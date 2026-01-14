  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Auf dem Weg Richtung Weltspitze Die rasante Entwicklung im Schweizer Handball

Jan Arnet

14.1.2026

Die Schweizer Handball-Nati mit Trrainer Andy Schmid (vorne) will an der EM für Furore sorgen.
Die Schweizer Handball-Nati mit Trrainer Andy Schmid (vorne) will an der EM für Furore sorgen.
Keystone

Die Schweizer Handball-Nati startet am kommenden Freitag in die EM in Norwegen, Dänemark und Schweden. Die Ambitionen sind so gross wie wohl noch nie zuvor. Doch nicht nur die Männer-Nati befindet sich in einer rasanten Entwicklung.

Jan Arnet

14.01.2026, 08:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Männer-Nationalmannschaft startet mit hohen Ambitionen in die Handball-EM 2026 und will erstmals die Hauptrunde erreichen.
  • Sowohl Männer- als auch Frauen-Nationalteam profitieren von konsequenter Professionalisierung, Nachwuchsförderung und strukturellem Aufbau, unter anderem durch Akademien im OYM.
  • Der Schweizer Handballverband investiert gleichwertig in beide Geschlechter und visiert langfristig internationale Erfolge an – etwa eine Medaille bei Olympia 2032 für die Frauen und der Vorstoss in die Top 8 bei den Männern.
Mehr anzeigen

In Oslo startet am Donnerstag die Handball-Europameisterschaft 2026 – und die Rolle der Schweiz hat sich spürbar verändert. Die Nati reist nicht mehr wie bei früheren Turnieren als Underdog an, sondern als Mannschaft, die sich ihren Platz im internationalen Handball über mehrere Jahre konsequent erarbeitet hat.

Ein Blick auf die jüngere Vergangenheit zeigt, warum. An der EM 2024 setzte die Schweiz mit dem überraschenden Remis gegen Olympiasieger Frankreich ein starkes Ausrufezeichen und sorgte für einen der bewegendsten Momente im Schweizer Handball der letzten Jahre. Auch wenn der Sprung in die nächste Runde damals verwehrt blieb, war die Botschaft klar: Dieses Team kann mit der europäischen Spitze mithalten.

Diese Leistung blieb kein Einzelfall. Bei der Weltmeisterschaft 2025 – zugleich dem ersten grossen Turnier unter Nationaltrainer Andy Schmid – bestätigte die Schweiz ihren Aufwärtstrend. Der Einzug in die Hauptrunde und der 11. Schlussrang bedeuteten das beste WM-Ergebnis seit 30 Jahren. Auffällig war zudem das Durchschnittsalter: Mit rund 24 Jahren stellte die Schweiz das jüngste Team des gesamten Turniers.

Grosse Investitionen – auch in die Frauen

Der Aufwärtstrend ist kein Zufall. Im Schweizer Handball hat sich in den letzten Jahren viel getan. Nicht nur bei den Männern. Kürzlich sorgte die Frauen-Nati an der WM in den Niederlanden für Furore, nachdem sie schon letztes Jahr bei der Heim-EM die Massen begeistern konnte.

Handball-Chef Jenny über Frauen-Nati. «Für uns ist diese WM der Startschuss für den Eintritt in die Weltspitze»

Handball-Chef Jenny über Frauen-Nati«Für uns ist diese WM der Startschuss für den Eintritt in die Weltspitze»

Vor sechs Jahren wurde im Leistungszentrum OYM in Cham die Frauen-Akademie gegründet. Ein Grossteil der Spielerinnen im aktuellen Frauen-Nati-Kader hat die Ausbildung dort absolviert, professionell trainiert und sich professionell ernährt.

«In den Köpfen hat ein Umdenken stattgefunden. Die Spielerinnen haben gemerkt, dass man auch in der Schweiz Profi werden, ins Ausland gehen und mit Handball Geld verdienen kann», sagt Verbandspräsident Pascal Jenny im Gespräch mit blue Sport. «Die Spielerinnen kommen nicht mehr nur zur Nati, um für die Schweiz zu spielen. Sie wollen gewinnen.»

Die Frauen-Nati verfolgt im Handball grosse Ziele.
Die Frauen-Nati verfolgt im Handball grosse Ziele.
Keystone

Diese Professionalisierung sei die Basis dafür, dass der Sport heute da ist, wo er ist. Und die Entwicklung ist längst nicht abgeschlossen. «Wir haben immer mehr junge Mädchen, die zum Handball kommen. Und die Frauen-Nati ist mittlerweile zum zweiten Aushängeschild unseres Sports geworden», sagt Jenny, der neu auch dem Vorstand des Internationalen Handball-Verbandes IHF angehört. «Wir investieren heute im Verband gleich viel Geld in die Frauen wie in die Männer.»

Im Schweizerischen Handball-Verband sind die Hoffnungen gross, dass gerade die Frauen-Nati in den kommenden Jahren einen grossen Schritt machen kann. «Weltweit sind viele Frauen-Nationalteams erst im Aufbau dieser Professionalisierung. So kannst du, wenn du gute Arbeit leistest, schneller an die Weltspitze kommen als in anderen Sportarten», erklärt Jenny. «Unser klares Ziel ist es, 2032 bei den Olympischen Spielen in Brisbane um die Medaillen zu spielen – dann sind viele unserer Nationalspielerinnen im besten Handball-Alter.»

Die Schweiz will eine Top-8-Nation werden

Auf dem aufsteigenden Ast ist auch die Schweizer Männer-Auswahl. Die erfolgreiche Qualifikation für die EM 2026 steht sinnbildlich für eine neue Konstanz. Die Nati ist zurück auf der europäischen Handball-Landkarte – nicht dank einzelner Exploits, sondern durch kontinuierliche Leistungen gegen etablierte Gegner.

«Wir haben mit Andy Schmid einen umworbenen ehemaligen Weltstar als Trainer», sagt Jenny. «Und unterdessen haben wir im Kader eine Breite an Spielern, dass wir sagen können: Wir können an die Weltspitze vorstossen.»

SHV-Präsident Pascal Jenny (links) im Gesptäch mit Andy Schmid.
SHV-Präsident Pascal Jenny (links) im Gesptäch mit Andy Schmid.
Keystone

Um nachhaltig erfolgreich zu bleiben, wird auch bei den Männern im kommenden Sommer eine Akademie gestartet – ebenfalls im OYM. Unter hochprofessionellen Strukturen soll der nächsten Generation der «Beruf Handball-Profi» noch attraktiver dargestellt werden. Auch das zeigt, dass der Weg mit aller Konsequenz in die Top 8 der Welt führen soll.

Bereit für die EM

Zuletzt gab es für die Schweiz am Yellow-Cup, dem Vorbereitungsturnier für die EM, mit zwei Siegen (gegen die Ukraine und Bahrain) und einem Remis (gegen Nordmazedonien) den Turniersieg. So geht Schmids Team mit breiter Brust in die Europameisterschaft.

«Unsere Ansprüche sind gestiegen». Schweizer Handballer sind bereit für die EM

«Unsere Ansprüche sind gestiegen»Schweizer Handballer sind bereit für die EM

Der Turnierauftakt erfolgt für die Schweizer am Freitagabend in Oslo gegen die Färöer. Am Sonntag folgt die zweite Partie gegen Slowenien, am Dienstag dann der Vorrundenabschluss gegen Montenegro. Das Ziel ist klar: Die Schweizer wollen mindestens Platz 2 in der Gruppe holen und damit erstmals den Einzug in die Hauptrunde einer EM schaffen.

Heim-EM 2028 als grosses Highlight

Im Blick hat Pascal Jenny auch schon die EM 2028 im eigenen Land. «Das wird wohl das grösste Highlight, das der Schweizer Handball-Sport in den letzten zehn und den nächsten zehn Jahren haben wird», sagt der Verbandsboss. «Das ist Big Business. Die Hallen werden ausverkauft sein, das Interesse riesig.»

Der Schweizer Handball blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Mit einer erfolgreichen EM könnte nun der nächste Schritt Richtung Weltspitze gemacht werden.

Handball. Pascal Jenny neu im IHF-Vorstand

HandballPascal Jenny neu im IHF-Vorstand

Das könnte dich auch interessieren

LÄSSER – mit Andy Schmid

LÄSSER – mit Andy Schmid

Er zählt zu den besten Handballern der Welt. Nach 12 Jahren kehrt Andy Schmid wieder zurück zu seinen Wurzeln. Mit Claudia Lässer spricht das Handball-Ass über seine eindrückliche Karriere und seine Zukunft als Nati-Coach.

23.02.2023

Meistgelesen

Darum geht Trumps grosser Plan mit Venezuelas Öl nicht auf
Zürcher Traditionslokal schliesst nach fast 30 Jahren für immer
Renitente Touristen ignorieren Eis-Warnungen am Caumasee – Gemeinde schlägt Alarm
US-Gesetzentwurf verbietet Grönland-Annexion +++ Keine juristischen Folgen nach Todesschüssen in Minneapolis
Trump zeigt einem Zwischenrufer den Stinkefinger

Mehr aus dem Ressort

Testspiele im Überblick. Shaqiri schiesst Traumkiste ++ YB bleibt torlos ++ GC kassiert saftige Ohrfeige

Testspiele im ÜberblickShaqiri schiesst Traumkiste ++ YB bleibt torlos ++ GC kassiert saftige Ohrfeige

Tränen beim Comeback. Nati-Star Vargas vertraut nach neuerlicher Verletzung auf Gottes Hilfe

Tränen beim ComebackNati-Star Vargas vertraut nach neuerlicher Verletzung auf Gottes Hilfe

Riedi, Kym und Masarova scheitern. Kein Schweizer Zuwachs für das Hauptfeld der Australian Open

Riedi, Kym und Masarova scheiternKein Schweizer Zuwachs für das Hauptfeld der Australian Open

Trotz fehlender Energie fast auf Podest. Rast: «Ich lag am Montag den ganzen Tag im Bett»

Trotz fehlender Energie fast auf PodestRast: «Ich lag am Montag den ganzen Tag im Bett»

Schweizer NHL-Star in Topform. Josi schiesst die Predators zum Sieg und ist erneut Matchwinner

Schweizer NHL-Star in TopformJosi schiesst die Predators zum Sieg und ist erneut Matchwinner

Super League. Zwei Nachholspiele vor dem eigentlichen Neustart

Super LeagueZwei Nachholspiele vor dem eigentlichen Neustart