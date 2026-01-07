Kleines Rätsel: Finde Zhang Ziyu. IMAGO/Xinhua

Die 18-jährige Zhang Ziyu beeindruckt bei ihrem ersten Auftritt in der Women's Chinese Basketball Association mit ihrer aussergewöhnlichen Grösse und ihrem Talent.

Keine Zeit? Blue Sport fasst für dich zusammen Die 18-jährige Zhang Ziyu sorgte bei ihrem Debüt in der Women’s Chinese Basketball Association mit 15 Punkten und ihrer dominanten Präsenz trotz kurzer Einsatzzeit für Aufsehen.

Mit einer Körpergrösse von 2,26 Metern ist sie die grösste bekannte Basketballspielerin der Welt und gilt als Ausnahmetalent mit WNBA-Potenzial. Zhang dürfte zudem auch die grösste Frau der Welt sein.

Zhang überzeugt auch international mit starken Leistungen und soll laut Experten eine Schlüsselrolle in der Zukunft des chinesischen Frauenbasketballs spielen. Auch die WNBA lockt.

Zhang Ziyu hat mit ihrem Debüt in der Women's Chinese Basketball Association (WCBA) für Aufsehen gesorgt. Am Sonntag trat sie für Shandong Shijiazhuang an und beeindruckte beim 106:93-Sieg gegen Hebei Win Power in ihrem Kurzeinsatz nicht nur mit 15 Punkten, sondern auch durch ihre Präsenz auf dem Spielfeld.

Mit einer Körpergrösse von 2,26 Metern und einem Gewicht von etwas über 100 Kilogramm gilt Zhang als die grösste Basketballspielerin weltweit. Zum Vergleich: Der NBA-Spieler Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs ist ebenfalls 2,26 Meter gross, was ihn zum grössten aktuellen NBA-Spieler macht. Beide sind nur fünf Zentimeter kleiner als die grössten NBA-Spieler der Geschichte – Gheorghe Mureșan und Manute Bol – die jeweils 2,31 Meter gross waren. Die 18-jährige Zhang ist zudem eine der jüngsten Spielerinnen in der chinesischen Liga.

Bei ihrem Debüt kam Zhang als Ersatzspielerin aufs Feld und zeigte in zwölf Minuten Spielzeit eine starke Leistung mit sechs von neun erfolgreichen Würfen und sechs Rebounds. Shandongs Cheftrainer Hou Bing lobte laut «Bild» ihre schnelle Anpassung und das solide Debüt, betonte jedoch, dass sie noch Zeit brauche, um sich an die Intensität der Liga zu gewöhnen.

Bald in der WNBA?

Auch der chinesische Nationaltrainer Gong Luming sieht grosses Potenzial in Zhang. Er betont, dass talentierte Nachwuchsspielerinnen wie sie in der WCBA wertvolle Erfahrungen sammeln können, um den chinesischen Frauenbasketball weiter voranzubringen.

Zhang hat bereits internationale Erfahrung gesammelt, unter anderem beim FIBA U18-Asien-Cup der Frauen 2024, wo sie gegen Indonesien in 13 Minuten 19 Punkte erzielte. Im vergangenen Sommer debütierte sie in der Nationalmannschaft gegen Bosnien und Herzegowina und erzielte 18 Punkte in 12 Minuten. Bosniens Trainer Emir Halimic lobte sie als die beste Spielerin, die er je gesehen habe.

Nur schwierig zu stoppen: Zhang Ziyu. IMAGO/VCG

Zhang hat laut «Watson» die Grösse von ihren Eltern in die Wiege gelegt bekommen, die selbst Basketball gespielt haben. Sie ist aber längst grösser als ihr Vater (2,13 m) und ihre Mutter (1,98 m). Die WNBA – die nordamerikanische Basketballliga für Frauen gilt als die beste der Welt – dürfte ebenfalls zum Thema werden für die Teenager-Sensation. 2027 dürfte sie sich für den Draft anmelden.