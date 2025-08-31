Die besten und schrägsten Preise im Gabentempel am ESAF

Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise Eine Hebebühne gefällig? Diesen und weitere Preise stehen für die Schwinger im Gabentempel bereit. Bild: blue Sport «Ahoi» – welcher Schinger cruist bald mit diesem Boot umher? Bild: blue Sport Das Alphorn nimmt viel Platz in Anspruch. Bild: blue Sport Ein Schwinger fährt nach dem Wochenende auf vier neuen Rädern. Bild: blue Sport Ein Preis für den Schwingnachwuchs. Bild: blue Sport Betten stehen gleich mehrere zur Auswahl. Bild: blue Sport Wie wäre es mit einer Reise nach Florida nach dem Eidgenössischen? Bild: blue Sport Mit Hochdruck beim ESAF einen Hochdruckreiniger erkämpft. Bild: blue Sport Dieses Handörgeli ist was für einen musikalischen Schwinger. Bild: blue Sport Etwas Schönes für den Garten. Bild: blue Sport Für bisschen frisches Sägemhel beim nächsten Schwingfest. Bild: blue Sport «Bim bam»: Am Eidgenössischen stehen auch reichlich Kuhglocken zur Auswahl. Bild: blue Sport Welcher Schwinger sich wohl für diesen Nagelstock entscheidet? Bild: blue Sport Um sich diese PS zu ergattern, braucht es auch PS im Sägemehl. Bild: blue Sport Bald mit derselben Skimarke herumfahren wie Marco Odermatt. Bild: blue Sport Etwas neues für das Handgelenk. Bild: blue Sport Auch mehrer Toiletten gibt am ESAF zu gewinnen. Bild: blue Sport Oder für die Erholung einen eigenen Whirlpool. Bild: blue Sport Der Gabentempel beim ESAF – die besten Preise Eine Hebebühne gefällig? Diesen und weitere Preise stehen für die Schwinger im Gabentempel bereit. Bild: blue Sport «Ahoi» – welcher Schinger cruist bald mit diesem Boot umher? Bild: blue Sport Das Alphorn nimmt viel Platz in Anspruch. Bild: blue Sport Ein Schwinger fährt nach dem Wochenende auf vier neuen Rädern. Bild: blue Sport Ein Preis für den Schwingnachwuchs. Bild: blue Sport Betten stehen gleich mehrere zur Auswahl. Bild: blue Sport Wie wäre es mit einer Reise nach Florida nach dem Eidgenössischen? Bild: blue Sport Mit Hochdruck beim ESAF einen Hochdruckreiniger erkämpft. Bild: blue Sport Dieses Handörgeli ist was für einen musikalischen Schwinger. Bild: blue Sport Etwas Schönes für den Garten. Bild: blue Sport Für bisschen frisches Sägemhel beim nächsten Schwingfest. Bild: blue Sport «Bim bam»: Am Eidgenössischen stehen auch reichlich Kuhglocken zur Auswahl. Bild: blue Sport Welcher Schwinger sich wohl für diesen Nagelstock entscheidet? Bild: blue Sport Um sich diese PS zu ergattern, braucht es auch PS im Sägemehl. Bild: blue Sport Bald mit derselben Skimarke herumfahren wie Marco Odermatt. Bild: blue Sport Etwas neues für das Handgelenk. Bild: blue Sport Auch mehrer Toiletten gibt am ESAF zu gewinnen. Bild: blue Sport Oder für die Erholung einen eigenen Whirlpool. Bild: blue Sport

Hebebühne, Toiletten, Skis, Handörgeli, Babywiege, Waschmaschinen oder ein Fussballtor. Im Gabentempel gibts nichts, was es nicht gibt. Insgesamt liegt der Wert aller Preise bei rund einer Million Franken.

Redaktion blue Sport Michael Wegmann

Der Schwing-Boom schlägt sich natürlich auch im Gabentempel nieder. Fürs ESAF mussten die Verantwortlichen sogar Gaben ablehnen, weil es sonst zu viel geworden wäre.

Ein guter Gabentempel macht die Mischung der Preise aus. Praktische (mehr oder weniger) Alltagsgegenstände oder Erinnerungsstücke wie die von Hand gefertigten Treicheln.

blue Sport hat die besten, die originellsten und die schrägsten Preise fotografiert. Klicke dich durch die Galerie.

Mehr zum Eidgenössischen Schwingfest

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt» Mit blue Sport bist du am Eidgenössischen Schwingfest hautnah mit dabei – auf und neben dem Platz. Vor dem Event haben wir die Schwingfans nach ihrer Meinung gefragt: Wer wird König? 29.08.2025

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns» In Mollis GL ist alles bereit für das Eidgenössische Schwingfest. blue Sport hat vor dem Anlass mit Urs Bachmann, Bereichsleiter Infrastruktur, gesprochen. 27.08.2025