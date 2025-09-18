  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Staffel-Aufgebot bekannt Der Kreis schliesst sich für Ajla Del Ponte in Tokio nicht

SDA

18.9.2025 - 12:50

Salomé Kora, Emma Van Camp, Léonie Pointet, Céline Bürgi, Géraldine Frey und Ajla Del Ponte posieren beim Empfang der Schweizer Delegation in der Schweizer Botschaft in Tokio.
Salomé Kora, Emma Van Camp, Léonie Pointet, Céline Bürgi, Géraldine Frey und Ajla Del Ponte posieren beim Empfang der Schweizer Delegation in der Schweizer Botschaft in Tokio.
Bild: Keystone

Ajla Del Ponte muss im Nationalstadion von Tokio, wo sie 2021 als Olympia-Fünfte über 100 m ihren grössten Erfolg gefeiert hat, am Samstag zuschauen.

Keystone-SDA

18.09.2025, 12:50

18.09.2025, 13:21

Die Tessinerin steht nicht im Aufgebot für die 4x100-m-Staffel. Den Vorzug erhielten Géraldine Fry, Céline Bürgi, Léonie Pointet und Salomé Kora.

Ajla Del Ponte wurde in den vergangenen drei Jahren immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Probleme am Hamstring, drei Stressfrakturen am Schienbein und zwei Muskelrisse im Oberschenkel, stets gefolgt von langen Reha-Phasen, in denen die Zweifel an einer erfolgreichen Rückkehr wuchsen, galt es zu überwinden. Heuer schaffte die Sprinterin mit einer 100-m-Bestzeit von 10,29 Sekunden wieder einigermassen den Anschluss an die nationale Spitze. Wenn sie nun in Tokio hätte laufen können, hätte sich ein Kreis geschlossen.

Meistgelesen

Gubrist-Tunnel nach Wasserrohrbruch gesperrt
Briten kaufen 12 Atomreaktoren in den USA +++ Abkommen über 340 Milliarden Dollar
Kiew setzt Kampagne gegen Putins Öl-Industrie fort +++ Beide Seiten melden Pokrowsk-Erfolge
Alpenregionen wollen noch härter gegen Massentourismus vorgehen
Übler Fehler in der ARD-Serie «In aller Freundschaft»

Videos aus dem Ressort

Murat Yakin, ist die Schweiz auf dem Weg zur Top-Nation?

Murat Yakin, ist die Schweiz auf dem Weg zur Top-Nation?

Abstieg, gescheiterte Experimente, Nati-Frust. Doch plötzlich ist die Schweiz so stark wie lange nicht. Sogar reif für eine WM-Sensation? Darüber diskutiert Stefan Eggli mit Murat Yakin, Georges Bregy und blue News Sport-Chef Michael Wegmann.

18.09.2025

So half Nati-Coach Yakin Embolo beim Transfer-Entscheid

So half Nati-Coach Yakin Embolo beim Transfer-Entscheid

18.09.2025

Sturm Amy sorgt für Adrenalinschub – Dieser Kite-Wettbewerb findet nur statt, wenn es stürmt

Sturm Amy sorgt für Adrenalinschub – Dieser Kite-Wettbewerb findet nur statt, wenn es stürmt

Heftiger Wind, meterhohe Wellen, waghalsige Sprünge – der Red Bull Megaloop tobt über der Nordsee. Loop um Loop fliegen die Kiter*innen – die spektakulärsten Szenen zeigt blue News im Video.

18.09.2025

Murat Yakin, ist die Schweiz auf dem Weg zur Top-Nation?

Murat Yakin, ist die Schweiz auf dem Weg zur Top-Nation?

So half Nati-Coach Yakin Embolo beim Transfer-Entscheid

So half Nati-Coach Yakin Embolo beim Transfer-Entscheid

Sturm Amy sorgt für Adrenalinschub – Dieser Kite-Wettbewerb findet nur statt, wenn es stürmt

Sturm Amy sorgt für Adrenalinschub – Dieser Kite-Wettbewerb findet nur statt, wenn es stürmt

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

6. Tag der Leichtathletik-WM. Werro souverän im Halbfinal ++ Reais und Mumenthaler verpassen Final

6. Tag der Leichtathletik-WMWerro souverän im Halbfinal ++ Reais und Mumenthaler verpassen Final

André Bucher über WM-Hoffnung. «Audrey ist eine Läuferin, die den Drang nach vorne hat»

André Bucher über WM-Hoffnung«Audrey ist eine Läuferin, die den Drang nach vorne hat»

WM-Medaille knapp verpasst. Ehammer: «Das isch scho ä rechti Fuscht id Schnurrä»

WM-Medaille knapp verpasstEhammer: «Das isch scho ä rechti Fuscht id Schnurrä»