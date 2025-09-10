Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM Zehnkämpfer Simon Ehammer ist auch im Weitsprung ein Ass. Bild: Keystone Annik Kälin startet im Siebenkampf und Weitsprung. Bild: Keystone 800-m-Läuferin Audrey Werro muss man in Tokio auf dem Zettel haben. Bild: Keystone Ditaji Kambundji ist über 100 m Hürden eine Medaillenanwärterin. Bild: Keystone Angelica Moser tritt im Stabhochsprung an. Bild: Keystone Jason Joseph will über 110 m Hürden ein Ausrufezeichen setzen. Bild: Keystone Dominic Lobalu zählt über 5000 m zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter. Bild: Keystone Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM Zehnkämpfer Simon Ehammer ist auch im Weitsprung ein Ass. Bild: Keystone Annik Kälin startet im Siebenkampf und Weitsprung. Bild: Keystone 800-m-Läuferin Audrey Werro muss man in Tokio auf dem Zettel haben. Bild: Keystone Ditaji Kambundji ist über 100 m Hürden eine Medaillenanwärterin. Bild: Keystone Angelica Moser tritt im Stabhochsprung an. Bild: Keystone Jason Joseph will über 110 m Hürden ein Ausrufezeichen setzen. Bild: Keystone Dominic Lobalu zählt über 5000 m zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter. Bild: Keystone

Vom 13. bis 21. September finden im Olympiastadion von Tokio die Leichtathletik-Weltmeisterschaften statt. Auch die Schweiz hat einige Medaillen-Kandidaten am Start.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Leichtathletik-WM in Tokio findet vom 13. bis 21. September statt.

Für die Schweiz gehen 9 Männer und 22 Frauen an den Start.

Einige davon dürften im Kampf um die Medaillen ein Wörtchen mitreden.

Wann findet die WM statt?

Die Leichtathletik-WM startet am Samstag, 13. September und dauert bis am Sonntag, 21. September.

Wo findet die WM statt?

Die WM findet in Tokio statt, wobei die Wettkämpfe wie bei den Olympischen Spielen 2021 im Nationalstadion ausgetragen werden. Das Stadion in der japanischen Hauptstadt hat 67'750 Zuschauerplätze.

Wie viele Schweizer*innen sind dabei?

Swiss Athletics hat 22 Athletinnen und 9 Athleten für die Leichtathletik-WM aufgeboten.

Das Schweizer WM-Aufgebot Männer: Timothé Mumenthaler (200 m) William Reais (200 m), Lionel Spitz (400 m), Ivan Pelizza (800 m), Dominic Lobalu (5000 m und 10'000 m), Jason Joseph (110 m Hürden) Julien Bonvin (400 m). Simon Ehammer (Weitsprung, Zehnkampf). Simon Wieland (Speer).

Frauen: Géraldine Frey (100 m, 4x100 m), Salomé Kora (100 m, 4x100 m), Léonie Pointet (200 m, 4x100 m), Lore Hoffmann (800 m), Veronica Vancardo (800 m, 4x400 m), Audrey Werro (800 m, 4x400 m), Lilly Nägeli (1500 m), Joceline Wind (1500 m), Ditaji Kambundji (100 m Hürden), Lea Bachmann (Stabhochsprung), Angelica Moser (Stabhochsprung), Pascale Stöcklin (Stabhochsprung), Annik Kälin (Weitsprung, Siebenkampf), Miryam Mazenauer (Kugelstossen), Céline Bürgi (4x100 m), Ajla Del Ponte (4x100 m), Emma van Camp (4x100 m), Iris Caligiuri (4x400 m), Annina Fahr (4x400 m), Catia Gubelmann (4x400 m), Julia Niederberger (4x400 m), Lena Wernli (4x400 m). Mehr anzeigen

Hat die Schweiz Medaillen-Chancen?

An einer Freiluft-WM hat die Schweiz noch nie mehr als eine Medaille gewonnen. Wie stehen die Chancen in diesem Jahr?

Simon Ehammer ist einer der grössten Trümpfe im Schweizer Team. An der WM 2022 in Eugene gewann er Bronze im Weitsprung. Da würde er gerne erneut zuschlagen – und auch im Zehnkampf gehört er zu den besten.

2022 holte Simon Ehammer WM-Bronze im Weitsprung. Keystone

Annik Kälin tritt ebenfalls im Siebenkampf sowie im Weitsprung an. Passt alles zusammen, darf auch sie von den Medaillen träumen. An der Hallen-WM sprang sie 6,83 m und holte Silber.

Grosse Hoffnungen ruhen auch auf 800-m-Läuferin Audrey Werro. Die 21-Jährige hat bei Weltklasse Zürich bewiesen, dass sie in absoluter Topform ist. Als erste Schweizerin seit Anita Protti im Jahr 1990 (400 m Hürden) stand sie in Zürich zuoberst auf dem Treppchen. In der Jahresbestenliste ist Werro die Nummer 2.

2019 gewann Mujinga Kambundji an der WM in Doha Bronze über 200 m. In Tokio ist die werdende Mutter nicht am Start, dafür zählt ihre Schwester Ditaji Kambundji über 100 m Hürden zu den Medaillenkandidatinnen.

Ditaji Kambundji nimmt die Medaillen ins Visier. Keystone

Angelica Moser hat an den Olympischen Spielen 2024 als Vierte die Medaillen knapp verpasst. An der WM in Tokio fehlt Olympiasiegerin Nina Kennedy verletzt. Eine Konkurrentin hat sie damit bereits besiegt.

Im Juni hat Jason Joseph als 8. Schweizer einen Wettbewerb an einem Diamond-League-Meeting gewonnen. Damit hat der 26-Jährige gezeigt, dass man ihn über 110 m Hürden auf dem Zettel haben sollte.

Dominic Lobalu wurde zuletzt von einer Muskelzerrung ausgebremst. Hinter seiner Form gibt es deshalb Fragezeichen. Ist Lobalu fit, hat er Chancen auf eine Medaille. An den Olympischen Spielen wurde er Vierter über 5000 m.

Dass es aus dem Schweizer Team jemand ganz zuoberst aufs Treppchen schafft, hat absoluten Seltenheitswert. Letztmals war dies 2001 der Fall, als André Bucher über 800 m die Konkurrenz hinter sich liess.

Wie viel Preisgeld gibt es?

Für einen WM-Titel gibt es umgerechnet 55'864 Franken, für Rang 2 die Hälfte und für den dritten Rang noch 17'557 Franken. Für Rang 8 gibt es noch knapp 4000 Franken. Insgesamt werden umgerechnet 6,7 Millionen Franken an Preisgeldern ausgeschüttet.