2019: Laura Dahlmeier und ihr damaliger Freund Robert Grasegger.

Die ehemalige Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ist im Karakorum-Gebirge tödlich verunglückt. Besonders tragisch: Sie ist bereits die vierte Person aus ihrem engsten Kletterfreundeskreis, die in den Bergen ums Leben kam.

Die Bergwelt war Laura Dahlmeiers Leidenschaft – und wurde ihr zum Verhängnis. Die siebenfache Weltmeisterin und zweifache Olympiasiegerin im Biathlon ist im Alter von nur 31 Jahren bei einer Expedition im Karakorum-Gebirge tödlich verunglückt. Wegen widriger Wetterbedingungen konnte ihre Leiche bisher nicht geborgen werden.

Was den Tod der Garmischerin besonders tragisch macht: Sie ist bereits das vierte Mitglied ihrer alten Kletterclique, das in den Bergen ums Leben kommt, wie die «Bild» herausgefunden hat. In ihrem autobiografischen Buch «Wenn ich was mach, mach ich’s gscheid» (2023) schrieb Dahlmeier eindrücklich über frühere Verluste – und die Frage, wie viel Risiko ein Leben wert ist.

Den tiefsten Einschnitt erlebte sie 2018, als ihr enger Freund und Tourenpartner Franz-Xaver «Xari» Mayr beim Eisklettern in Südtirol von einer Lawine getötet wurde. «Er war quasi unsterblich für mich gewesen, und dass gerade er als Erster von uns ums Leben kommt, damit hätte ich nie gerechnet!», schrieb sie.

Über einen Fall schweigt sie

Nach der Todesnachricht fiel sie in eine Phase voller Wut, Taubheit und Gleichgültigkeit – und stellte ihre eigene Risikobereitschaft infrage. «Ich war einfach so sauer auf die Gesamtsituation: ‹Warum musste das passieren? Und warum gerade er, warum kann es nicht mich erwischen?›»

Dahlmeier sprach laut «Bild» offen über ihre Trauer, ihren inneren Rückzug – und über die Erkenntnis, wie flüchtig alles sein kann. Nach dem dritten Todesfall in ihrem Umfeld zog sie eine klare Lehre: «Man darf Sachen nicht aufschieben.»

Einer der weiteren Verunglückten war ihr Ex-Freund Robert Grasegger, der 2022 bei einem Lawinenabgang in Patagonien starb. Über den dritten Todesfall aus der Clique schwieg sie in ihrem Buch.

Nun reiht sich auch Dahlmeier selbst in diese tragische Serie ein – als vierte Kletterin, die nicht zurückkehrte. Ihre Fans, Freunde und Wegbegleiter trauern um eine Ausnahmeathletin mit unstillbarem Drang in die Berge.