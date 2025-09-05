  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Von Interlaken zum Eigergletscher «Der schönste Marathon der Welt» im Free-TV auf blue Zoom

Andreas Lunghi

5.9.2025

Jungfrau-Marathon: «Der schönste Marathon der Welt» auf blue Zoom

Jungfrau-Marathon: «Der schönste Marathon der Welt» auf blue Zoom

04.09.2025

Am 6. September findet die 32. Austragung des Jungfrau-Marathons statt und dank blue Sport bist du live dabei!

Redaktion blue Sport

05.09.2025, 19:00

05.09.2025, 19:01

blue Zoom überträgt die 32. Austragung des Jungfrau-Marathons live und exklusiv im Free-TV. Am 6. September ab 8.20 Uhr bist du beim «schönsten Marathon der Welt» live mit dabei.

Live: Jungfrau-Marathon 2025
Live: Jungfrau-Marathon 2025

Sa 06.09. 08:20 - 12:45 ∙ blue Sport Live ∙ Live: Jungfrau-Marathon 2025

Mit tv.blue.ch mieten

42,195 km, 1953 Höhenmeter, 4000 Läuferinnen und Läufer und eine Traumkulisse – das ist der Jungfrau-Marathon. Am 6. September ab 8.20 Uhr (live im Free-TV auf blue Zoom) nehmen die Athlet:innen die Strecke von Interlaken hinauf zum Eigergletscher auf 2320 Metern über Meer in Angriff.

Umgeben vom berühmten Dreigestirn der Alpen Eiger, Mönch und Jungfrau gehen viele Top-Läufer:innen ins Rennen. Bei den Damen zählen Streckenrekordhalterin (3:22:57 Stunden) und Olympiateilnehmerin Laura Hottenrott (GER), die Belgierin Karen Van Proeyen und die Schweizerin Petra Eggenschwiler zu den Topfavoritinnen.

Bei den Männern stehen mit Erik Hille (GER, Vorjahreszweiter), dem dreifachen Sieger Robbie Simpson (GBR) und Marathon-Spezialist Richard Douma (NED) gleich mehrere Siegkandidaten am Start. Sie werden eine Zeit von knapp drei Stunden anstreben.

Der «schönste Marathon der Welt» ist nicht nur für die Teilnehmenden eine Herausforderung, sondern auch für die TV-Produktion. Drei E-Bikes, zwei Motorräder und zwei Drohnen sowie Kameras im Start- und Zielgelände sorgen dafür, dass du das Erlebnis hautnah miterleben kannst.

Der Streckenplan des diesjährigen Jungfrau-Marathons.
Der Streckenplan des diesjährigen Jungfrau-Marathons.
Screenshot, https://www.jungfrau-marathon.ch/de/strecke.html

Mehr Videos aus dem Ressort

Hingis: «Das Schönste ist meiner Tochter Tennis beibringen zu können»

Hingis: «Das Schönste ist meiner Tochter Tennis beibringen zu können»

Martina Hingis verrät im Interview mit blue Sport, wie sie ihre Tochter auf dem Tennisplatz fördert.

30.06.2025

Meistgelesen

Die Nati läuft heiss: Widmer verwertet Rieders Hereingabe
Trump gab Befehl für geheime Mission in Nordkorea – sie endete im Desaster
US-Handelsminister wettert gegen die Schweiz – während Parmelin-Besuch in Washington
Papa Xhaka: «Ich wurde verhaftet und gefoltert»
Curdin Orlik: «Dann sagte meine Mutter: ‹Gell, du bist schwul›»

Mehr Sport

Reiten. Schweizer Springreiter Dritte beim Nationenpreis in Brüssel

ReitenSchweizer Springreiter Dritte beim Nationenpreis in Brüssel

Reiten. Springreiter Schwizer zurück im Elitekader

ReitenSpringreiter Schwizer zurück im Elitekader

Snowboard. Julie Zogg kündet Rücktritt per Ende Saison an

SnowboardJulie Zogg kündet Rücktritt per Ende Saison an

Videos aus dem Ressort

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Das Buch «Mensch Fussballstar – Tabus, Depression, Terror, Tod und grosse Gefühle: Was die gefeierten Helden neben dem Platz erleben» von blue-Sport-Chefredaktor Andreas Böni erschien am 18. August. Böni erzählt, wie es dazu kam.

03.09.2025

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Verhaftet, gefoltert, gedemütigt. Das neue Buch «Mensch Fussballstar» von Andreas Böni erzählt unter anderem die Familiengeschichte von Granit Xhaka.

04.09.2025

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Der kosovarische Nationalspieler und ehemalige FCZ-Verteidiger Mirlind Kryeziu über den Kosovo, die Schweiz und den Fall Leon Avdullahu

04.09.2025

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Mehr Videos