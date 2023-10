Clint Capela von den Atlanta Hawks versucht in einem Vorsaisonspiel seinen Gegenspieler zu stoppen Keystone

Clint Capela steht vor seiner neunten vollen Saison in der NBA und geniesst immer noch sein Glück, Teil der besten Liga der Welt zu sein. Mit 29 Jahren will der Center der Atlanta Hawks immer mehr.

Im Interview mit Keystone-SDA spricht der bescheidene Genfer insbesondere über seine Gesundheit, die Schwierigkeit, wettbewerbsfähig zu bleiben, und über seinen Wert in der Verteidigung von Atlanta unter dem neuen Trainer Quin Snyder.

Clint Capela, wie fühlen Sie sich körperlich vor dem Beginn Ihrer neunten vollen Saison in der NBA?

Ich fühle mich sehr gut.

Sie hatten in den letzten Saisons allerdings ein paar Probleme mit Ihrer Achillessehne und Ihrer Wade.

Ja, aber ich habe an meiner Achillessehne gearbeitet, um mehr Flexibilität zu bekommen, und jetzt geht es besser.

Sind Sie also bereit, möglichst alle 82 Spiele der regulären Saison zu bestreiten?

Im Idealfall ist es so. Ich weiss nicht, ob es eine besondere Krone für den Spieler gibt, der das schafft.

Sie sind erst 29 Jahre alt, aber für die NBA sind Sie ein Veteran. Vielleicht werden Sie von den Trainern geschont?

Ich selbst ruhe mich nicht aus, ich spiele. Wenn ich nicht verletzt bin, möchte ich in jedem Spiel auf dem Platz stehen, auch bei zwei Spielen innert zwei Tagen.

Am 7. November sind seit Ihrem NBA-Debüt neun Jahre vergangen. Nicht schlecht, was die Lebensdauer als Sportler angeht, oder?

Das übertrifft meine Erwartungen bei weitem. Ich hätte nie gedacht, dass ich mehr als vier oder fünf Jahre in der NBA spielen würde. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so schnell anpassen könnte. Jeden Tag wache ich auf und bin mir der Arbeit bewusst, die ich geleistet habe. Die durchschnittliche Karriere eines NBA-Spielers dauert nur vier Jahre. Es gibt so wenige, die es schaffen, und mit den neuen Spielern, die jedes Jahr in die Liga kommen, wird die Herausforderung immer wieder neu. Jemand hat mir einmal gesagt: 'Die Chance, nach Harvard zu kommen, ist 50 Mal grösser als die, in der NBA zu spielen.' Wenn man das erkennt, weiss man es immer mehr zu schätzen.

Worauf sind Sie am meisten stolz?

Ich habe jetzt seit sechs Saisons ein Double-Double (zweistellige Zahlen in zwei Kategorien, in Capelas Fall bei Punkten und Rebounds – Red.). Das zeigt, wie beständig ich bin. Die Leute nehmen das oft als selbstverständlich hin, aber die Mannschaft wartet jeden Abend auf mich. Es geht nicht darum, stark zu sein. In der NBA ist jeder stark. Aber bist du in der Lage, über einen längeren Zeitraum stark zu sein und dich anzupassen?

Wenn Sie einem jungen Menschen einen Rat geben müssten, welcher wäre das?

Ich kann den anderen nicht sagen, dass sie es so machen sollen wie ich, das ist keine Zauberformel. Aber man darf sich nie langweilen. Ich bin sehr müde, aber ich weiss, wie weit ich gekommen bin, und ich habe immer noch Spass.

Trotz Ihrer hervorragenden Statistiken nimmt Ihre Spielzeit seit der Saison 2018/19, als Sie über 33 Minuten pro Partie spielten, jedes Jahr ab. Heute spielen Sie sieben Minuten weniger. Macht Ihnen das Sorgen?

Überhaupt nicht, das Wichtigste ist, dass man Leistung bringt.

Der Basketball hat sich entwickelt und immer mehr Innenverteidiger sind zu Distanzschützen geworden. Arbeiten Sie an Ihrem Distanzwurf?

Ich habe mich immer auf meine Stärken konzentriert. Natürlich trainiere ich im Sommer, aber wenn ich in der NBA bin und bleiben will, dann nicht, indem ich anfange, Dreipunktewürfe zu versuchen.

Ihr Vertrag läuft noch zwei Jahre (Lohnsumme 46 Millionen Dollar – Red.). Denken Sie schon an Ihren nächsten Vertrag oder an einen möglichen Klubwechsel?

Ich mache mir darüber keine Gedanken. Es war das Gleiche, als ich in Houston war. Das sind Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Atlanta hatte beschlossen, meinen Vertrag 2021 zu verlängern. Danach kann man nie wissen, aber wir werden sehen.

Letzte Saison schied Atlanta in der ersten Runde der Playoffs mit 2:4 Siegen gegen die Boston Celtics aus. Wie beurteilen Sie das Team und den neuen Trainer Quin Snyder?

Ich bin sehr gespannt auf diese Saison. In der Vorsaison habe ich gesehen, dass sich jeder in der Verteidigung bemüht. Ich werde oft als Stütze der Verteidigung gesehen, aber wir müssen zu fünft verteidigen. Und ich habe das Gefühl, dass der Trainerstab die Dinge auf den Punkt gebracht hat und wir einen grossen Schritt nach vorne gemacht haben. Ich sehe wirklich einen Fortschritt.

