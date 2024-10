Alexia Paganini tritt zurück. sda

Im Alter von nur 22 Jahren tritt die Schweizer Eiskunstläuferin Alexia Paganini zurück. Nun hat sie sich zu den Gründen geäussert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Eiskunstläuferin Alexia Paganini hat im Alter von 22 Jahren ihren Rücktritt vom Spitzensport erklärt.

Sie will sich künftig auf Eisshows und andere Projekte konzentrieren.

Nun hat sie über die Hintergründe ihres Entscheids gesprochen. Mehr anzeigen

Die Schweizer Eiskunstläuferin Alexia Paganini hat kürzlich auf ihrem Instagram-Account den Rücktritt bekannt gegeben. Die in den USA geborene 22-Jährige startete seit 2017 für die Schweiz. Ihr Vater stammt aus Brusio GR.

Nun hat sich Paganini zu den Gründen ihres frühen Rückzugs aus dem Spitzensport geäussert. «Ich habe lange über die Entscheidung nachgedacht», sagt sie zu «20 Minuten». Sie wolle nicht mehr alles opfern, um auf dem Niveau zu sein, das sie selbst von sich erwarte.

«Ich merkte, dass ich alles erreicht habe, was ich mir vorgenommen hatte, hatte kein direktes Ziel mehr und verspürte Leidenschaft für andere Sachen», wird Paganini zitiert.

Fokus auf Eisshows

An Europameisterschaften schaffte die 22-Jährige viermal den Sprung in die Top 10, ihre beste Klassierung ist der 4. Rang 2020. Zweimal vertrat sie die Schweiz an Olympischen Spielen.

Auf nationaler Ebene gab es zwischen 2018 und 2022 kein Vorbeikommen an Paganini. An den Schweizer Meisterschaften triumphierte sie viermal. Zuletzt lief es ihr aber nicht mehr wie gewünscht.

Mit ihrer Karriere sei sie «sehr happy». Je länger der letzte Wettkampf her sei, «desto mehr realisiere ich, was ich alles erreicht habe».

Nun wolle sie ihr Leben geniessen – und auch dem Eiskunstlauf weiterhin treu bleiben. Paganini will sich künftig auf Eisshows wie Art on Ice und weitere Projekte konzentrieren. Dabei falle zwar der Wettkampfdruck weg, auf die leichte Schulter nimmt Paganini die neuen Pläne aber nicht: «Bei jeder Show will ich meine beste Leistung zeigen und tolle Shows bieten.»