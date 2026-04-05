  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rad-Klassiker Die wichtigsten Fakten zur Flandern-Rundfahrt 2026

SDA

5.4.2026 - 05:31

Tadej Pogacar ist auch in Flandern der grosse Favorit.
Tadej Pogacar ist auch in Flandern der grosse Favorit.
Keystone

Mit der Flandern-Rundfahrt geht am Sonntag die Saison der Frühjahresklassiker in die nächste Runde. Die wichtigsten Fakten zum populärsten Eintagesrennen in Belgien im Überblick.

Keystone-SDA

05.04.2026, 05:31

05.04.2026, 08:14

Die Strecke

Die «Ronde van Vlaanderen» ist ein Stück belgisches Kulturgut. Der Start zur 110. Austragung erfolgt in Antwerpen, danach führt die Strecke über 16 gepflasterte Anstiege – die berühmt-berüchtigten Hellinge – und 278 km nach Oudenaarde. Die Anstiege am Oude Kwaremont und Paterberg könnten einmal mehr über den Ausgang des Rennens entscheiden.

Der Favorit

Tadej Pogacar kommt die Rolle als Topfavorit zu. Der Slowene ist schon zweifacher Sieger in Flandern: Er gewann 2023 und im Vorjahr, damals mit einer Minute Vorsprung auf das Verfolger-Trio (Mads Pedersen, Mathieu van der Poel und Wout van Aert). Mit einem weiteren Triumph würde er zu den Rekordsiegern der Flandern-Rundfahrt aufsteigen, zu welchen auch der Berner Fabian Cancellara (2010, 2013, 2014) gehört.

Pogacar ist in Form, das hat er bei seinen bislang erst zwei Saisoneinsätzen eindrücklich gezeigt. Anfang März triumphierte er bei der Strade Bianche, danach entschied er auch erstmals Mailand-Sanremo zu seinen Gunsten. In seinem Palmarès fehlt dem 27-Jährigen von den ganz grossen Eintagesrennen nur noch Paris-Roubaix. Der Pavé-Klassiker im Nordwesten Frankreichs findet heuer am 12. April statt.

Der erste Herausforderer

Mathieu van der Poel gehört zu den sieben Rekordsiegern der Flandern-Rundfahrt, die jeweils dreimal gewannen. Der Niederländer setzte sich in Oudenaarde 2020, 2022 und 2024 durch – also jeweils in den geraden Jahren, womit er heuer wieder an der Reihe wäre. Dazu wurde er zweimal Zweiter (2021 und 2023) und je einmal Dritter (2025) und Vierter (2019). Die letzten Tage vor dem Rennen verbrachte Van der Poel an der Wärme in Spanien. «Es wird sehr schwierig gegen Tadej, aber ich werde mein Bestes geben», so der 31-Jährige.

Der Neuling

Überraschend auch am Start steht Remco Evenepoel. Der 26-jährige Belgier nimmt erstmals am zweiten Monument des Radsport-Jahres teil. Im ursprünglichen Programm sah Evenepoel zwischen der Katalonien-Rundfahrt, die er letzten Sonntag im 5. Rang beendete, und dem Gold Race am 19. April eine Rennpause vor. Noch am Schlusstag in Katalonien sagte der Doppel-Olympiasieger von Paris, dass er seine Pläne nicht ändern und er «die Flandern-Rundfahrt heuer nicht fahren» werde.

Die Schweizer

Der in der jüngeren Vergangenheit am besten klassierte Schweizer in der Flandern-Rundfahrt war meistens Stefan Küng. Heuer jedoch fehlt der Thurgauer, weil er sich Ende Februar bei einem Sturz den linken Oberschenkel brach. Drei Schweizer starten voraussichtlich in Antwerpen: Stefan Bissegger, Johan Jacobs und Silvan Dillier, der als einer der wichtigsten Helfer von Mathieu van der Poel gilt. Auch mit von der Partie ist das Schweizer Team Tudor mit Leader Matteo Trentin.

Die Frauen

Marlen Reusser gab am Mittwoch beim Eintagesrennen «Quer durch Flandern» ihr Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause – und war gleich siegreich. Dass ihr auch die Flandern-Rundfahrt mit ihrer Strecken-Charakteristik liegt, hat die Bernerin in den letzten Jahren mit den Plätzen 5, 7, 9 und 10 gezeigt. Im Rennen der Frauen, das über 164 km führt, präsentiert sich das Finale identisch mit jenem der Männer.

Zwei weitere Schweizerinnen sind am Start: Elise Chabbey und Noemi Rüegg. Beide zeigten sich heuer auf der World Tour wie Reusser schon siegreich. Rüegg gewann im Januar die Tour Down Under und belegte in ihrem letzten Rennen den 2. Platz – bei Mailand-Sanremo hinter Lotte Kopecky. Chabbey ihrerseits triumphierte vor Monatsfrist bei der Strade Bianche. In Flandern allerdings ist die Genferin in erster Linie als Edelhelferin für die Niederländerin Demi Vollering vorgesehen.

Meistgelesen

Verschollenes Mädchen nach Jahrzehnten lebendig gefunden
Iran droht: «Die ganze Region wird brennen» +++ Trump verlängert Ultimatum an Iran bis Dienstagabend
Schweizerin Ella ist nach Vietnam ausgewandert – doch der Neustart gerät ins Wanken

Videos aus dem Ressort

Nashville-Star Josi steuert auf dem Weg zum Sieg zwei Assists bei

Nashville-Star Josi steuert auf dem Weg zum Sieg zwei Assists bei

05.04.2026

Timo Meier trifft bei Devils-Pleite

Timo Meier trifft bei Devils-Pleite

05.04.2026

Atlético Madrid – Barcelona 1:2

Atlético Madrid – Barcelona 1:2

LALIGA | 30. Runde | Saison 25/26

04.04.2026

Nashville-Star Josi steuert auf dem Weg zum Sieg zwei Assists bei

Nashville-Star Josi steuert auf dem Weg zum Sieg zwei Assists bei

Timo Meier trifft bei Devils-Pleite

Timo Meier trifft bei Devils-Pleite

Atlético Madrid – Barcelona 1:2

Atlético Madrid – Barcelona 1:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Flandern-Rundfahrt. Vollering gewinnt erstmals –  Reusser muss nach Sturz aufgeben

Flandern-RundfahrtVollering gewinnt erstmals –  Reusser muss nach Sturz aufgeben

Dritter Sieg. Pogacar schliesst zu den Rekordsiegern der Flandern-Rundfahrt auf

Dritter SiegPogacar schliesst zu den Rekordsiegern der Flandern-Rundfahrt auf

Skitourenrennen. Schweizer Mixed-Staffel beendet Saison auf Rang 5

SkitourenrennenSchweizer Mixed-Staffel beendet Saison auf Rang 5