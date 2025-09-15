Das sind alle Schweizer Medaillen an Leichtathletik-Weltmeisterschaften

Ditaji Kambundji sprintet in Tokio sensationell zu WM-Gold über 100 Meter Hürden. Es ist erst das dritte Schweizer Gold an Weltmeisterschaften und erst der achte Medaillengewinn überhaupt. Ein Blick auf die bisherigen Edelmetall-Heldinnen und Helden.
Werner Günthör, 3 Mal Gold im Kugelstossen (1987, 1991, 1993)
Der beste Kugelstosser Ende der 1980er-Jahre und Anfang der 1990er-Jahre beschert der Schweiz 1987 die erste Goldmedaille an Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Und 1991 die Zweite. Und 1993 die Dritte. Werner Günthör ist damit bis heute der mit Abstand erfolgreichste Schweizer Leichtathlet.
Anita Weyermann, Bronze über 1500 m in Athen 1997
Bis heute ist ein Zitat von Anita Weyermann Kult: «Gring ache u seckle» sagt die Bronze-Gewinnerin über 1500 Meter nach ihrem dritten Platz, den sie in Athen holt. Die Portugiesin Carla Sacramento wird Weltmeisterin, Regina Jacobs holt Silber.
Marcel Schelbert, Bronze über 400 m Hürden in Sevilla 1999
Mit einem Schweizer Rekord von 48,13 Sekunden rennt Marcel Schelbert 1999 zu WM-Bronze über 400 Meter Hürden. Das Podest ist komplett europäisch, Gold geht nach Italien zu Fabrizio Mori, Silber an Stéphane Diagana aus Frankreich.
André Bucher, Gold über 800 m in Edmonton 2001
Bis zum heutigen Traumrennen von Ditaji Kambundji war André Buchers Weltmeister-Titel 2001 über 800 Meter das letzte WM-Gold für die Schweiz. Silber geht an den Kenianer Wilfred Bungei, Bronze an den Polen Pawel Czapiewski.
Viktor Röthlin, Bronze im Marathon in Osaka 2007
Japan scheint den Schweizer Leichtathletinnen und Leichtathleten Glück zu bringen. Denn Viktor Röthlin holt 2007 in Osaka die Bronze-Medaille im Marathon. Gold holt Luke Kibet Bowen aus Kenia, Silber Mubarak Hassan Shami aus Katar.
Mujinga Kambundji, Bronze über 200 m in Doha 2019
Die grosse Schwester von Ditaji Kambundji sorgt für die erste Schweizer Sprint-Medaille an einer Weltmeisterschaft. Mujinga muss sich 2019 in Doha über 200 Meter nur der Britin Dina Asher-Smith (21,88 s) und der US-Amerikanerin Brittany Brown (22,22 s) geschlagen geben und holt Bronze.
Simon Ehammer, Bronze im Weitsprung in Eugene 2022
Ehammer springt in Eugene 8,16 Meter und holt sich damit die Bronze-Medaille im Weitsprung. Auf Gold (Wang Jianan mit 8,36 m) und Silber (Miltiadis Tentoglou mit 8,32 m) fehlt aber einiges.
Ditaji Kambundji, Gold über 100 Meter Hürden 2025 in Tokio
Ditaji Kambundji schreibt über 100 Meter Hürden Geschichte. Sie ist die erste Schweizerin überhaupt, die sich an einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft die Goldmedaille gewinnt.