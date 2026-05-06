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Bis im März noch Technischer Leiter Grosse Trauer im Schwingen: Stefan Strebel im Alter von 49 Jahren verstorben

Jan Arnet

6.5.2026

Stefan Strebel wurde nur 49 Jahre alt.
Stefan Strebel wurde nur 49 Jahre alt.
Keystone

Vor neun Monaten teilte Stefan Strebel am Eidgenössischen in Mollis noch die Paarungen im 1. Gang ein. Jetzt ist der ehemalige Technische Leiter des Schwing-Verbandes verstorben.

Jan Arnet

06.05.2026, 20:28

06.05.2026, 20:31

Wie der «Blick» berichtet ist Stefan Strebel, der ehemalige Technische Leiter des ESV, im Alter von 49 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht sei vom Nordwestschweizer Schwingerverband und einem Vertreter der Kampfrichterkommission bestätigt worden, schreibt die Zeitung. Strebel soll einem Herzversagen erlegen sein.

Strebel, einst selbst ein Spitzenschwinger, war von 2020 bis im März dieses Jahres Technischer Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbandes. Zuvor war er während 15 Jahren im Nordwestschweizer Verband tätig. Mit seinen Visionen brachte Strebel den Schwingsport voran. Er war zweifacher Vater.

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