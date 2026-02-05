Das Levi's Stadium im Jahr 2014. Hier findet der diesjährigen Superbowl statt. Wikipedia

In der Nacht auf Montag steht der 60. Super Bowl an, das grösste American-Football-Spiel der Welt. Eine Übersicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am diesjährigen Super Bowl treffen die New England Patriots und die Seattle Seahawks aufeinander.

Sie spielen am Wochenende um die Vince-Lombardi-Trophäe.

Bei der Halftime Show wird Superstar Bad Bunny auftreten.

Auch weitere Promis werden einen Auftritt haben. Mehr anzeigen

Am Wochenende findet der Super Bowl statt. blue News hat für dich die wichtigsten Informationen rund um das Spektakel zusammengestellt:

Wann und wo wird gespielt?

Die 60. Ausgabe vom Super Bowl steigt am Sonntag um 15.30 Uhr (Ortszeit). Es ist das grösste Einzelsport-Ereignis der Welt. In der Schweiz findet der Kickoff um 00.30 Uhr statt, also in der Nacht auf Montag. Wer das Ende miterleben will, muss lange durchhalten. Ein Super Bowl dauert ungefähr vier Stunden.

Gespielt wird im Levi's Stadium in Santa Clara, rund 70 Kilometer südöstlich von San Francisco. Die Arena hat platz für 75'000 Zuschauer*innen. Bereits vor 10 Jahren, beim 50. Super Bowl, war das Stadion Spielstätte des NFL-Finales.

Wer spielt überhaupt?

Im Super Bowl kommt es zum Duell zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks. Für die Patriots ist es bereits die zwölfte Teilnahme am Endspiel, während die Seahawks zum vierten Mal um die Vince-Lombardi-Trophäe kämpfen.

Die Vince-Lombardi-Trophäe. KEYSTONE/AP/ERIC GAY

In den vergangenen zehn Jahren standen sich die beiden Teams nur drei Mal gegenüber. Der Match ist auch historisch aufgeladen, denn er erinnert an den Super Bowl im Jahr 2015. In einem sehr dramatischen Spiel gewannen die Patriots schliesslich gegen die Seahawks, jedoch nur wenige Sekunden vor Schluss.

Welches Team gilt als Favorit?

Ein klarer Favorit gibt es bei diesem Super Bowl nicht. Die Buchmacher sehen die Seahawks knapp vorn. Würden die Patriots aber gewinnen, wäre es auch keine grosse Überraschung. Die Stärken der Teams liegen jeweils in der Defensive. Im Fokus stehen diesmal besonders die Trainer.

Mike Vrabel (50) hat die Chance, mit den Patriots den Super Bowl sowohl als Spieler als auch als Coach zu gewinnen. Mit dem gleichen Team hat das in der Geschichte der NFL noch niemand geschafft. Seattles Coach Mike MacDonald (38) gilt als Tüftler und Senkrechtstarter der Szene.

Was kostet ein Ticket?

Die Ticketpreise sind unglaublich hoch. Auf dem Sekundärmarkt – über offizielle Wiederverkaufsplattformen – liegen die Preise für einfach Plätze im oberen Bereich aktuell zwischen 6400 und 7100 US-Dollar. Club- oder bessere Sitzplätze beginnen bei rund 7000 US-Dollar und können 10'000 US-Dollar oder mehr kosten. Premium- und VIP-Tickets sind nochmals höher.

Weil die NFL den Grossteil der Tickets nicht offiziell an die Öffentlichkeit verkauft, sondern an Teams, Partner und Sponsoren vergibt, bleibt für gewöhnliche Fans meist nur der Zweitmarkt. Dort treiben Angebot und Nachfrage die Preise zusätzlich nach oben.

Doch nicht nur die Tickets sind teuer, sondern auch die Werbespots. Laut «Bloomberg» verlangt die NFL für einen 30-sekündigen Spot während der Super-Bowl-Übertragung rund zehn Millionen US-Dollar.

Die Werbespots werden jedes Jahr mit enormem Aufwand produziert und zählen zu den Highlights des Events. So geht auch 2026 der das Kult-Duell zwischen Pepsi und Cola in die nächste Runde: Der legendäre Cola-Eisbär erlebt dabei eine unerwartete Offenbarung, als er erstmals zum Konkurrenzprodukt greift.

Ebenfalls wieder vertreten ist Pringles. Die Marke setzte in den vergangenen Jahren auf prominente Gesichter wie Chris Pratt und Nick Offerman. In diesem Jahr sorgt Pop-Sensation Sabrina Carpenter für den Starauftritt.

Was passiert während der Pause?

Natürlich findet auch dieses Jahr die legändäre «Halftime Show» statt. Dieses Jahr wird der puerto-ricanische Superstar «Bad Bunny» das Stadion einheizen. Der Sänger war im vergangenen Jahr der meist gestreamte Künstler bei «Spotify» und räumte zuletzt auch bei den diesjährigen Grammys ordentlich ab.

Gut möglich, dass noch weitere Überraschungsgäste die knapp 15-minütige, pompös inszenierte Halbzeitshow bereichern. Bislang hält man sich dazu jedoch bedeckt.

Bad Bunny gewann unter anderen einen Grammy für «Album des Jahres». sda

Fest steht immerhin: Green Day tritt bei der Eröffnungszeremonie auf, und kurz vor dem Anpfiff wird US-Sänger Charlie Puth die Nationalhymne singen.

Bad Bunny ist der erste Solo-Künstler, der die Halbzeitshow ausschliesslich auf Spanisch bestreitet. Er bringt dabei eine Mischung aus Reggaeton und Latin-Rap auf die Bühne.

Die Halftime-Show zählt zu den festen Bestandteilen des Super-Bowl-Abends. Sie wird von einem Millionenpublikum weltweit verfolgt, oft mit fast ebenso grossem Interesse wie das Spiel selbst. In den vergangenen Jahren traten dort Künstler wie Kendrick Lamar oder Usher auf.

Wird Trump am Super Bowl dabei sein?

US-Präsident Donald Trump hat sich dazue entschieden, nicht beim diesjährigen Super Bowl dabei zu sein. In einem Intervie mit der «New York Post» begründete er seine Absage mit der weiten Anreise von Washington, D.C., an die US-Westküste.

2025 war Trump noch beim Super Bowl dabei. Ben Curtis/AP/dpa

Er soll auch mit der Künstlerauswahl unzufrieden sein. Gemeint sind Bad Bunny und Green Day, die den Präsidenten immer wieder öffentlich kritisieren. «Ich bin gegen sie. Ich halte das für eine schreckliche Wahl. Das Einzige, was sie bewirkt, ist Hass zu säen», sagte er über die Musiker.

«Turning Point USA» wird sogar eine Gegenveranstaltung durchführen. Die vom ermordeten Charlie Kirk gegründete und mittlerweile von dessen Witwe geleitete Organisation verpflichtete Kid Rock für die «All-American-Halftime-Show». Diese wird live auf ihrem Youtube-Kanal gestreamt, während der eigentlichen Halftime Show.

Kann man sich den Super Bowl auch in der Schweiz anschauen?

Blue Cinema zeigt den Super Bowl live auf der grossen Leinwand. Unter anderem in Zürich, Chur, Luzern und St. Gallen. Alle Infos zu der Veranstaltung findest du hier: