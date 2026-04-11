Lorena Schneiter: «Deshalb hatten wir in dieser SailGP-Saison bislang Probleme» Das Schweizer SailGP-Team ist in dieser Saison bislang noch nicht auf Touren bekommen. Lorena Schneiter, die Medienverantwortliche und Reserveathletin des Schweizer Teams, spricht mit blue Sport über die Probleme. 08.04.2026

Das Schweizer SailGP-Team ist in dieser Saison bislang noch nicht auf Touren bekommen. Lorena Schneiter, die Medienverantwortliche und Reserveathletin der Schweizer, spricht mit blue Sport über die Probleme.

Die spektakuläre Kulisse von Rio de Janeiro wird am Wochenende zur Bühne für eines der schnellsten Sportevents der Welt: Der SailGP gastiert erstmals in der Guanabara-Bucht. Am 11. und 12. April machen die Segler Halt in Brasilien – als vierte Station der Saison 2026.

Die ersten drei GPs in Perth, Auckland und Sydney liefen fürs Schweizer Team um Skipper Sébastien Schneiter nicht nach Wunsch. Schneiters Ehefrau Lorena, die Medienverantwortliche und Reserveathletin des Schweizer Teams, sagt im Gespräch mit blue Sport: «Wir hatten einige Probleme, aber einiges war auch nicht von uns selbst verschuldet. In Perth wurden wir von den Neuseeländern ausgeschaltet und verpassten dann fast das ganze Rennwochenende.»

In Auckland seien dann einige Fehler passiert. «Wir wollen und müssen es besser machen. Gerade bei extremen Bedingungen wie in Neuseeland haben wir noch unsere Probleme», sagt Lorena Schneiter. «Aber wir sind sehr motiviert und wollen jetzt abliefern.»

Das Schweizer Team ist eines der jüngsten und unerfahrensten in der Rennserie. Entsprechend brauche es noch Zeit, bis die Lücke zu den Topteams geschlossen werden kann. «Wir müssen Gas geben. Je schneller wir diese Lücke schliessen können, desto schneller stimmen auch die Resultate.»

Können die Schweizer bereits an diesem Wochenende in Brasilien für eine Überraschung sorgen? blue Sport überträgt die Rennen am Samstag und Sonntag jeweils ab 19:55 Uhr live.

Live Segeln: Rio SailGP - Renntag 1 Sa 11.04. 19:55 - 21:30 ∙ blue Sport Live ∙ Live Segeln: Rio SailGP - Renntag 1 Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 10h 10min 21sek