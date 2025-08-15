  1. Privatkunden
«Ich warte nicht gerne auf den Gegner» Darum liess sich Schwingstar Schlegel auf kurioses Psycho-Spielchen ein

Michael Wegmann

15.8.2025

Darum liess sich Schwingstar Schlegel auf kurioses Psycho-Spielchen ein

Darum liess sich Schwingstar Schlegel auf kurioses Psycho-Spielchen ein

Königsanwärter Werner Schlegel (22) erklärt beim Treffen mit blue Sport, weshalb er sich im Kampf gegen Sinisha Lüscher partout geweigert hat, den Ring als Erster zu betreten und verrät seine Schwing-Rituale.

14.08.2025

Königsanwärter Werner Schlegel (22) erklärt beim Treffen mit blue Sport, weshalb er sich im Kampf gegen Sinisha Lüscher partout geweigert hat, den Ring als Erster zu betreten und verrät seine Schwing-Rituale.

Michael Wegmann

15.08.2025, 10:00

15.08.2025, 10:11

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • blue Sport stattet Werner Schlegel einen Besuch ab. Wenige Wochen vor dem Eidgenössischen Schwingfest spricht er über das Duell mit Sinisha Lüscher bei seinem Comeback Ende Juni.
  • Beim Nordostschweizer Schwingfest in St.Gallen wollten weder Schlegel noch Lüscher als Erster in den Ring steigen.
  • Schlegel: «Ich wollte mal schauen, wie wichtig es ihm ist, als Zweiter den Platz zu betreten.»
Mehr anzeigen

Werner Schlegel gehört zu den Favoriten fürs Eidgenössische Ende Monat in Mollis. Gerade rechtzeitig hat sich der 22-jährige Toggenburger nach dreimonatiger Verletzungspause mit dem Sieg am Nordostschweizer Schwingfest Ende Juni zurückgemeldet.

Skurriles Psycho-Spielchen mit Sinisha Lüscher

Für Schlagzeilen sorgte dabei nicht nur sein fulminantes Comeback, sondern auch sein Kampf gegen Sinisha Lüscher (19). Genauer: Der Kampf vor dem Kampf mit Lüscher. Denn sowohl Schlegel wie auch Lüscher weigerten sich partout, als Erster das Sägemehl zu betreten. 

Schwingen. Schlegel, Shootingstar Moser und Ott teilen sich den Sieg – Staudenmann in Bern souverän

SchwingenSchlegel, Shootingstar Moser und Ott teilen sich den Sieg – Staudenmann in Bern souverän

Fast zwei Minuten taxieren sie sich gegenseitig und machen keinen Schritt. Bis dann schliesslich Schlegel einlenkt und auf den Platz marschiert. Ein kurioses Psycho-Spielchen. 

Schlegel muss schmunzeln, als blue Sport ihm die Szene nochmals zeigt. «Ich würde diese Aktion nicht als Kampf vor dem Kampf bezeichnen», sagt er, «es war mehr ein gegenseitiges Herausfinden, wie wichtig das für uns beide ist».

«Auf ihn Warten? Das wollte ich mir nicht gefallen lassen»

Wie Lüscher betritt auch er lieber als Zweiter den Ring. Er warte nicht gerne auf den Gegner, erklärt Schlegel. «Ich habe schon einmal mit Sinisha geschwungen und er hat mich damals im Platz warten lassen. Das wollte ich mir dieses Mal nicht gefallen lassen. Ich wollte mal schauen, wie wichtig es ihm ist, als Zweiter den Platz zu betreten.»

Anscheinend wichtiger als ihm selbst, denn trotz zig böser Blicke, die Schlegel seinem Kontrahenten zuwirft, bleibt dieser standhaft. Schlegel: «Das waren fokussierte Blicke. Vor einem Kampf ist man angespannt und auch geladen, da schaut man dann halt ein wenig böse.»

Im Ring macht Schlegel dann kurzen Prozess mit Lüscher und bettet ihn ins Sägemehl. Wie weitere vier Gegner auf dem Weg in den Schlussgang. Fürs Eidgenössische ist Schlegel bereit.

Erst steht aber noch dieses Wochenende das Schwägalp-Schwinget auf dem Programm (blue Sport ticker live). 

