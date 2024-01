Deutschland darf an der Heim-EM weiter vom Titel träumen. Keystone

Deutschland steht an der EM-Endrunde schon vor dem abschliessenden Spiel der Hauptrunde gegen Kroatien als letzter Halbfinalist fest.

Der Gastgeber profitierte davon, dass sowohl Österreich gegen Island (24:26) als auch Ungarn gegen Olympiasieger Frankreich (32:25) verloren. Somit können die Deutschen nicht mehr vom 2. Platz in ihrer Gruppe verdrängt werden. Sie treffen im Halbfinal auf Weltmeister Dänemark. Den zweiten Finalisten machen Frankreich und Titelverteidiger Schweden unter sich aus.

Zwar legten die Franzosen gegen Ungarn einen Fehlstart hin – 1:4 nach drei Minuten. Nach dem 6:8 (9.) drehten sie aber auf und zogen auf 13:9 (15.) davon. In der Folge hatten sie die Partie im Griff. Nedim Remili steuerte sieben Tore zum Sieg bei, wobei er keinen Fehlwurf verzeichnete. Frankreich ist an diesem Turnier als einziges Team noch ungeschlagen. Einen Punkt gaben sie einzig gegen die Schweiz (26:26) ab.

Österreich verlor zum Abschluss gegen Island 24:26. Es war die zweite Niederlage in Serie für die zuvor ungeschlagene Mannschaft von Trainer Ales Pajovic. Zum Verhängnis wurde den Österreichern eine Schwächephase vor der Pause, als sie nach dem 8:8 (22.) sechs Tore in Serie kassierten. Zwar steigerten sie sich nach der Pause und gingen gar viermal mit einem Tor in Führung, die Aufholjagd war jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Damit beenden die Österreicher die EM wie 2020 auf dem 8. Platz.

sda