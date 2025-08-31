Die besten und schrägsten Preise im Gabentempel am ESAF

Eine Hebebühne gefällig? Diesen und weitere Preise stehen für die Schwinger im Gabentempel bereit.
«Ahoi» – welcher Schinger cruist bald mit diesem Boot umher?
Das Alphorn nimmt viel Platz in Anspruch.
Ein Schwinger fährt nach dem Wochenende auf vier neuen Rädern.
Ein Preis für den Schwingnachwuchs.
Betten stehen gleich mehrere zur Auswahl.
Wie wäre es mit einer Reise nach Florida nach dem Eidgenössischen?
Mit Hochdruck beim ESAF einen Hochdruckreiniger erkämpft.
Dieses Handörgeli ist was für einen musikalischen Schwinger.
Etwas Schönes für den Garten.
Für bisschen frisches Sägemhel beim nächsten Schwingfest.
«Bim bam»: Am Eidgenössischen stehen auch reichlich Kuhglocken zur Auswahl.
Welcher Schwinger sich wohl für diesen Nagelstock entscheidet?
Um sich diese PS zu ergattern, braucht es auch PS im Sägemehl.
Bald mit derselben Skimarke herumfahren wie Marco Odermatt.
Etwas neues für das Handgelenk.
Auch mehrer Toiletten gibt am ESAF zu gewinnen.
Oder für die Erholung einen eigenen Whirlpool.
Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise
Hebebühne, Toiletten, Skis, Handörgeli, Babywiege, Waschmaschinen oder ein Fussballtor. Im Gabentempel gibts nichts, was es nicht gibt. Insgesamt liegt der Wert aller Preise bei rund einer Million Franken.
Der Schwing-Boom schlägt sich natürlich auch im Gabentempel nieder. Fürs ESAF mussten die Verantwortlichen sogar Gaben ablehnen, weil es sonst zu viel geworden wäre.
Ein guter Gabentempel macht die Mischung der Preise aus. Praktische (mehr oder weniger) Alltagsgegenstände oder Erinnerungsstücke wie die von Hand gefertigten Treicheln.
blue Sport hat die besten, die originellsten und die schrägsten Preise fotografiert. Klicke dich durch die Galerie.
