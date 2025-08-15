Darum liess sich Schwingstar Schlegel auf kurioses Psycho-Spielchen ein Königsanwärter Werner Schlegel (22) erklärt beim Treffen mit blue Sport, weshalb er sich im Kampf gegen Sinisha Lüscher partout geweigert hat, den Ring als Erster zu betreten und verrät seine Schwing-Rituale. 14.08.2025

Königsanwärter Werner Schlegel (22) erklärt beim Treffen mit blue Sport, weshalb er sich im Kampf gegen Sinisha Lüscher partout geweigert hat, den Ring als Erster zu betreten und verrät seine Schwing-Rituale.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen blue Sport stattet Werner Schlegel einen Besuch ab. Wenige Wochen vor dem Eidgenössischen Schwingfest spricht er über das Duell mit Sinisha Lüscher bei seinem Comeback Ende Juni.

Beim Nordostschweizer Schwingfest in St.Gallen wollten weder Schlegel noch Lüscher als Erster in den Ring steigen.

Schlegel: «Ich wollte mal schauen, wie wichtig es ihm ist, als Zweiter den Platz zu betreten.» Mehr anzeigen

Werner Schlegel gehört zu den Favoriten fürs Eidgenössische Ende Monat in Mollis. Gerade rechtzeitig hat sich der 22-jährige Toggenburger nach dreimonatiger Verletzungspause mit dem Sieg am Nordostschweizer Schwingfest Ende Juni zurückgemeldet.

Skurriles Psycho-Spielchen mit Sinisha Lüscher

Für Schlagzeilen sorgte dabei nicht nur sein fulminantes Comeback, sondern auch sein Kampf gegen Sinisha Lüscher (19). Genauer: Der Kampf vor dem Kampf mit Lüscher. Denn sowohl Schlegel wie auch Lüscher weigerten sich partout, als Erster das Sägemehl zu betreten.

Fast zwei Minuten taxieren sie sich gegenseitig und machen keinen Schritt. Bis dann schliesslich Schlegel einlenkt und auf den Platz marschiert. Ein kurioses Psycho-Spielchen.

Schlegel muss schmunzeln, als blue Sport ihm die Szene nochmals zeigt. «Ich würde diese Aktion nicht als Kampf vor dem Kampf bezeichnen», sagt er, «es war mehr ein gegenseitiges Herausfinden, wie wichtig das für uns beide ist».

«Auf ihn Warten? Das wollte ich mir nicht gefallen lassen»

Wie Lüscher betritt auch er lieber als Zweiter den Ring. Er warte nicht gerne auf den Gegner, erklärt Schlegel. «Ich habe schon einmal mit Sinisha geschwungen und er hat mich damals im Platz warten lassen. Das wollte ich mir dieses Mal nicht gefallen lassen. Ich wollte mal schauen, wie wichtig es ihm ist, als Zweiter den Platz zu betreten.»

Anscheinend wichtiger als ihm selbst, denn trotz zig böser Blicke, die Schlegel seinem Kontrahenten zuwirft, bleibt dieser standhaft. Schlegel: «Das waren fokussierte Blicke. Vor einem Kampf ist man angespannt und auch geladen, da schaut man dann halt ein wenig böse.»

Im Ring macht Schlegel dann kurzen Prozess mit Lüscher und bettet ihn ins Sägemehl. Wie weitere vier Gegner auf dem Weg in den Schlussgang. Fürs Eidgenössische ist Schlegel bereit.

Erst steht aber noch dieses Wochenende das Schwägalp-Schwinget auf dem Programm (blue Sport ticker live).

Das könnte dich auch interessieren

«Vor einem Schwingfest höre ich auch mal Hip-Hop» Adrian Walther mal von einer anderen Seite. blue Sport stellt dem Kranzschwinger ungewöhnliche Fragen. 22.05.2025

So hart trainiert Schwinger Fabian Staudenmann für den Königstitel blue Sport besucht Fabian Staudenmann beim Krafttraining. Im Schwingjahr 2025 ordnet er alles dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis unter. 13.05.2025

Nick Alpiger über das Fischen, seine Familie und seinen Birnenbaum Vor dem Eidgenössischen Schwingfest hat Nick Alpiger blue Sport in sein Elternhaus eingeladen. Das Porträt im Video. 01.05.2025