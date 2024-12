Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest wird 2025 erstmals im Glarnerland ausgetragen. Keystone

Im kommenden Jahr bleiben Grossveranstaltungen wie eine Fussball-WM oder Olympia zwar aus. Dafür gibt es andere Events – und einige Neuerungen in den verschiedenen Sportarten. Ein Überblick.

Die neue Klub-WM

Keine EM oder WM, aber trotzdem keine Pause für die Stars! Vom 14. Juni bis 13. Juli findet in den USA die neue Klub-WM statt. 32 Teams kämpfen um den ersten Titel des komplett umstrukturierten Wettbewerbs, mit dem der Weltverband FIFA unter seinem Boss Gianni Infantino noch mehr Geld verdienen will. Mehr zur neuen Klub-WM erfährst du hier.

EM der Frauen erstmals in der Schweiz

Erstmals überhaupt wird in der Schweiz eine grosse Endrunde im Frauenfussball ausgetragen. Die Europameisterschaft geht vom 2. Juli bis am 27. Juli 2025 in Thun, Basel, Bern, Genf, Zürich, St.Gallen, Luzern und Sion über die Bühne. Die Schweiz als Gastgeberin trifft in ihrer Gruppe auf Norwegen, Island und Finnland. Mehr dazu hier.

Änderungen im Frauenfussball

Wie bei den Männern seit dieser Saison wird in der Champions League der Frauen ab der Spielzeit 2025/26 in der Vorrunde nicht mehr in Gruppen, sondern auch in einem Ligasystem gespielt. Bislang nahmen 16 Teams an der Königsklasse teil, ab kommenden Jahr wird der Wettbewerb auf 18 aufgestockt. Zunächst stehen drei Heim- und drei Auswärtsspiele an. Die UEFA plant daneben einen zweiten Klubwettbewerb in einem K.o.-Format mit sechs Runden. In der Women’s Super League wird der Playoff-Final ab dieser Saison auf zwei Spiele zu erweitert.

Nachfolger für IOC-Präsident Bach gesucht

Nach zwölf Jahren ist für Thomas Bach als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees Schluss. Zwei Amtsperioden hat er die olympische Welt nach seinem Gusto umgestaltet, eine dritte Amtszeit sehen die Statuten nicht vor. Wer im März seine Nachfolge antritt, ist noch unklar. Die Monate bis zu Bachs Ausscheiden dürften spannend werden. Unter anderem bewirbt sich Leichtathletik-Weltboss Sebastian Coe (68), der nach den Statuten aber eigentlich zu alt ist.

Thomas Bach räumt seinen Posten als IOC-Präsident. Keystone

SFV sucht neuen Präsidenten

Auch im Schweizerischen Fussball-Verband wird ein neuer Boss gesucht. Im Juni 2025 wird der Nachfolger von Dominique Blanc als SFV-Präsident gewählt. Zur Wahl stehen Fussballfunktionär Peter Knäbel und Sandro Stroppa, der Präsident der Amateur Liga.

Neues System im Tennis

Ab dem kommenden Jahr wird bei allen Turnieren der ATP-Tour eine neue Technologie eingesetzt. Mit dem «Electronic Line Calling Live» werden die Linienrichter bei den Männern abgelöst. Das ist auch unter dem Namen «Hawk Eye» bekannt. Davon versprechen sich die Tennis-Organisatoren genauere Entscheidungen – zudem sorgt die Technologie für mehr Daten, um die Leistungen der Spieler besser zu analysieren. Bei den Grand-Slam-Turnieren zieht auch Wimbledon nach – dort wird es erstmals in der Historie keine Linienrichter geben. Von den vier Major-Turnieren verzichten nur die French Open auf Sand noch auf diese Technologie.

ESAF erstmals im Glarnerland

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest findet vom 29. bis 31. August 2025 statt. Es wird erstmals im Glarnerland, im 3500-Seelen-Dorf Mollis ausgetragen.

Hier in Mollis entsteht die Glarnerland-Arena. Sie bietet Platz für 56'500 Zuschauer:innen. Keystone

Neues Radsport-Rennen in der World Tour

Mit dem «Copenhagen Sprint» fügt der Radsportweltverband UCI seinem Kalender ein weiteres Rennen hinzu. Das Eintagesevent über 230 Kilometer am 22. Juni führt die Profis in Dänemark von Roskilde nach Kopenhagen – in der dänischen Hauptstadt endet das Rennen, das zum ersten Mal ausgetragen wird. Einen Tag zuvor sind die Frauen an der Reihe und müssen eine 160 Kilometer lange Strecke bewältigen.

Mehr Teams bei der Volleyball-WM

Auch Volleyball stockt auf: Bei den Weltmeisterschaften der Männer (Philippinen) und Frauen (Thailand) im Spätsommer und Frühherbst werden erstmals je 32 Teams antreten statt wie bislang 24. Dazu gibt es einen neuen Austragungsrhythmus. Die Turniere werden ab jetzt alle zwei Jahre gespielt.

Biathlon-WM erstmals in der Schweiz

Die Biathlon-Weltmeisterschaften finden im kommenden Jahr erstmals in der Schweiz statt. Sie gehen vom 12. bis 23. Februar 2025 in Lenzerheide über die Bühne.

Ein Blick auf die Roland Arena, Veranstaltungsort der Biathlon-WM 2025. Keystone

Nachwuchs-GP für Boxer in Saudi-Arabien

Investor Turki al-Sheikh lotst aktuell sämtliche Top-Kämpfe im Boxen nach Saudi-Arabien. Das Königreich, das regelmässig für seine Menschenrechtslage kritisiert wird, will ab dem kommenden Jahr mit dem Weltverband WBC durch den «Season Boxing World Cup» junge Talente in den Fokus rücken. In einem Turniermodus, der sich über das ganze Jahr verteilt, kämpfen 128 Boxer aus allen Kontinenten und in vier verschiedenen Gewichtsklassen gegeneinander. Voraussetzung: Sie dürfen nicht älter als 26 Jahre alt sein und nicht mehr als 15 Profi-Kämpfe vorweisen.

SailGP kommt nach Genf

Der SailGP macht in der kommenden Saison Halt in der Schweiz. Am 20./21. September 2025 werden die F50-Katamarane über den Genfersee segeln.

