Rang 266: Sebastian Vettel. Vermögen: 275 Millionen Franken. 2010 wurde er Weltmeister in der Formel 1. Heute liegen seine Interessen eher neben den Rennstrecken. Er machte im ­Berufsbildungszentrum Pfäffikon SZ eine Ausbildung zum Landwirt. Und jüngst holte er sich ein Harvard-Diplom in Management und Führung.

Bild: Keystone