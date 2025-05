Ramona Forchini ist zum Saisonauftakt der «Bike Revolution» eine Klasse für sich. Bild: Keystone

Zum Auftakt der actionreichen Saison in die Schweizer Mountainbike-Serie «Bike Revolution» fahren Ramona Forchini bei den Frauen und Marcel Guerrini bei den Männern in Engelberg zum Sieg.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Was für ein Auftakt in die «Bike Revolution»-Saison 2025! Ramona Forchini deklassiert die Konkurrenz in Engelberg um über zwei Minuten und gewinnt das erste Rennen der Saison vor Alessandra Keller und Seraina Leugger.

«Jede wollte als Erste in den Anstieg und ich konnte mich gleich im ersten Teil absetzen und bis Mitte Rennen einen schönen Vorsprung herausfahren», erklärt die glückliche Siegerin nach dem Rennen.

Lokalmatadorin Alessandra Keller ist mit ihrem zweiten Rang zufrieden: «Ich hatte nicht die allerbesten Beine und bin mit dem Resultat entsprechend zufrieden.»

Die Top 10 der Frauen in Engelberg. Bild: «Bike Revolution»

Bei den Männern schlägt Vorjahresgesamtsieger Marcel Guerrini erneut zu. Der 30-Jährige gewinnt den Saisonauftakt mit 26 Sekunden Vorsprung vor Timon Rüegg und 45 Sekunden vor Luca Schätti.

Die Top 10 der Männer in Engelberg. «Bike Revolution»

Der Event in Engelberg war ein voller Erfolg, findet die Präsidentin des lokalen Organisationskomitees, Julia Barandun: «Wir haben das Klosterdorf Engelberg am vergangenen Wochenende als vielseitiges Outdoor-Eldorado und Feriendestination für perfekte Bergmomente präsentieren dürfen.»

Vom 16. bis 18. Mai 2025 findet bereits die zweite Austragung der diesjährige «Bike Revolution»-Saison in Huttwil statt.

Das sagte Alessandra Keller vor dem Rennen in Engelberg