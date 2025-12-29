Ein Biathlon-Star, der die Teamkollegin beklaut, ein Schockmoment für eine kanadische Klippenspringerin oder die dunklen Schatten über der NBA und dem türkischen Fussball – das waren die grössten Aufreger des Sportjahres.

Kanadische Klippenspringerin rutscht beim Absprung aus

Schockmoment für Klippenspringerin Molly Carlson: Während ihres Sprungs von der 21 Meter hohen Plattform in Polignano a Mare rutscht die 25-Jährige beim Absprung aus. Carlson reagiert blitzschnell, kann sich in der Luft neu ausrichten und den Sturz kontrollieren.

«Ich bin schockiert über meine Reflexe – wie eine Katze finde ich meine Füsse und bin okay», schreibt sie auf Instagram. Abgesehen von einer starken Fussprellung kommt Carlson mit dem Schrecken davon: «Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals auf einer Plattform ausrutschen würde. Aber es ist passiert.»

Fehlentscheide verärgern Schwing-Fans

Gleich mehrere umstrittene Entscheide überschatten das Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis. In den Gängen von Joel Wicki gegen Romain Collaud und Werner Schlegel gegen Curdin Orlik unterlaufen den Kampfrichtern grobe Schnitzer – beide zu Ungunsten der Favoriten auf den Königstitel, Wicki und Schlegel.

«Es gab markante Fehlentscheidungen aus unserer Sicht. Da muss man sich für die Zukunft etwas überlegen. Diese Entscheide haben letztlich einen Einfluss darauf, wer Schwingerkönig wird», wählt der zurückgetretene Christian Stucki, Schwingerkönig von 2019, deutliche Worte.

Aufgrund der gravierenden Fehler wird die Diskussionen um eine mögliche Einführung des VAR im Schwingsport in der Folge neu entfacht. Wie die Umfrage von blue News vor Ort in Mollis aber beweist: Die Begeisterung bei den Fans hält sich in Grenzen.

«Es gibt in der Schwingwelt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den VAR zu testen» «Blick»-Reporter Marcel W. Perren verfolgt den Schwingsport seit Jahren hautnah. Zu einem möglichen VAR im Schwingen sagt er: «Es gibt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den Videobeweis zumindest einmal auszuprobieren.» 27.08.2025

Ein Wettskandal erschüttert die Türkei

Seit Monaten erschüttert ein Wettskandal den türkischen Fussball, bei dem Behörden und der Türkische Verband (TFF) Ermittlungen gegen Spieler, Schiedsrichter und Vereinsfunktionäre führen wegen illegaler Wettaktivitäten und möglicher Spielmanipulation.

Mehr als 1‘000 Spieler wurden in den Prozess verwickelt, und mindestens 102 Profis wurden zeitweise gesperrt – unter ihnen auch Akteure aus der Süper Lig. Auch Schiedsrichter sind involviert: Hunderte wurden suspendiert, da sie Wettkonten hatten und teilweise aktiv auf Spiele gesetzt haben sollen. Zahlreiche Festnahmen und Haftbefehle wurden erlassen, darunter gegen Spieler sowie Vereinspräsidenten. Der Skandal wird weiter aufgeklärt.

Der dunkle Schatten über der NBA

Auch die NBA wird von einem Skandal erschüttert. Ende Oktober schnappen die Handschellen zu: Der Coach des NBA-Teams Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, der Spieler von Miami Heat, Terry Rozier, der ehemaliger Spieler der Cleveland Cavaliers Damon Jones und rund 30 weitere Personen werden wegen verbotenen Sportwetten und illegalem Glücksspiel festgenommen.

Neben der Manipulation von Sportwetten, gehörten auch Pokerspiele zu den Aktivitäten der mutmasslichen Betrüger – und zwar nicht einfach illegales Pokern um grosse Beträge, sondern mit High-Tech verfälschte Partien. Die Sportpromis fungierten als Lockvögel, die wohlhabende Spieler an den Pokertisch lockten, in der Aussicht, in diesem illustren Kreis ein paar Runden zu zocken. Was sie nicht ahnten: Mit Röntgentischen, versteckten Kameras, Hightech-Brillen und -Kontaktlinsen, sowie manipulierten Kartenmischgeräten wurden sie von A bis Z betrogen.

Die Verhaftungen wurden zusammen mit einem weiteren Betrugsfall im Basketball bekannt gegeben, bei dem NBA-Spieler angeblich Verletzungen vortäuschten, um Wettquoten zu manipulieren. Die Pokerspiele, die bereits 2019 begannen, wurden von der Mafia betrieben. Ein Teil der Gewinne floss in ihre kriminellen Aktivitäten.

Der Päckli-Betrug von Ex-FCZ-Spieler Denoon

Ex-FCZler Daniel Denoon wird Ende Oktober vom Bezirksgericht Bülach wegen gewerbsmässigen Betrugs schuldig gesprochen. Die Strafe: zwei Jahre Knast und eine Geldstrafe von 45'000 Franken, beides auf Bewährung für zwei Jahre. Dazu kommt eine Busse von 3000 Franken sowie die Ver­fahrenskosten von 5000 Franken.

Denoons Vergehen: Er bestellte Mobiltelefone, teure Kopfhörer und ­andere Waren an verschiedenste Adressen. Dann schickte er die Pakete zurück – allerdings manipuliert. Anstelle der wertvollen Gegenstände füllte er die Kartons mit Abfall oder anderen Materialien, um das exakte ­Gewicht de­r bestellten Ware nachzuahmen. So betrog er Galaxus um über 70'000 Franken. Diese muss er nach seiner Verurteilung zurückzahlen.

Biathlon-Star gesteht Kreditkartenbetrug

Frankreichs Biathlon-Weltmeisterin Julia Simon wird im Oktober vom Strafgericht in Albertville zu drei Monaten Haft auf Bewährung und einer Busse von 15'000 Euro plus aller Verfahrenskosten verurteilt. Sie hatte mit gestohlenen Kreditkarten ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet im Internet Waren im Wert von 2500 Euro erstanden und vor Gericht die Tat gestanden.

Der französische Skiverband verhängte eine sechsmonatige Sperre für Trainings und Wettkämpfe – allerdings fünf Monate davon auf Bewährung. Simon verpasste zwar den Saisonstart, kann mittlerweile aber wieder an den Wettkämpfen teilnehmen und wird auch an den Olympischen Spielen am Start stehen.

Der YB-Skandal von Birmingham

Die YB-Fans sorgen im Rahmen der Europa-League-Partie gegen Aston Villa für einen Skandal: Gegnerische Spieler werden mit Bechern beworfen, Stadionsitze fliegen auf den Platz und es kommt im Stadion zu einer Schlägerei mit den Polizisten. Noch im Stadion kommt es zu Verhaftungen einzelner Berner Anhänger, tags darauf werden am Flughafen von Birmingham weitere Fans festgenommen.

Zudem wird auch der Klub bestraft: YB darf für das Auswärtsspiel gegen Stuttgart keine Tickets an eigene Fans verkaufen. Zudem setzt es eine Busse von 45'000 Franken ab. YB-Präsident Marcel Brülhart wählt anschliessend deutliche Worte: «Ich war wahnsinnig enttäuscht. Was mir sehr leidtut, ist unsere YB-Familie, das Umfeld und die Leute, die tagtäglich ihr Bestes geben. Es wurde eine rote Linie überschritten.»

Situation in Birmingham eskaliert: YB-Fans werden aus dem Stadion abgeführt 27.11.2025

Der Anzug-Eklat um Norwegens Skispringer

Die Skisprung-WM Ende Februar und Anfang März in Trondheim wird von Skandal um manipulierte Anzüge überschattet. Auf anonym gefilmten und veröffentlichten Videos war zu sehen, wie das norwegische Team Wettkampfanzüge auf unzulässige Art und Weise bearbeitete. Es wurde eine nicht erlaubte Naht angebracht, die für mehr Stabilität beim Fliegen in der Luft sorgen sollte.

Noch während der WM wurden drei Betreuer und fünf Springer vorläufig suspendiert. Im August wurden dann Marius Lindvik (27) und Johann-André Forfang (30) von der FIS für drei Monate gesperrt.

Sexismus-Skandal im australischen Fussball

Radio-Moderator und Komiker Marty Sheargold sorgt in seiner Sendung mit sexistischen Kommentaren über das australische Frauen-Fussballnationalteam für einen grossen Skandal. Am Tag nach einem Spiel gegen Japan sagt Sheargold in einer Sendung beim Radiosender «Triple M»: «Ich würde mir lieber einen Nagel in die Spitze meines Penis hauen, als mir das anzusehen ... Gibt es Männer-Sport, über den wir reden können?»

Die Aussagen des 54-Jährigen rufen einen Sturm der Entrüstung hervor. Sein Arbeitgeber «Triple M» trennt sich von ihm. Shergolds Worte finden auch den Weg in die Politik – auf die höchste Ebene. Premierminister Anthony Albanese verurteilt die verachtenden und herabwürdigen Äusserungen Sheargolds und stellt klar: «Das waren schockierende Kommentare.»

Podest-Eklat an EM: Schweizer U23-Fechter brüskieren Israel

Die sportlichen Leistungen vom Schweizer U23-Team an der EM in Estland werden von einer politischen Aktion überschattet. Das Degen-Quartett mit Ian Hauri, Théo Brochard, Jonathan Fuhrimann und Sven Vineis gewann am Samstag Silber im Team-Wettkampf hinter Israel. Doch zu reden gab hinterher nicht der sportliche Auftritt, sondern ihr Verhalten während der Medaillenübergabe.

Das U23-Team drehte beim Abspielen der Siegerhymne dem israelischen Team bei der Siegerehrung demonstrativ den Rücken zu. Die Aktion sorgt für rote Köpfe. In den sozialen Medien meldet sich gar der israelische Aussenminister zu Wort: «Schande über die Schweizer Mannschaft für ihr respektloses Verhalten. Ihr wisst nicht, wie man verliert und habt euch auf eine Art und Weise verhalten, die für euch und das Land, das ihr repräsentieren sollt, peinlich ist», hält Gideon Sa’ar auf X fest.

Das Schweizer Quartett entschuldigt sich im Nachhinein für die Aktion. «Wir möchten unser Handeln erklären und unser Bedauern ausdrücken», schreibt die Fechter auf Instagram. «Wir bitten alle um Entschuldigung, deren Gefühle wir verletzt haben – insbesondere unsere Finalgegner vom israelischen Fechtteam und den israelischen Fechtverband.»

Autofahrer schiesst auf Radsportteam

Das italienische Radteam S.C. Padovani Polo Cherry Bank erlebte Ende Dezember einen schockierenden Vorfall, als ein Autofahrer während eines Trainingslagers in der Nähe des Gardasees auf sie schoss. Verletzt wurde dabei aber glücklicherweise niemand. Aufnahmen, die das Team in sozialen Medien teilte, zeigen, wie ein BMW-Fahrer neben den sieben Radfahrern anhält und zwei Schüsse abfeuert, bevor er davonfährt.

Der Vorfall ereignete sich, während die Sportdirektoren des Teams, die normalerweise in einem Begleitfahrzeug folgen, angehalten hatten, um auf eine andere Gruppe zu warten. In einer Vereinsmitteilung ist nach dem Vorfall die Rede von «Angst, Schock und Bestürzung.» Nach ihrer Rückkehr ins Hotel berichteten die Radfahrer über den Vorfall und sammelten Beweise, um diese der Polizei zu übergeben. Der Präsident des Teams, Galdino Peruzzo, und der Sportdirektor Dimitri Konychev äusserten sich besorgt über die zunehmende Aggression von Autofahrern gegenüber Radfahrern in Italien.