am Start sind und dann halt auch Marco Odermatt. Ich denke, mehr geht fast nicht. Es hat von so vielen Sportarten Athleten am Start, es wäre fast etwas ‹greedy›, sich noch mehr Leute zu wünschen. Es sind ja weltweit viele Athleten am Start, das macht den Event nochmals spezieller.

Diese Schweizer Sport-Promis sind mit am Start Marco Odermatt

Max Heinzer

Jérémie Heitz

Judith Wyder

Simon Ehammer

Noé Roth

Simon Stricker

Daniela Ryf

Nicolas Hojac

Maxime Chabloz

Franjo von Allmen

Anouk Vergé-Dépré

Zoé Vergé-Dépré

Heinz Frei Mehr anzeigen

Sie alle rennen am Wings for Life World Run

