Kambundji wie Günthör und Bucher Das sind alle Schweizer Medaillen an Leichtathletik-Weltmeisterschaften

Sandro Zappella

15.9.2025

Kambundji sprintet zu WM-Gold

Kambundji sprintet zu WM-Gold

15.09.2025

Ditaji Kambundji sprintet in Tokio sensationell zu WM-Gold über 100 Meter Hürden. Es ist erst das dritte Schweizer Gold an Weltmeisterschaften und erst der achte Medaillengewinn überhaupt. Ein Blick auf die bisherigen Edelmetall-Heldinnen und Helden.

Sandro Zappella

15.09.2025, 19:12

Werner Günthör, 3 Mal Gold im Kugelstossen (1987, 1991, 1993)

Der beste Kugelstosser Ende der 1980er-Jahre und Anfang der 1990er-Jahre beschert der Schweiz 1987 die erste Goldmedaille an Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Und 1991 die Zweite. Und 1993 die Dritte. Werner Günthör ist damit bis heute der mit Abstand erfolgreichste Schweizer Leichtathlet.

Werner Günthör holt sich 1987 seine erste von drei Goldmedaillen.
Werner Günthör holt sich 1987 seine erste von drei Goldmedaillen.
KEYSTONE

Anita Weyermann, Bronze über 1500 m in Athen 1997

Bis heute ist ein Zitat von Anita Weyermann Kult: «Gring ache u seckle» sagt die Bronze-Gewinnerin über 1500 Meter nach ihrem dritten Platz, den sie in Athen holt. Die Portugiesin Carla Sacramento wird Weltmeisterin, Regina Jacobs holt Silber. 

Anita Weyermann zeigt stolz ihre Medaille auf der Akropolis in Athen.
Anita Weyermann zeigt stolz ihre Medaille auf der Akropolis in Athen.
KEYSTONE

Marcel Schelbert, Bronze über 400 m Hürden in Sevilla 1999

Mit einem Schweizer Rekord von 48,13 Sekunden rennt Marcel Schelbert 1999 zu WM-Bronze über 400 Meter Hürden. Das Podest ist komplett europäisch, Gold geht nach Italien zu Fabrizio Mori, Silber an Stéphane Diagana aus Frankreich.

Marcel Schelbert präsentiert seine Bronzemedaille über 400 Meter Hürden an der Leichtathletik-WM in Sevilla 1999.
Marcel Schelbert präsentiert seine Bronzemedaille über 400 Meter Hürden an der Leichtathletik-WM in Sevilla 1999.
KEYSTONE

André Bucher, Gold über 800 m in Edmonton 2001

Bis zum heutigen Traumrennen von Ditaji Kambundji war André Buchers Weltmeister-Titel 2001 über 800 Meter das letzte WM-Gold für die Schweiz. Silber geht an den Kenianer Wilfred Bungei, Bronze an den Polen Pawel Czapiewski.

André Bucher sprintet in Sevilla dem Ziel und der Goldmedaille entgegen.
André Bucher sprintet in Sevilla dem Ziel und der Goldmedaille entgegen.
KEYSTONE

Viktor Röthlin, Bronze im Marathon in Osaka 2007

Japan scheint den Schweizer Leichtathletinnen und Leichtathleten Glück zu bringen. Denn Viktor Röthlin holt 2007 in Osaka die Bronze-Medaille im Marathon. Gold holt Luke Kibet Bowen aus Kenia, Silber Mubarak Hassan Shami aus Katar. 

Viktor Röthlin jubelt über seine Bronze-Medaille in Osaka.
Viktor Röthlin jubelt über seine Bronze-Medaille in Osaka.
KEYSTONE

Mujinga Kambundji, Bronze über 200 m in Doha 2019

Die grosse Schwester von Ditaji Kambundji sorgt für die erste Schweizer Sprint-Medaille an einer Weltmeisterschaft. Mujinga muss sich 2019 in Doha über 200 Meter nur der Britin Dina Asher-Smith (21,88 s) und der US-Amerikanerin Brittany Brown (22,22 s) geschlagen geben und holt Bronze. 

Mujinga Kambundji holt 2019 in Doha Bronze über 200 Meter und kann es selbst kaum glauben.
Mujinga Kambundji holt 2019 in Doha Bronze über 200 Meter und kann es selbst kaum glauben.
KEYSTONE

Simon Ehammer, Bronze im Weitsprung in Eugene 2022

Ehammer springt in Eugene 8,16 Meter und holt sich damit die Bronze-Medaille im Weitsprung. Auf Gold (Wang Jianan mit 8,36 m) und Silber (Miltiadis Tentoglou mit 8,32 m) fehlt aber einiges.

Simon Ehammer mit seiner Bronze-Medaille im Weitsprung, die er 2022 in Eugene geholt hat.
Simon Ehammer mit seiner Bronze-Medaille im Weitsprung, die er 2022 in Eugene geholt hat.
KEYSTONE

Ditaji Kambundji, Gold über 100 Meter Hürden 2025 in Tokio

Ditaji Kambundji schreibt über 100 Meter Hürden Geschichte. Sie ist die erste Schweizerin überhaupt, die sich an einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft die Goldmedaille gewinnt. 

Ditaji Kambundji holt WM-Gold über 100 Meter Hürden.
Ditaji Kambundji holt WM-Gold über 100 Meter Hürden.
KEYSTONE

