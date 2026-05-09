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Stream Odermatt, Ehammer, Ryf und Co. am Start: Der Wings for Life World Run

Jan Arnet

10.5.2026

Am Sonntag, 10. Mai 2026, geht bereits zum 13. Mal in Zug der Wings for Life World Run über die Bühne. Mit dabei sind auch zahlreiche Schweizer Sportgrössen. Bei blue Sport bist du live dabei.

Redaktion blue Sport

10.05.2026, 12:00

10.05.2026, 12:45

Am Wings for Life World Run starten alle Teilnehmenden weltweit gleichzeitig. Egal, ob du Profi, Hobbyläufer*in oder Anfänger*in bist – hier zählt nicht die Geschwindigkeit, sondern der gemeinsame Einsatz für einen guten Zweck. Eine klassische Ziellinie gibt es nicht: Stattdessen nimmt 30 Minuten nach dem Start das «Catcher Car» die Verfolgung auf und holt nach und nach alle ein – Läufer*innen genauso wie Rollstuhlfahrer*innen.

Sämtliche Startgelder und Spenden fliessen zu 100 Prozent in die Rückenmarkforschung. Vergangenes Jahr kamen so stolze 8,6 Millionen Euro zusammen. Das grosse Ziel: Querschnittslähmung heilen.

Am 10. Mai 2026 findet der Wings for Life World Run bereits zum 13. Mal in Zug statt. Mit weltweit 310'724 Teilnehmenden aus 170 Ländern war die letzte Ausgabe 2025 ein voller Erfolg. Dieses Jahr haben sich für den Lauf in Zug 8300 Teilnehmer:innen angemeldet – unter anderem sind auch Schweizer Sportstars wie Marco Odermatt, Daniela Ryf oder Simon Ehammer am Start.

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Während der Run in Zug ausverkauft ist, ist die Anmeldung via App Run weiterhin möglich. So finden an diesem Tag zahlreiche organisierte App Run Events statt, wie zum Beispiel in Schaffhausen, Genf, Zweisimmen (BE) oder Zürich (Balgrist).

Das Format? Komplett anders als bei anderen Läufen: Alle Teilnehmenden starten weltweit gleichzeitig um 13.00 Uhr MEZ. Und anstatt auf eine Ziellinie zuzusteuern, kommt sie ihnen entgegen – in Form des «Catcher Cars». Während gemütliche Teilnehmende schon bei Kilometer 5 überholt werden, schaffen es Spitzenläufer*innen auch mal bis Kilometer 60.

Live auf blue Sport

Falls du dir das Laufspektakel lieber im TV ansiehst, bist du bei blue Sport an der richtigen Adresse. blue Zoom überträgt den Wings for Life World Run am Sonntag, 10. Mai ab 12.45 Uhr live.

Live: Wings for Life World Run
live
Live: Wings for Life World Run

So 10.05. 12:45 - 17:30 ∙ blue Zoom D ∙ 285 Min

Mit tv.blue.ch anschauen

Alle Informationen zum Wings for Life World Run und zur Teilnahme auf www.wingsforlifeworldrun.com

Diese Schweizer Sport-Promis sind 2026 mit am Start

  • Fabian Bösch
  • Liv Broder
  • Maxime Chabloz
  • Simon Ehammer
  • Mathilde Gremaud
  • Jérémie Heitz
  • Nicolas Hojac
  • Camille Losserand
  • Marco Odermatt
  • Daniela Ryf
  • Gian Sutter
  • Anouk Vergé-Dépré
  • Zoé Vergé-Dépré
  • Judith Wyder
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