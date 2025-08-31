  1. Privatkunden
Schwinger müsste man sein Die besten und schrägsten Preise im Gabentempel am ESAF

Michael Wegmann

31.8.2025

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise
Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise. Eine Hebebühne gefällig? Diesen und weitere Preise stehen für die Schwinger im Gabentempel bereit.

Eine Hebebühne gefällig? Diesen und weitere Preise stehen für die Schwinger im Gabentempel bereit.

Bild: blue Sport

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise. «Ahoi» – welcher Schinger cruist bald mit diesem Boot umher?

«Ahoi» – welcher Schinger cruist bald mit diesem Boot umher?

Bild: blue Sport

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise. Das Alphorn nimmt viel Platz in Anspruch.

Das Alphorn nimmt viel Platz in Anspruch.

Bild: blue Sport

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise. Ein Schwinger fährt nach dem Wochenende auf vier neuen Rädern.

Ein Schwinger fährt nach dem Wochenende auf vier neuen Rädern.

Bild: blue Sport

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise. Ein Preis für den Schwingnachwuchs. 

Ein Preis für den Schwingnachwuchs. 

Bild: blue Sport

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise. Betten stehen gleich mehrere zur Auswahl.

Betten stehen gleich mehrere zur Auswahl.

Bild: blue Sport

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise. Wie wäre es mit einer Reise nach Florida nach dem Eidgenössischen?

Wie wäre es mit einer Reise nach Florida nach dem Eidgenössischen?

Bild: blue Sport

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise. Mit Hochdruck beim ESAF einen Hochdruckreiniger erkämpft.

Mit Hochdruck beim ESAF einen Hochdruckreiniger erkämpft.

Bild: blue Sport

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise. Dieses Handörgeli ist was für einen musikalischen Schwinger.

Dieses Handörgeli ist was für einen musikalischen Schwinger.

Bild: blue Sport

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise. Etwas Schönes für den Garten.

Etwas Schönes für den Garten.

Bild: blue Sport

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise. Für bisschen frisches Sägemhel beim nächsten Schwingfest.

Für bisschen frisches Sägemhel beim nächsten Schwingfest.

Bild: blue Sport

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise. «Bim bam»: Am Eidgenössischen stehen auch reichlich Kuhglocken zur Auswahl.

«Bim bam»: Am Eidgenössischen stehen auch reichlich Kuhglocken zur Auswahl.

Bild: blue Sport

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise. Welcher Schwinger sich wohl für diesen Nagelstock entscheidet? 

Welcher Schwinger sich wohl für diesen Nagelstock entscheidet? 

Bild: blue Sport

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise. Um sich diese PS zu ergattern, braucht es auch PS im Sägemehl.

Um sich diese PS zu ergattern, braucht es auch PS im Sägemehl.

Bild: blue Sport

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise. Bald mit derselben Skimarke herumfahren wie Marco Odermatt.

Bald mit derselben Skimarke herumfahren wie Marco Odermatt.

Bild: blue Sport

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise. Etwas neues für das Handgelenk.

Etwas neues für das Handgelenk.

Bild: blue Sport

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise. Auch mehrer Toiletten gibt am ESAF zu gewinnen.

Auch mehrer Toiletten gibt am ESAF zu gewinnen.

Bild: blue Sport

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise. Oder für die Erholung einen eigenen Whirlpool. 

Oder für die Erholung einen eigenen Whirlpool. 

Bild: blue Sport

Hebebühne, Toiletten, Skis, Handörgeli, Babywiege, Waschmaschinen oder ein Fussballtor. Im Gabentempel gibts nichts, was es nicht gibt. Insgesamt liegt der Wert aller Preise bei rund einer Million Franken.

Redaktion blue Sport

31.08.2025, 07:54

Der Schwing-Boom schlägt sich natürlich auch im Gabentempel nieder. Fürs ESAF mussten die Verantwortlichen sogar Gaben ablehnen, weil es sonst zu viel geworden wäre.

Ein guter Gabentempel macht die Mischung der Preise aus. Praktische (mehr oder weniger) Alltagsgegenstände oder Erinnerungsstücke wie die von Hand gefertigten Treicheln. 

blue Sport hat die besten, die originellsten und die schrägsten Preise fotografiert. Klicke dich durch die Galerie. 

