Im Rahmen der «Sports Awards» wird am 10. Dezember zum vierten Mal der «MVP des Jahres» im Schweizer Sport gewählt. Bild: Keystone Bild: Imago Ana-Maria Crnogorcevic ist die Schweizer Rekordnationalspielerin und -torschützin. Mit dem FC Barcelona gewann sie 2023 erneut die Champions League. Bild: Keystone Nico Hischier überzeugt im Dress des Nationalteams und als Captain des NHL-Teams der New Jersey Devils. Bild: Keystone Als Captain schaffte Laura Künzler mit dem Volleyball-Nationalteam den historischen EM-Achtelfinal-Vorstoss. Bild: Keystone Die Schweizer Nationalstürmerin Alina Müller gehört zu den besten Eishockeyspielerinnen der Welt. Bild: Keystone Der Schweizer Handball-Nationalgoalie Nikola Portner wurde mit Magdeburg Champions-League-Sieger. Bild: Keystone

Das Jahresende rückt näher und damit auch die Sports Awards. An der TV-Gala vom 10. Dezember wird auch in diesem Jahr die Auszeichnung für den MVP im Schweizer Mannschaftsport vergeben.

Dem Sportpublikum stehen im Rahmen der jährlich stattfindenden Sportlerwahlen sechs Teamsportlerinnen und -sportler aus vier Sportarten zur Auswahl. Es sind dies mit den Fussball-Nationalspielern Manuel Akanji und Ana-Maria Crnogorcevic sowie Handball-Nationalgoalie Nikola Portner gleich drei Gewinner der Champions League. Dazu kommen die Spitzen-Volleyballerin Laura Künzler sowie mit Alina Müller und Nico Hischier zwei Ausnahmekönner aus der Sparte Eishockey.

Sportfans können per sofort und bis am 28. November unter www.sports-awards.ch ihre MVP-Wahl abgeben. Die Stimmen aus dem Online-Voting zählen wie jene von den Vertretern der Schweizer Sportmedien sowie den Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern von Swiss Olympic zu einem Drittel.

Zur Auswahl bei der Nomination zum MVP des Jahres stehen Schweizer Mannschaftssportlerinnen und Mannschaftssportler, die von November 2022 bis Oktober 2023 herausragende Leistungen vollbracht haben. Zuständig für die Nomination des Sextetts war der Wahlausschuss, bestehend aus Swiss Olympic, der Athletenkommission von Swiss Olympic, der Sportjournalisten-Vereinigung sportpress.ch und der SRG.

Die Gewinnerin oder der Gewinner der 2019 eingeführten MVP-Wahl wird anlässlich der TV-Gala «Sports Awards» ausgezeichnet. Die von Fabienne Gyr und Rainer Maria Salzgeber moderierte Live-Show aus den Studios von Schweizer Radio und Fernsehen in Zürich wird am Sonntag, 10. Dezember, übertragen. Ausserdem werden an diesem Abend die Awards für die Sportlerin und den Sportler des Jahres vergeben sowie die Preisträger in den Kategorien Team, Trainer und Paralympische Sportler gekürt.

Unter den Teilnehmenden der Online-Abstimmung für den MVP 2023 werden attraktive Preise verlost, unter anderem Sitzplatz-Tickets für das Leichtathletik-Meeting Weltklasse Zürich 2024 und für ein Super-League-Spiel nach Wahl sowie ein Erlebnistag mit Blick hinter die Kulissen an der Tour de Suisse 2024.

Hier gehts zur Abstimmung: www.sports-awards.ch

sda