Perrens Schwinger-Hitparade Wer ist der lustigste Schwinger, wer der mühsamste und wer ist der kompletteste?

Michael Wegmann

31.8.2025

250825_Perren_schnelleFragen

28.08.2025

Seit vielen Jahren ist BLICK-Reporter Marcel W. Perren im Schwingsport hautnah dabei. blue Sport verrät er seine persönliche Schwinger-Hitparade.

Michael Wegmann

31.08.2025, 12:41

Wer war der kompletteste Schwinger?

Marcel W. Perren: «Das ist der dreifache Schwingerkönig Jörg Abderhalden. Er trumpfte am Boden genauso gross auf wie aus dem Stand heraus»

Wer ist aktuell der beste Schwinger?

Für mich ganz klar Fabian Staudenmann. Er ist wie Abderhalden aus dem Stand und am Boden sehr stark. Der einzige Unterschied zu Abderhalden ist, dass Staudenmann die Krone noch nicht hat.

ESAF im Ticker. Jetzt kracht's richtig: Die Spitzenpaarungen im 7. Gang sind da

ESAF im TickerJetzt kracht's richtig: Die Spitzenpaarungen im 7. Gang sind da

Wer ist der mühsamste Schwinger für dich als Journalist?

Der Nordwestschweizer Nick Alpiger. Normalerweise kann man jedem Schwinger und jedem König aufs Handy telefonieren, Nick Alpiger will das aber nicht.  

Welcher Schwinger hatte das meiste Starpotenzial?

Kilian Wenger. Auf der einen Seite ein grossartiger Schwinger, auf der anderen Seite super ausgesehen. Ein Justin Bieber in Zwilchhosen. 

«Kilian sah aus wie ein Popstar». Darum wurde König Wenger der erste Schwing-Millionär

«Kilian sah aus wie ein Popstar»Darum wurde König Wenger der erste Schwing-Millionär

Wer könnte in Wengers Fussstapfen treten?

Michael Moser. Er hat grosses Potenzial. 

Wer ist der lustigste Schwinger?

Das ist Matthias Sempach. Vor der Kamera ist er mit am sprödesten rübergekommen. Sobald die Kamera und das Mikrofon aber abgestellt sind, ist er ein begnadeter Entertainer. 

Mehr zum Eidgenössischen Schwingfest

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Mit blue Sport bist du am Eidgenössischen Schwingfest hautnah mit dabei – auf und neben dem Platz. Vor dem Event haben wir die Schwingfans nach ihrer Meinung gefragt: Wer wird König?

29.08.2025

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

In Mollis GL ist alles bereit für das Eidgenössische Schwingfest. blue Sport hat vor dem Anlass mit Urs Bachmann, Bereichsleiter Infrastruktur, gesprochen.

27.08.2025

