Kein König, aber das beste Team Berner holen am ESAF 2025 die meisten Kränze

SDA

31.8.2025 - 20:42

Für Michael Moser reichte es nicht ganz für den Schlussgang.
Für Michael Moser reichte es nicht ganz für den Schlussgang.
KEYSTONE

Den Schwingerkönig stellten die erfolgsverwöhnten Berner Schwinger am Eidgenössischen in Mollis wie schon vor drei Jahren in Pratteln nicht. Dafür waren sie mit 12 Kranzgewinnern zum vierten Mal in Folge die erfolgreichste Mannschaft.

Keystone-SDA

31.08.2025, 20:42

31.08.2025, 20:55

Von den 17 Kränzen, die sie in Pratteln gewonnen hatten, waren sie dieses Mal aber weit entfernt. Die Innerschweizer (10 Kränze), Nordostschweizer (9) und auch die Nordwestschweizer (8) waren ihnen im Glarnerland dicht auf den Fersen. Einzig die Südwestschweizer fielen mit einem Kranzgewinn wenig überraschend ab.

Die Innerschweizer rehabilitierten sich für die Schlappe von vor drei Jahren (nur 7 Kränze) und für die Nordwestschweizer war Mollis gar das erfolgreichste Fest aller Zeiten, nachdem sie zuletzt bereits am Heimfest mit siebenmal Eichenlaub brilliert hatten.

Insgesamt verteilte der Eidgenössische Schwingerverband nur 40 Kränze.

Mehr zum Eidgenössischen Schwingfest

Triumph beim ESAF. Nordostschweizer Durststrecke beendet: Armon Orlik ist Schwingerkönig

Triumph beim ESAFNordostschweizer Durststrecke beendet: Armon Orlik ist Schwingerkönig

Party-Ansage an die Nordostschweizer. König Orlik: «Ich will heute noch viel Alkohol trinken»

Party-Ansage an die NordostschweizerKönig Orlik: «Ich will heute noch viel Alkohol trinken»

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Mit blue Sport bist du am Eidgenössischen Schwingfest hautnah mit dabei – auf und neben dem Platz. Vor dem Event haben wir die Schwingfans nach ihrer Meinung gefragt: Wer wird König?

29.08.2025

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

31.08.2025

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

31.08.2025

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

31.08.2025

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

31.08.2025

Fassnacht: «Wir dürfen unserem Coach danke sagen»

31.08.2025

Fassnacht: «Wir dürfen unserem Coach danke sagen»

31.08.2025

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

Fassnacht: «Wir dürfen unserem Coach danke sagen»

Fassnacht: «Wir dürfen unserem Coach danke sagen»

ESAF 2025. ESAF-OK-Präsident Kamm: «Orlik war mein Favorit»

ESAF 2025ESAF-OK-Präsident Kamm: «Orlik war mein Favorit»

Schwingen. Nicht alle waren zufrieden mit ihrem Eidgenössischen Fest

SchwingenNicht alle waren zufrieden mit ihrem Eidgenössischen Fest

Trotz offensichtlicher Fehlentscheide. Schwingfans sind gegen den Videobeweis: «Der VAR ist etwas für die Fussballwelt!»

Trotz offensichtlicher FehlentscheideSchwingfans sind gegen den Videobeweis: «Der VAR ist etwas für die Fussballwelt!»