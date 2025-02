«Da fliegt dir alles um die Ohren» – Neumayr über Spiele in der Türkei

blue Sport Experte Markus Neumayr spielte in der Saison 2017/18 für Kasimpasa. Noch heute glänzen seine Augen, wenn er über elektrisierende Atmosphäre in türkischen Stadien spricht. Alex Frei hat in der Türkei weniger schöne Erfahrungen gemacht.

14.02.2025