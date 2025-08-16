  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

SailGP Das Schweizer Boot will auch in Deutschland auf das Podest

Andreas Lunghi

16.8.2025

Schafft es das Schweizer Boot auf das Podest?
Schafft es das Schweizer Boot auf das Podest?
KEYSTONE

In Sassnitz findet am 16. und 17. August der Germany Sail GP statt. Nach dem dritten Rang in Portsmouth will das Schweizer Boot auch in Deutschland auf das Podest.

Redaktion blue Sport

16.08.2025, 13:59

Am 16. und 17. August findet im deutschen Sassnitz das achte Rennwochenende der SailGP-Saison statt. Verfolge die Rennen jeweils ab 15:30 Uhr exklusiv live im Free TV auf blue Zoom.

Live Segeln: Germany SailGP - Renntag 1
Live Segeln: Germany SailGP - Renntag 1

Sa 16.08. 15:30 - 17:05 ∙ blue Zoom D ∙ 95 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

Knapp einen Monat ist das letzte Event im englischen Portsmouth her. Dieses war für das Schweizer Boot rund um Steuermann Sébastien Schneiter äusserst erfreulich. Am Ende schaute der dritte Rang heraus.

Im Norden Deutschlands wollen Schneiter und Co. erneut gut abschneiden, um ihre Position in der Gesamtwertung weiter zu verbessern. Fünf Events vor dem Ende belegt das Schweizer Boot den siebten Rang. Der Rückstand auf Leader «Black Foils» beträgt 26 Punkte.

Wie die Schweizer beim Germany SailGP abschneiden, erfährst du am Samstag und Sonntag jeweils ab 15:30 Uhr exklusiv live im Free TV auf blue Zoom.

Live Segeln: Germany SailGP - Renntag 2
Live Segeln: Germany SailGP - Renntag 2

So 17.08. 15:30 - 17:05 ∙ blue Sport Live ∙ Live Segeln: Germany SailGP - Renntag 2

Mit tv.blue.ch mieten

Mehr Videos aus dem Ressort

Hier trifft SailGP-Steuermann Schneiter Tennis-Ikone Federer

Hier trifft SailGP-Steuermann Schneiter Tennis-Ikone Federer

01.07.2025

Meistgelesen

Trump gibt Forderung nach Waffenstillstand in Ukraine auf +++ «Fox News»: «Es sah nicht so aus, als ob die Dinge gut liefen»
«Das historische Treffen» – «Zum Fremdschämen»
Prinz William und Kate ziehen mit ihrer Familie um
Gardasee leidet unter Touristenmangel
Basejumper stirbt nach Wingsuit-Sprung in Grindelwald BE

Mehr Sport

Tour de Romandie Féminin. Schweizerin Elise Chabbey gewinnt zweite Etappe

Tour de Romandie FémininSchweizerin Elise Chabbey gewinnt zweite Etappe

Zuricrit zum ersten Mal live im TV. Ein Rad-Spektakel – mitten in der Stadt Zürich

Zuricrit zum ersten Mal live im TVEin Rad-Spektakel – mitten in der Stadt Zürich

Anspannung steigt. Gabentempel am Eidgenössischen Schwingfest eröffnet

Anspannung steigtGabentempel am Eidgenössischen Schwingfest eröffnet

Videos aus dem Ressort

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

15.08.2025

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

15.08.2025

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Im Schweizer Cup trifft der FC St.Gallen auf den FC Walenstadt, der sechs Ligen weiter unten beheimatet ist. Für das einmalige Spiel fährt der FCW die grossen Geschütze auf. Mehrere tausend Zuschauende werden erwartet.

15.08.2025

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Mehr Videos