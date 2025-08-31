Für Michael Moser reichte es nicht ganz für den Schlussgang. KEYSTONE

Den Schwingerkönig stellten die erfolgsverwöhnten Berner Schwinger am Eidgenössischen in Mollis wie schon vor drei Jahren in Pratteln nicht. Dafür waren sie mit 12 Kranzgewinnern zum vierten Mal in Folge die erfolgreichste Mannschaft.

Von den 17 Kränzen, die sie in Pratteln gewonnen hatten, waren sie dieses Mal aber weit entfernt. Die Innerschweizer (10 Kränze), Nordostschweizer (9) und auch die Nordwestschweizer (8) waren ihnen im Glarnerland dicht auf den Fersen. Einzig die Südwestschweizer fielen mit einem Kranzgewinn wenig überraschend ab.

Die Innerschweizer rehabilitierten sich für die Schlappe von vor drei Jahren (nur 7 Kränze) und für die Nordwestschweizer war Mollis gar das erfolgreichste Fest aller Zeiten, nachdem sie zuletzt bereits am Heimfest mit siebenmal Eichenlaub brilliert hatten.

Insgesamt verteilte der Eidgenössische Schwingerverband nur 40 Kränze.

