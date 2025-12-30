  1. Privatkunden
Mastbruch, Glanzparade, Hattrick-Show Das sind die meistgeklickten Sport-Videos des Jahres

Patrick Lämmle

30.12.2025

Welche Videos aus der Welt des Sports haben unsere Leserschaft am meisten interessiert? Vorhang auf für die Top-Clips des Jahres.

Redaktion blue Sport

30.12.2025, 19:00

30.12.2025, 19:01

Die Monster-Parade von Sommer

Im Halbfinal-Rückspiel zeigt Oldie Yann Sommer Barça-Youngster Lamine Yamal den Meister. Der Schweizer zeigt mehrere Glanzparaden und hext Inter Mailand in den Champions-League-Final. Im Nachgang wird Sommer mit Lob überschüttet. Eine seiner Paraden geht viral.

Sommer verhindert mirakulös den Barça-Ausgleich

Sommer verhindert mirakulös den Barça-Ausgleich

06.05.2025

Odermatt crasht Emoji-Quiz

Speed-Youngster Franjo von Allmen versucht sich beim Emoji-Quiz von blue Sport – und wird von Marco Odermatt gecrasht.

Odermatt crasht Emoji-Quiz – und zeigt von Allmen den Meister

Odermatt crasht Emoji-Quiz – und zeigt von Allmen den Meister

Speed-Youngster Franjo von Allmen versucht sich beim Emoji-Quiz von blue Sport – Hilfe erhält er von keinem geringeren als Marco Odermatt höchstpersönlich.

08.01.2025

Shaqiris Hattrick-Show

Xherdan Shaqiri erzielt am 10. Mai in Lugano innert zehn Minuten einen lupenreinen Hattrick, obwohl Basel in Unterzahl spielt. Am Ende erhält er in Lugano gar eine Standing Ovation. Tags darauf feiert der FCB drei Runden vor Schluss den Meistertitel, weil YB gegen Servette 0:0 spielt.

Irre Show: Shaqiri mit Hattrick innert 10 Minuten

Irre Show: Shaqiri mit Hattrick innert 10 Minuten

10.05.2025

blue Sport schwitzt im Schwingkeller

blue Sport besucht Fabian Staudenmann beim Krafttraining. Im Jahr 2025 ordnet der 25-Jährige alles dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis unter. Ins Schwitzen kommt auch unser Mann vor Ort. Aber so hart Staudenmann im Vorfeld auch trainiert, Schwingerkönig wird am Ende Armon Orlik.

So hart trainiert Schwinger Fabian Staudenmann für den Königstitel

So hart trainiert Schwinger Fabian Staudenmann für den Königstitel

blue Sport besucht Fabian Staudenmann beim Krafttraining. Im Schwingjahr 2025 ordnet er alles dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis unter.

13.05.2025

«Ein Xhaka geht, aber bald …»

Bei der Verabschiedung von Taulant Xhaka beim FC Basel lässt dessen Bruder Granit eine Bombe platzen als er mit den Worten «ein Xhaka geht, aber bald ist der andere wieder da» seine Rückkehr andeutet. Inzwischen ist klar, dass es sich bei seiner Aussage eher um eine Blendgranate denn um eine Bombe gehandelt hat …

Granit Xhaka: «Ein Xhaka geht, aber bald ist der andere auch wieder hier»

Granit Xhaka: «Ein Xhaka geht, aber bald ist der andere auch wieder hier»

Bei der Verabschiedung von Taulant Xhaka beim FC Basel lässt dessen Bruder Granit eine Bombe platzen und verrät, dass er selbst bald wieder das Trikot des FCB tragen wird.

24.05.2025

Mastbruch-Schock beim SailGP

Nach dem SailGP-Event in San Francisco ist der Flügel-Kollaps der Australier das grosse Thema. Der Unfall wird auf verschiedensten Kanälen aus unterschiedlichsten Kamerawinkeln gezeigt. Dabei wird klar, dass es viel schlimmer hätte kommen können.

Mastbruch-Schock für Mitfavorit Australien

Mastbruch-Schock für Mitfavorit Australien

Nach dem SailGP Event in San Francisco ist der Flügel-Kollaps der Australier das grosse Thema. Der Unfall wird auf verschiedensten Kanälen aus unterschiedlichsten Kamerawinkeln gezeigt. Dabei wird klar, dass es viel schlimmer hätte kommen können.

10.04.2025

Fünf Minuten Federer-Zauber

Im September 2022 hat Roger Federer seinen Rücktritt vom Profi-Tennis bekannt gegeben. Ihn nicht mehr auf der grossen Bühne spielen zu sehen, das schmerzt natürlich seine Fans. Trost spendet da wohl das Video mit dem Titel: «Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen».

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video.

16.09.2022

Kick it like Declan

Das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gewinnt Arsenal gegen Real Madrid 3:0. Dabei erzielt Declan Rice zwei Tore per Freistoss. Die Wahrscheinlichkeit, dass dir sein zweiter Geniestreich bekannt vorkommt, ist gross. Zumindest wurde das Video tausende Male abgespielt.

Rice trifft erneut traumhaft per Freistoss

Rice trifft erneut traumhaft per Freistoss

08.04.2025

Gänsehaut-Momente der EM

Die Nati-Spielerinnen haben die Schweiz während der Heim-EM begeistert. Mit ihrer nahbaren Art, Leidenschaft und Lebensfreude. Die grössten Gänsehaut-Momente gibts im Video.

Das sind die Gänsehaut-Momente der Nati an der Heim-EM

Das sind die Gänsehaut-Momente der Nati an der Heim-EM

Die Nati-Spielerinnen haben die Schweiz in den letzten Tagen und Wochen begeistert. Mit ihrer nahbaren Art, Leidenschaft und Lebensfreude. blue Sport feiert sie dafür ab und nennt die grössten Gänsehaut-Momente.

19.07.2025

50 Haaland-Tore im Schnelldurchlauf

Am 18. September erzielt Erling Haaland beim 2:0-Sieg gegen Napoli in seinem 49. Champions-League-Spiel den 50. Treffer. So schnell wie die norwegische Tormaschine hat das zuvor noch niemand geschafft. Da schaut man natürlich gerne hin. Inzwischen steht der 25-Jährige bereits bei 54 Toren in 53 Spielen.

Das sind alle 50 Haaland-Tore

Das sind alle 50 Haaland-Tore

50 Tore in 49 Champions League-Spielen. Dies Erling Haalands eindrückliche Bilanz. Wir haben all seine 50 Tore zusammengeschnitten.

19.09.2025

