Samuel Giger (oben) hat in dieser Saison an seiner Bodenarbeit gearbeitet und zählt in Mollis zu den grossen Königsanwärtern. KEYSTONE

Beim Eidgenössischen Schwingfest zählen gleich neun Schwinger zu den Top-Favoriten für den Königstitel. Die Übersicht.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Am 30. und 31. August findet in Mollis GL das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt.

Insgesamt 270 Schwinger sind dabei, wenn es um den Titel als Schwingerkönig geht.

Insgesamt neun Schwinger zählen zu den Top-Favoriten auf den Festsieg. Mehr anzeigen

Samuel Giger

Ein Samuel Giger in Topform kann alles und jeden besiegen. Dies zeigte der Thurgauer beim Unspunnen 2023, als er sich mit sechs Gewonnenen souverän den Festsieg sicherte und unter anderem beim Anschwingen Fabian Staudenmann im ersten Zug auf den Rücken warf.

Das richtig dicke Ausrufezeichen gelang Giger in diesem Jahr aber noch nicht. Trotz fünf Kranzfestsiegen, warfen seine Leistungen beim Nordostschweizer (Rang 6i) und beim Innerschweizer (Rang 4) Fragen auf. Gewisse Stimmen bemängelten die fehlende Spritzigkeit, Schwingerkönig Nöldi Forrer vermisste den «Atom-Kurz» des Nordostschweizers.

Trotz etwaiger Fragezeichen ist klar: Giger ist einer der ganz heissen Anwärter auf den Königstitel – er ist auf dieser Liste aber nicht alleine ...

«Wenn Giger sich bis ans ESAF steigern kann, dann kommt es gut» Nöldi Forrer hat in der laufenden Saison den «Atom-Kurz» von Samuel Giger vermisst. Die Spritzigkeit fehle, sagte der Schwingerkönig anfangs Saison. Forrer meint nun bei blue Sport, dass sich Giger stetig verbessert hätte. 25.08.2025

Fabian Staudenmann

Im Mai 2025 trainierte blue Sport mit Fabian Staudenmann mit. Ist das Berner Schwergewicht nun bereit für den ganz grossen Coup? Ohne Wenn und Aber: Ja. In der Jahreswertung steht Staudenmann an der Spitze, fünf Kranzfeste hat er heuer gewonnen.

Wie Samuel Giger war aber auch Staudenmann nicht immer makellos. Beim Berner Kantonalen beispielsweise verlor er zwei Gänge und beendete das Fest auf dem Rang 6b. Doch auch Spitzenmänner wie Staudenmann (und Giger) fahren mal weniger gute Tage ein – das darf und muss sein auf dem Weg zum Schwingerkönig. Immer wieder betonte Staudenmann bei seinen Interviews, dass er weiter dazulernen und besser werden will.

Mit fünf Kranzfestsiegen steht Fabian Staudenmann zuoberst in der Jahreswertung 2025. sda

Joel Wicki

Der Schwingerkönig verzückt. Nach einer Verletzungspause im Juni meldete sich Joel Wicki zurück – und wie. Beim Innerschweizer liess er seine Muskeln spielen, schraubte beim Anschwingen Werner Schlegel spektakulär ins Sägemehl. Im Schlussgang reichte ihm ein Gestellter gegen Pirmin Reichmuth zum souveränen Festsieg. Auch auf dem Brünig war er mit allen Wassern gewaschen und holte sich den Sieg.

Anfängliche Fragezeichen um die Spritzigkeit Wickis, nachdem er das letztjährige Schwingjahr beim Eidgenössischen Jubiläumsfest 2024 auf Rang 7c beendet hatte, sind beseitigt.

Was zusätzlich für Wicki spricht: Er kann Eidgenössische Schwingfeste. 2019 stand er im Schlussgang, drei Jahre später hievte er sich selbst zum König. «Er ist Titelverteidger und wird hochmotiviert sein», sagte Schwingerkönig Matthias Glarner bei blue Sport. «Er ist einer, der noch ein bisschen Pfeffer in die Suppe gibt.» Nicht nur blue Sport, sondern auch Glarner selbst traut Wicki in Mollis «sehr, sehr viel» zu.

Joel Wicki gewann zuletzt auf dem Brünig. sda

Michael Moser

Zu Beginn der abgelaufenen Schwing-Saison 2024 bezeichnete blue Sport Moser noch als Talent. Ein Jahr später ist aus dem Talent, was er immer noch ist, ein ernstzunehmender Kandidat für den Königstitel geworden. Moser hat das Zeug, jedes Schwergewicht ins Sägemehl zu schrauben. Fabian Staudenmann und Adrian Walther mussten heuer bereits daran glauben, Ende Juni fand auch Samuel Giger beim Nordostschweizer Schwingfest kein Rezept gegen den 20-jährigen Berner. Der Kampf gegen den Thurgauer endete gestellt.

Moser verzückt die Schwingwelt. «Wir sind froh, ist Michu Ende August (beim Eidgenössischen in Mollis, d.Red.) ein Berner», sagt etwa Adrian Walther nach seinem Sieg über Moser im Schlussgang beim Emmentalischen. Auch Verbandskollege und Schlussgangteilnehmer vom ESAF 2022 Matthias Aeschbacher ist voll des Lobes: «Er schwingt schon sehr viel besser als ich.»

Neun Kränze hat Moser in der laufenden Saison gesammelt, ein zehnter dürfte in Mollis aller Voraussicht nach hinzukommen. Mit drei Kranzfestsiegen ist Moser jedoch weit mehr als ein Kandidat für den eidgenössischen Kranz. Er hat sich in den Kreis der Königs-Favoriten gekämpft.

Michael Moser hievte sich in dieser Saison in den Kreis der Favoriten. sda

Werner Schlegel

Er kam, sah und siegte. Werner Schlegel startete nach einer Operation im linken Fussgelenk erst Ende Juni in die Kranzfestsaison und reüssierte beim NOS in St.Gallen sogleich. Dem Toggenburger Explosivschwinger ist der Königstitel absolut zuzutrauen.

Werner Schlegel – der grosse Königsanwärter Als Sechsjähriger hat er sich ins Teilnehmerfeld eines Schwingfests geschummelt, jetzt ist Werner Schlegel einer der grossen ESAF-Favoriten. Mit blue redet der 22-Jährige über sein Leben im und ausserhalb des Sägemehls, das ESAF und seine Gegner. 25.08.2025

Damian Ott

Ott ist in bestechender Form. Der Kilchberg-Sieger gewann in dieser Saison drei Kranzfeste, zwei Siege davon an Teilverbandsfesten. Auch sein Knie scheint mitzumachen, nachdem er es sich beim Thurgauer Kantonalen anfangs Mai leicht verletzt hatte. Insbesondere beim Nordwestschweizer unterstrich Ott seine Stärke. Er bodigte drei Eidgenossen, stellte Fabian Staudenmann und holte sich den Festsieg.

Damian Ott gewann heuer zwei Teilverbandsfeste. sda

Armon Orlik

Der Bündner komplettiert das Nordostschweizer Favoriten-Quartett. Egal, wo Orlik am Start steht, gehört er zu den Favoriten. 2016 schnupperte er bereits ganz fest am Königstitel. In Estavayer-Le-Lac unterlag er jedoch Matthias Glarner. Auch in der abgelaufenen Saison verpasste er den Sieg bei einem richtig grossen Fest nur knapp. Beim Jubiläumsschwinget in Appenzell musste er sich im Schlussgang Fabian Staudenmann geschlagen geben.

In dieser Saison verlor Orlik bisher nur ein einziges Mal. Beim Glarner-Bündner lag er gegen Damian Ott im 1. Gang auf dem Rücken. Mit fünf Maximalnoten in der Folge kürte er sich letztlich zum Festsieger. Auch das Zürcher Kantonale entschied Orlik für sich.

Das Schlussgang-Gefühl an einem Eidgenössischen kennt Armon Orlik. Ihm fehlt nur noch der Sieg. sda

Pirmin Reichmuth

Gibt es einen Schwinger, den Pirmin Reichmuth nicht auf den Rücken legen kann? Nein. Er bildet zusammen mit Joel Wicki die Spitze der Innerschweizer und wird an guten Tagen ein ernstes Wörtchen um den Königstitel mitzureden haben.

Von insgesamt sechs Kranzfesten 2025 gewann er mit dem Luzerner Kantonalen eines. Zuletzt stieg er auf dem Brünig in den Sägemehlring. In Mollis wird er in Topform auflaufen.

Pirmin Reichmuth (links) strebt in Mollis GL den Königstitel an. sda

Adrian Walther

Der Berner will den ersten grossen Festsieg in seiner Karriere holen. 2023 stand er dem Triumph beim Unspunnen ganz nahe. Walther verlor den Schlussgang gegen den damals überragenden Samuel Giger.

Walther ist mit seinen zwei Metern und 125 Kilogramm ein Modell-Athlet. Auf das Eidgenössische hin gönnte er sich das volle Programm. Er stand bei acht Kranzfesten im Einsatz, das Emmentalische im Juli entschied er für sich.

Ist Adrian Walther reif für den Königstitel? KEYSTONE

