Jungfrau-Marathon: «Der schönste Marathon der Welt» auf blue Zoom 04.09.2025

Am 6. September findet die 32. Austragung des Jungfrau-Marathons statt und dank blue Sport bist du live dabei!

Redaktion blue Sport Andreas Lunghi

blue Zoom überträgt die 32. Austragung des Jungfrau-Marathons live und exklusiv im Free-TV. Am 6. September ab 8.20 Uhr bist du beim «schönsten Marathon der Welt» live mit dabei.

Live: Jungfrau-Marathon 2025 Sa 06.09. 08:20 - 12:45 ∙ blue Sport Live ∙ Live: Jungfrau-Marathon 2025 Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 10h 44min 43sek

42,195 km, 1953 Höhenmeter, 4000 Läuferinnen und Läufer und eine Traumkulisse – das ist der Jungfrau-Marathon. Am 6. September ab 8.20 Uhr (live im Free-TV auf blue Zoom) nehmen die Athlet:innen die Strecke von Interlaken hinauf zum Eigergletscher auf 2320 Metern über Meer in Angriff.

Umgeben vom berühmten Dreigestirn der Alpen Eiger, Mönch und Jungfrau gehen viele Top-Läufer:innen ins Rennen. Bei den Damen zählen Streckenrekordhalterin (3:22:57 Stunden) und Olympiateilnehmerin Laura Hottenrott (GER), die Belgierin Karen Van Proeyen und die Schweizerin Petra Eggenschwiler zu den Topfavoritinnen.

Bei den Männern stehen mit Erik Hille (GER, Vorjahreszweiter), dem dreifachen Sieger Robbie Simpson (GBR) und Marathon-Spezialist Richard Douma (NED) gleich mehrere Siegkandidaten am Start. Sie werden eine Zeit von knapp drei Stunden anstreben.

Der «schönste Marathon der Welt» ist nicht nur für die Teilnehmenden eine Herausforderung, sondern auch für die TV-Produktion. Drei E-Bikes, zwei Motorräder und zwei Drohnen sowie Kameras im Start- und Zielgelände sorgen dafür, dass du das Erlebnis hautnah miterleben kannst.

Der Streckenplan des diesjährigen Jungfrau-Marathons. Screenshot, https://www.jungfrau-marathon.ch/de/strecke.html

