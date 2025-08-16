Schafft es das Schweizer Boot auf das Podest? KEYSTONE

In Sassnitz findet am 16. und 17. August der Germany Sail GP statt. Nach dem dritten Rang in Portsmouth will das Schweizer Boot auch in Deutschland auf das Podest.

Redaktion blue Sport Andreas Lunghi

Am 16. und 17. August findet im deutschen Sassnitz das achte Rennwochenende der SailGP-Saison statt. Verfolge die Rennen jeweils ab 15:30 Uhr exklusiv live im Free TV auf blue Zoom.

Live Segeln: Germany SailGP - Renntag 1 Sa 16.08. 15:30 - 17:05 ∙ blue Zoom D ∙ 95 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



Knapp einen Monat ist das letzte Event im englischen Portsmouth her. Dieses war für das Schweizer Boot rund um Steuermann Sébastien Schneiter äusserst erfreulich. Am Ende schaute der dritte Rang heraus.

Im Norden Deutschlands wollen Schneiter und Co. erneut gut abschneiden, um ihre Position in der Gesamtwertung weiter zu verbessern. Fünf Events vor dem Ende belegt das Schweizer Boot den siebten Rang. Der Rückstand auf Leader «Black Foils» beträgt 26 Punkte.

Wie die Schweizer beim Germany SailGP abschneiden, erfährst du am Samstag und Sonntag jeweils ab 15:30 Uhr exklusiv live im Free TV auf blue Zoom.

Live Segeln: Germany SailGP - Renntag 2 So 17.08. 15:30 - 17:05 ∙ blue Sport Live ∙ Live Segeln: Germany SailGP - Renntag 2 Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1T 46min 46sek

Mehr Videos aus dem Ressort