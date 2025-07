Das Wunderkind ist tot – das war das bewegte Leben von Laura Dahlmeier

Überragende Sportlerin, nun in ihren geliebten Bergen bei einem Unfall getötet: die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier sda

Die frühere Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ist bei einer Bergtour im pakistanischen Karakorum ums Leben gekommen. Die 31-Jährige galt als eine der erfolgreichsten Wintersportlerinnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laura Dahlmeier wurde am Laila Peak von einem Steinschlag tödlich getroffen.

Die Ex-Biathletin war mit einer Seilpartnerin unterwegs, die überlebte.

Ihr früher Tod erschüttert nicht nur die Sportwelt, sondern auch die Bergszene. Mehr anzeigen

Laura Dahlmeier ist tot. Die frühere Biathlon-Weltmeisterin und Olympiasiegerin wurde nur 31 Jahre alt.

Beim Bergsteigen im Karakorum-Gebirge in Pakistan wurde sie von einem Steinschlag getroffen. Zwei Tage lang kämpften Rettungskräfte gegen Zeit und Wetter – vergeblich.

Die 1993 in Garmisch-Partenkirchen geborene Dahlmeier galt als Wunderkind des Biathlonsports. Mit 19 Jahren debütierte sie im Weltcup, ein Jahr später gewann sie ihre erste WM-Medaille.

2017 in Hochfilzen folgte der absolute Höhepunkt: fünfmal Gold, einmal Silber – ein WM-Rekord. Auch an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang war sie unschlagbar: Gold im Sprint, Gold in der Verfolgung, Bronze im Einzel.

Doch 2019 folgte der Paukenschlag: Mit nur 25 Jahren erklärte Dahlmeier ihren Rücktritt. Zu viele Krankheiten, zu wenig Leidenschaft für die Routine im Spitzensport. «Es war eine unglaublich intensive Zeit – aber jetzt ist der richtige Moment gekommen», sagte sie damals.

Als TV-Expertin und Autorin unterwegs

Nach dem Rücktritt machte Dahlmeier kein Geheimnis daraus, wo ihr Herz schlägt: in den Bergen. Sie liess sich zur staatlich geprüften Berg- und Skiführerin ausbilden, half bei der Bergwacht mit, arbeitete als TV-Expertin – und veröffentlichte 2023 ihr Buch: «Wenn ich was mach, mach ich’s gscheid».

Doch das Leben stellte sie erneut auf die Probe: 2022 verunglückte ihr Ex-Freund, der Extremkletterer Robert Grasegger, bei einer Tour in Patagonien. Dahlmeier verarbeitete den Verlust öffentlich – und sprach in einer Doku über die ständige Gefahr am Berg: «Natürlich stellt man sich nach so einem Unfall die Frage: Wie macht man jetzt weiter?»

Jetzt kam die Antwort – auf tragische Weise.

Gemeinsam mit ihrer Seilpartnerin wollte Dahlmeier eine anspruchsvolle Route am Laila Peak (6096 m) gehen. Doch am Montag kam es zum Unglück. Ein Steinschlag traf das Team auf 5700 Metern Höhe. Während ihre Partnerin überlebte, wurde Dahlmeier schwer getroffen. Die Rettung verzögerte sich – zu gefährlich war das Gelände, zu schlecht das Wetter.

Am Mittwoch dann die traurige Gewissheit: Laura Dahlmeier hat es nicht geschafft.