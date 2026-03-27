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Olympia-Heldinnen vor Comeback Das Beachvolleyball-Team Hüberli/Brunner will zurück an die Weltspitze

Luca Betschart

27.3.2026

Nina Brunner (links) und Tanja Hüberli gewannen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Bronze.
Nina Brunner (links) und Tanja Hüberli gewannen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Bronze.
Bild: Keystone

Nach der Geburt einer Tochter im vergangenen Sommer steht Nina Brunner vor der Rückkehr auf die Beachvolleyball-Tour – wiedervereint mit ihrer langjährigen Partnerin Tanja Hüberli.

Redaktion blue Sport

27.03.2026, 18:19

27.03.2026, 18:26

Das Beachvolleyball-Team Hüberli/Brunner, dem an den Olympischen Spielen 2024 in Paris der Bronze-Coup glückt, meldet sich zurück! Nachdem Nina Brunner im vergangenen Jahr eine Babypause einlegt und im Juni Mutter einer Tochter wird, wagt die 30-Jährige das Comeback und kehrt an die Seite ihrer langjährigen Teamkollegin Tanja Hüberli zurück.

Schweizer Sportlerpaar im Baby-Glück. Nina und Damien Brunner feiern die Geburt ihrer Tochter Mila

Schweizer Sportlerpaar im Baby-GlückNina und Damien Brunner feiern die Geburt ihrer Tochter Mila

Der Wunsch nach einer Rückkehr festigt sich bei Brunner in den Monaten nach der Geburt. «Ich muss gestehen, als ich schwanger war und später, als Mila ganz, ganz klein war, habe ich das Volleyballspielen nicht sehr vermisst», erzählt die Zugerin. Die Auszeit sei gar nicht so ungelegen gekommen. «Nach etwa zweieinhalb Monaten habe ich dann gedacht, es wäre schon cool, es nochmals zu versuchen.»

Brunner ist überzeugt, auch als Mutter hohe Ambitionen zu verfolgen. «Ich glaube nicht, dass mir das meinen Ehrgeiz schmälern wird. Trotzdem wird das vieles relativieren und man hat einen anderen Fokus im Leben, der dir ganz viel gibt», so die Defense-Spezialistin.

«Nina ist sehr gut im ‹Sachenabgeben›»

Der Comeback-Versuch erfolgt allerdings unter einer Bedingung. «Meine Rückkehr hat bedingt, dass mein Mann (Ex-Eishockeyprofi Damien Brunner, Anm. d. Red.) die Betreuung von Mila übernimmt», erklärt Brunner. Eine Rollenaufteilung, die auch der ehemalige NHL-Spieler begrüsst.

Auch Tanja Hüberli blickt der erneuten Zusammenarbeit. Dass sich die neue Konstellation auf das Zusammenspiel des Duos auswirkt, glaubt die 33-Jährige nicht. «Nina ist sehr gut im ‹Sachenabgeben›», sagt Hüberli und fügt an: «Sie ist sehr entspannt und keine Helikoptermama. Darum war ich mir sicher, dass sie diesen Wechsel problemlos hinkriegt.»

Am kommenden Dienstag reist das Team Hüberli/Brunner nach Brasilien, wo zum Saisonstart in Saquarema ein Eliteturnier ansteht. Es soll für die Rückkehrerinnen eine erste Standortbestimmung sein. Das grosse Fernziel: Die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. 

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