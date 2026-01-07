  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

2,26 Meter gross Die 18-jährige Basketball-Sensation Zhang Ziyu startet durch

ai-scrape

7.1.2026 - 16:30

Kleines Rätsel: Finde Zhang Ziyu.
Kleines Rätsel: Finde Zhang Ziyu.
IMAGO/Xinhua

Die 18-jährige Zhang Ziyu beeindruckt bei ihrem ersten Auftritt in der Women's Chinese Basketball Association mit ihrer aussergewöhnlichen Grösse und ihrem Talent.

Syl Battistuzzi

07.01.2026, 16:30

Keine Zeit? Blue Sport fasst für dich zusammen

  • Die 18-jährige Zhang Ziyu sorgte bei ihrem Debüt in der Women’s Chinese Basketball Association mit 15 Punkten und ihrer dominanten Präsenz trotz kurzer Einsatzzeit für Aufsehen.
  • Mit einer Körpergrösse von 2,26 Metern ist sie die grösste bekannte Basketballspielerin der Welt und gilt als Ausnahmetalent mit WNBA-Potenzial. Zhang dürfte zudem auch die grösste Frau der Welt sein.
  • Zhang überzeugt auch international mit starken Leistungen und soll laut Experten eine Schlüsselrolle in der Zukunft des chinesischen Frauenbasketballs spielen. Auch die WNBA lockt.
Mehr anzeigen

Zhang Ziyu hat mit ihrem Debüt in der Women's Chinese Basketball Association (WCBA) für Aufsehen gesorgt. Am Sonntag trat sie für Shandong Shijiazhuang an und beeindruckte beim 106:93-Sieg gegen Hebei Win Power in ihrem Kurzeinsatz nicht nur mit 15 Punkten, sondern auch durch ihre Präsenz auf dem Spielfeld.

Mit einer Körpergrösse von 2,26 Metern und einem Gewicht von etwas über 100 Kilogramm gilt Zhang als die grösste Basketballspielerin weltweit. Zum Vergleich: Der NBA-Spieler Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs ist ebenfalls 2,26 Meter gross, was ihn zum grössten aktuellen NBA-Spieler macht. Beide sind nur fünf Zentimeter kleiner als die grössten NBA-Spieler der Geschichte – Gheorghe Mureșan und Manute Bol – die jeweils 2,31 Meter gross waren. Die 18-jährige Zhang ist zudem eine der jüngsten Spielerinnen in der chinesischen Liga.

Bei ihrem Debüt kam Zhang als Ersatzspielerin aufs Feld und zeigte in zwölf Minuten Spielzeit eine starke Leistung mit sechs von neun erfolgreichen Würfen und sechs Rebounds. Shandongs Cheftrainer Hou Bing lobte laut «Bild» ihre schnelle Anpassung und das solide Debüt, betonte jedoch, dass sie noch Zeit brauche, um sich an die Intensität der Liga zu gewöhnen.

Bald in der WNBA?

Auch der chinesische Nationaltrainer Gong Luming sieht grosses Potenzial in Zhang. Er betont, dass talentierte Nachwuchsspielerinnen wie sie in der WCBA wertvolle Erfahrungen sammeln können, um den chinesischen Frauenbasketball weiter voranzubringen.

Zhang hat bereits internationale Erfahrung gesammelt, unter anderem beim FIBA U18-Asien-Cup der Frauen 2024, wo sie gegen Indonesien in 13 Minuten 19 Punkte erzielte. Im vergangenen Sommer debütierte sie in der Nationalmannschaft gegen Bosnien und Herzegowina und erzielte 18 Punkte in 12 Minuten. Bosniens Trainer Emir Halimic lobte sie als die beste Spielerin, die er je gesehen habe.

Nur schwierig zu stoppen: Zhang Ziyu.
Nur schwierig zu stoppen: Zhang Ziyu.
IMAGO/VCG

Zhang hat laut «Watson» die Grösse von ihren Eltern in die Wiege gelegt bekommen, die selbst Basketball gespielt haben. Sie ist aber längst grösser als ihr Vater (2,13 m) und ihre Mutter (1,98 m). Die WNBA – die nordamerikanische Basketballliga für Frauen gilt als die beste der Welt – dürfte ebenfalls zum Thema werden für die Teenager-Sensation. 2027 dürfte sie sich für den Draft anmelden.

Meistgelesen

Brandverletzter Martin Achermann: «Lebensziele verschwinden nicht»
Aussage des Gemeindepräsidenten sorgt für heftige Reaktionen
Verfahrensfehler: Polizei empfiehlt Opfern Anwälte

Videos aus dem Ressort

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Von Füllkrug über Endrick bis zu Semenyo. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im internationalen Fussball.

07.01.2026

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

02.09.2025

Adelboden-Boss: «Die Vorfreude ist da, aber auch die Bedrücktheit»

Adelboden-Boss: «Die Vorfreude ist da, aber auch die Bedrücktheit»

Wenn am Wochenende die legendären Adelboden-Rennen über die Bühne gehen, wird die Stimmung aufgrund der tragischen Ereignisse in Crans-Montana eine andere sein als gewohnt. blue News hat mit OK-Chef Christian Haueter gesprochen.

07.01.2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Adelboden-Boss: «Die Vorfreude ist da, aber auch die Bedrücktheit»

Adelboden-Boss: «Die Vorfreude ist da, aber auch die Bedrücktheit»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Für 306'000 Franken. Ryan Lochte versteigert drei olympische Goldmedaillen

Für 306'000 FrankenRyan Lochte versteigert drei olympische Goldmedaillen

Rad-Star tritt ab. Giro-Sieger Simon Yates beendet seine Karriere

Rad-Star tritt abGiro-Sieger Simon Yates beendet seine Karriere

Diallo stirbt plötzlich. Drama um Pferd von Dressur-Olympiasiegerin

Diallo stirbt plötzlichDrama um Pferd von Dressur-Olympiasiegerin