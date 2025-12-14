  1. Privatkunden
Final-Triumph gegen Tschechien Die Schweiz ist Unihockey-Weltmeister!

Tobias Benz

14.12.2025

Die Schweizerinnen jubeln, ganz rechts, Isabelle Gerig (17, Schweiz) im Final an der Unihockey Weltmeisterschaft.
Die Schweizerinnen jubeln, ganz rechts, Isabelle Gerig (17, Schweiz) im Final an der Unihockey Weltmeisterschaft.
KEYSTONE

Das Schweizer Unihockey-Nationalteam gewinnt zum zweiten Mal die Weltmeisterschaft. Einen Tag nach dem Coup gegen den grossen Favoriten und Titelverteidiger Schweden gelingt im Final gegen Gastgeber Tschechien ein 2:0-Erfolg.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport

14.12.2025, 18:01

14.12.2025, 18:26

Das Siegtor gelingt Céline Stettler schon in der 13. Minute. 38 Sekunden vor Schluss stellte der Schweizer Captain, Isabelle Gerig, mit einem Weitschuss ins leere Tor den glückhaften Schweizer Sieg sicher. Anderthalb Minuten vorher hatte Seraina Fitzi das leere Goal noch verfehlt.

Glückhaft war der Schweizer Sieg, weil die Tschechinnen den Final klar dominierten. Die Schweizerinnen siegten, weil die Torhüterin, die Bündnerin Lara Heini, am Wochenende grandios parierte. Schon im Halbfinal hätte Schweden hätte aufgrund der zu erwartenden Tore gegen die Schweiz gewinnen sollen. Goalie Heini legte ihr Veto ein! Und im Final gelang der weltbesten Torhüterin sogar der Shutout.

Lara Heini wurde gemeinsam mit Isabelle Gerig an der WM in Ostrava auch in All-Star-Team gewählt.

Eine Torhüterin des Formats von Lara Heini fehlte der Konkurrenz. Im Halbfinal sah die schwedische Torhüterin bei mehreren Gegentreffern «alt» aus, was zur ersten schwedischen Niederlage an einer Weltmeisterschaft seit 18 Jahren führte. Und im Final griff auch der tschechische Goalie in der 13. Minute beim Weitschuss von Céline Stettler daneben - bei leicht verdeckter Sicht allerdings.

Der Schweizer Coup von Ostrava kam überraschend. In den letzten Jahren schienen sich die Schweizerinnen eher von der Weltspitze zu entfernen. Niederlagen gegen die Tschechinnen häuften sich - beispielsweise an der letzten WM im Spiel um Bronze, zuletzt aber auch in der Gruppenphase in Ostrava.

Dieses Gruppenspiel gewannen die Tschechinnen mit 7:4, nachdem die Schweiz 3:2 und 4:3 geführt hatte. Trotz Chancen en masse, trotz zwei Lattenschüssen und einem Pfostenschuss, gelang im WM-Final daheim vor 11'145 Zuschauern kein Goal.

Die Schweizer Frauen gewannen die Weltmeisterschaft zum zweiten Mal nach 2005. Die Schweizer Männer schafften das noch nie.

Das könnte dich auch interessieren

Erstes Gigantinnenduell seit 2019. SRF-Expertin Weirather verrät: «Vonn und Shiffrin haben es nicht so gut miteinander»

Erstes Gigantinnenduell seit 2019SRF-Expertin Weirather verrät: «Vonn und Shiffrin haben es nicht so gut miteinander»

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

11.12.2025

