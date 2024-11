Das Kletter-Spektakel für Adrenalin-Junkies im Verzascatal

Dual Ascent 2024: Das Kletter-Spektakel im Verzascatal ist nichts für schwache Nerven Die Schwyzerin Andrea Kümin und der Berner Sascha Lehmann bestreiten dieses Jahr den Final des spektakulären Mehrseillängen-Wettkampfs an der 220 m hohen Staumauer. Die beiden treffen auf das starke österreichische Duo Jakob Schubert/Jessica Pilz. 01.11.2024

Die Schwyzerin Andrea Kümin und der Berner Sascha Lehmann bestreiten am Samstag den Final des spektakulären Mehrseillängen-Wettkampfs an der 220 m hohen Staumauer im Verzascatal. Die beiden treffen auf das favorisierte österreichische Duo Jakob Schubert/Jessica Pilz.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Schweizer Team kämpft heute an der 220 m hohen Staumauer im Verzascatal um den Sieg bei einem spektakulären Mehrseillängen-Wettkampf.

blue Zoom überträgt den Event ab 14.00 Uhr live im Free-TV. Mehr anzeigen

Red Bull ist bekannt dafür, besonders ausgefallene Wettbewerbe zu organisieren. Heute findet ein solcher im Tessin am Verzasca-Staudamm statt. Temperaturen um die 20 Grad laden natürlich zu einen Besuch vor Ort ein. Doch auch wer die Reise nicht auf sich nehmen möchte, kann sich das Spektakel zu Gemüte führen. blue Zoom überträgt den Event (14.00 bis 15.40-Uhr) live im Free-TV.

So funktioniert der Mehrseillängen-Kletterwettkampf

Vier Teams setzten sich gegen weitere sechs Seilschaften durch und dürfen nun am Samstag um die Podestplätze kämpfen. Dort müssen die Adrenalin-Junkies eine 147 Meter lange Route in sechs Seillängen zurücklegen, wobei es Stürze zu vermeiden gilt. Einfacher gesagt, als getan.

Die Schwyzerin Andrea Kümin, die mit dem Berner Sascha Lehmann ein Team bildet, sagte nach dem siegreichen Halbfinal: «Es war sehr hart, ich bin voll am Limit geklettert. Es ist ein tolles Gefühl von Freiheit mit so vielen Metern unter uns und mit dieser schönen Aussicht. Wir wussten, dass unsere Gegner Alberto und Jenya sehr schnell sind, aber unsere Strategie war es, uns voll und ganz auf uns selbst zu konzentrieren und fehlerfrei zu klettern.»

Andrea Kümin kämpft am Samstag gemeinsam mit Sascha Lehmann um den Sieg. blue Sport

Dem Spektakel am Samstag blickt Kümin hoffnungsvoll entgegen: «Im Finale treten wir gegen Jakob und Jessica an, die ebenfalls sehr stark sind. Wir werden sehen, was passiert – es gibt immer wieder Überraschungen und fürs Finale wird ja die letzte Seillänge nochmals umgeschraubt.»

Das österreichische Team mit Jakob Schubert und Jessica Pilz kletterte sowohl in der Qualifikation als auch im Halbfinale allen davon. Sie meisterten die sechs Seillängen im Rekordtempo und ohne jegliche Stürze. Zum Vergleich: Das in der Qualifikation letztplatzierte Team mit Angie Scarth-Johnson (AUS) und Matty Hong (USA) musste 17 Stürze verdauen. Das Schweizer Team um den Berner Sascha Lehmann und die Schwyzerin Andrea Kümin kletterten die Route im Halbfinale souverän sturzfrei durch und sicherten sich so den Startplatz im Finale am Samstag, 2. November um 14:00 Uhr.

Sascha Lehmann freut sich auf den Final gegen die favorisierten Österreicher. blue Sport

Die weiteren Schweizer*innen Katherine Choong (VS), Nils Favre (VS) und Petra Klingler (ZH) verpassten den Finaleinzug.

Live: Kletter-Spektakel im Verzascatal Sa 02.11. 14:00 - 15:40 ∙ blue Zoom D ∙ US 2024 ∙ 100 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



Nach dem Kletter-Spektakel ist vor der Fussball-Party

Nach dem Kletter-Spektakel bleibt noch genügend Zeit, um sich wahlweise vor dem Super-League-Kracher FCZ gegen YB oder Basel gegen Winterthur (beide Spiele beginnen um 18.00 Uhr) einen Snack zuzubereiten. blue Sport überträgt alle Spiele der Super League und noch vieles mehr live (Infos zu den Abo-Angeboten findest du hier).

Und bloss kein schlechtes Gewissen haben, am Wochenende darf man auch mal ein paar Stunden gemütlich vor dem TV verbringen. Wer nicht nur gerne vor dem TV, sondern auch vor der Kamera steht, für den haben wir ein weiteres Angebot in der Hinterhand: blue Sport ist auf der Suche nach Moderatorinnen und Kommentatorinnen. Die Details dazu gibts im Video unten.

Frauenpower bei blue Sport – wir suchen Moderatorinnen und Kommentatorinnen Fussball ist bei blue Sport keine reine Männersache – wir suchen Moderatorinnen und Kommentatorinnen! Du (w) verfügst über ein fundiertes Fussballwissen und stehst gerne vor der Kamera? Dann bewirb dich jetzt! Informationen unter blueplus.ch/casting. 10.10.2024