Seit vielen Jahren ist BLICK-Reporter Marcel W. Perren im Schwingsport hautnah dabei. blue Sport verrät er seine persönliche Schwinger-Hitparade.

Wer war der kompletteste Schwinger?

Marcel W. Perren: «Das ist der dreifache Schwingerkönig Jörg Abderhalden. Er trumpfte am Boden genauso gross auf wie aus dem Stand heraus»

Wer ist aktuell der beste Schwinger?

Für mich ganz klar Fabian Staudenmann. Er ist wie Abderhalden aus dem Stand und am Boden sehr stark. Der einzige Unterschied zu Abderhalden ist, dass Staudenmann die Krone noch nicht hat.

Wer ist der mühsamste Schwinger für dich als Journalist?

Der Nordwestschweizer Nick Alpiger. Normalerweise kann man jedem Schwinger und jedem König aufs Handy telefonieren, Nick Alpiger will das aber nicht.

Welcher Schwinger hatte das meiste Starpotenzial?

Kilian Wenger. Auf der einen Seite ein grossartiger Schwinger, auf der anderen Seite super ausgesehen. Ein Justin Bieber in Zwilchhosen.

Wer könnte in Wengers Fussstapfen treten?

Michael Moser. Er hat grosses Potenzial.

Wer ist der lustigste Schwinger?

Das ist Matthias Sempach. Vor der Kamera ist er mit am sprödesten rübergekommen. Sobald die Kamera und das Mikrofon aber abgestellt sind, ist er ein begnadeter Entertainer.

Mehr zum Eidgenössischen Schwingfest

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt» Mit blue Sport bist du am Eidgenössischen Schwingfest hautnah mit dabei – auf und neben dem Platz. Vor dem Event haben wir die Schwingfans nach ihrer Meinung gefragt: Wer wird König? 29.08.2025