Grosser Skandal um die US-Basketballliga NBA. KEYSTONE

Die NBA steht unter Schock: Mindestens 34 Personen, darunter aktive Stars und frühere Legenden, sollen Teil eines illegalen Wett- und Pokerkartells mit Verbindungen zur US-Mafia gewesen sein. Das FBI spricht von einem beispiellosen Fall von Insiderbetrug.

DPA, Mattéo Mayasi Mattéo Mayasi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das FBI hat 34 Personen wegen eines gross angelegten Glücksspielskandals in der NBA angeklagt, darunter Stars wie Chauncey Billups, Terry Rozier und Damon Jones.

Die Vorwürfe umfassen Insiderwetten mit vertraulichen Spielerinfos sowie manipulierte Pokerrunden mit Hightech-Geräten und Unterstützung durch US-Mafia-Familien.

NBA-Chef Adam Silver zeigte sich tief erschüttert über die Vorfälle und betonte die Bedeutung der Integrität des Sports. Mehr anzeigen

Worum geht es?

Bereits 34 Personen sind im Zusammenhang mit einem Glücksspielskandal in der nordamerikanischen Profibasketballliga NBA festgenommen worden. Es geht dabei um ein illegales Wett- und Pokernetzwerk mit Verbindungen zur US-Mafia.

Welche prominenten Personen sind im Blickpunkt?

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) klagte am 23. Oktober 34 Personen an. Darunter sind:



Chauncey Billups, Cheftrainer der Portland Trail Blazers. Er war schon als Spieler ein Star, wurde 2004 mit den Detroit Pistons NBA-Champion und dabei sogar zum wertvollsten Spieler der Finalserie gewählt. Wegen spektakulärer Würfe in engen Partien bekam er den Spitznamen «Mr. Big Shot». 2024 wurde er in die Hall of Fame der NBA aufgenommen.

Terry Rozier, aktiver Spieler bei den Miami Heat.

Damon Jones, Ex-NBA-Spieler und ehemaliger Assistenztrainer.

Mitglieder der Mafia in den USA aus den Cosa-Nostra-Familien Bonnano, Gambino, Lucchese und Genovese.

Chauncey Billups,Terry Rozier und Damon Jones. KEYSTONE

Welche Straftaten werden im Raum gestellt?

Die Anklagen lassen sich in zwei grosse Bereiche unterteilen:

Insider-Sportwetten: Laut Anklage wurden vertrauliche Informationen – etwa über angebliche Verletzungen oder Auszeiten von Spielern – weitergegeben, damit Wetten auf bestimmte Leistungen (z.B. auf Punkte oder Einsatzzeit) platziert werden konnten. So soll Terry Rozier vor einem Spiel im Jahr 2023 angekündigt haben, das Spiel vorzeitig «verletzt» zu verlassen. Gleichzeitig wurden über 200'000 US-Dollar darauf gewettet, dass Rozier eine bestimmte Punktzahl nicht erreicht, erklärte New York Citys Polizeipräsidentin Jessica Tisch. Das funktionierte offenbar, denn Rozier verliess die Partie nach 10 Minuten mit gerade mal fünf erzielten Punkten.

Terry Rozier out here making Clase and Ortiz look sneaky https://t.co/a34GT5uRH8 — Joey- Cade Smith enjoyer (@GuardsJoey) October 23, 2025

Manipulierte Poker-Runden: Neben der Manipulation von Sportwetten, gehörten auch Pokerspiele zu den Aktivitäten der mutmasslichen Betrüger – und zwar nicht einfach illegales Pokern um grosse Beträge, sondern mit High-Tech verfälschte Partien.

Die Sportpromis fungierten als Lockvögel, die wohlhabende Spieler an den Pokertisch lockten, in der Aussicht, in diesem illustren Kreis ein paar Runden zu zocken. Was sie nicht ahnten: Sie hatten nicht den Hauch einer Chance, den Tisch mit mehr Geld zu verlassen. Mit Röntgentischen, versteckten Kameras, Hightech-Brillen und -Kontaktlinsen, sowie manipulierten Kartenmischgeräten wurden sie von A bis Z betrogen.

Was sagt die NBA dazu?

NBA-Boss Adam Silver hat sich erstmals seit den spektakulären Festnahmen von Portlands Trainer Chauncey Billups und Miamis Basketball-Profi Terry Rozier durch das FBI öffentlich geäussert. «Ich war zutiefst verstört in meiner ersten Reaktion», berichtete Silver während der TV-Übertragung der Partie Boston Celtics gegen die New York Knicks (95:105) auf Amazon Prime. «Es gibt nichts Wichtigeres für die Liga und ihre Fans als die Integrität des Wettbewerbs. Ich hatte Magenschmerzen. Es war sehr verstörend.»

Zu Rozier sagt der NBA-Boss: «Er ist noch immer nicht verurteilt, so viel muss man aus Fairness gegenüber Terry sagen», sagte Silver. «Aber es sieht offensichtlich nicht gut aus. Er ist freigestellt. Man muss hier abwägen zwischen dem Schutz der Rechte von Menschen und den Ermittlungen.»

Weshalb taucht der Name LeBron James auf?

Medien zitieren aus Akten der Ermittler, wonach etwa im Februar 2023 ein Star der Los Angeles Lakers kurzfristig für ein Spiel ausfiel. Jones, der bisher nicht auf die Anschuldigungen reagierte, habe das – anders als die Öffentlichkeit – gewusst und eine Nachricht verschickt, mit der Aufforderung, hohe Wetten auf einen Sieg der Milwaukee Bucks zu platzieren. Und wer fehlte den Lakers in dem Match wegen einer Knöchelblessur? LeBron James, einst Cleveland-Teamkollege und seitdem ein guter Kumpel von Jones.

Der Sender ESPN berichtete unter Verweis auf das Umfeld von LeBron James, dass der Superstar keine Ahnung davon hatte, dass sein Fitnesszustand an jenem Abend vorab mit Online-Zockern geteilt worden sei. Die Milwaukee Bucks gewannen das Spiel dann übrigens. «Das ist der Skandal um Insiderhandel in der NBA», sagte FBI-Chef Patel. Möglicherweise steht der Skandal in der besten und glamourösesten Liga der Welt sogar erst am Anfang.