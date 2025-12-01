Rang 2: Familien Hoffmann, Oeri und Duschmalé. Vermögen: 30,5 Milliarden Franken. Roche-Verwaltungsrat Jörg Duschmalé ist der Neffe von Ex-FCB-Präsidentin Gigi Oeri – und gemeinsam mit seinem Bruder Lukas seit September Grossaktionär des FC Basel.
Rang 6: Klaus-Michael Kühne. Vermögen: 21,5 Milliarden Franken. Er ist Hauptinvestor beim Hamburger SV und prägend bei Transfers und Infrastruktur.
Rang 7: Familie Bertarelli. Vermögen: 17,5 Milliarden Franken. – Ernesto Bertarelli (60, Bild) holte mit Alinghi gleich zweimal den America’s Cup für die Schweiz. Heute ist er CEO von Alinghi Red Bull Racing.
Rang 30: Hansjörg Wyss. Vermögen: 7,5 Milliarden Franken. Der Schweizer Unternehmer und Mäzen ist unter anderem Mitbesitzer des FC Chelsea.
Rang 50: Familie Walter Frey. Vermögen: 4,8 Milliarden Franken. Walter Frey ist Verwaltungsratspräsident der ZSC Lions. Per 1. Januar 2026 wird sein Sohn Lorenz Frey-Hilti der neue Präsident des ZSC. Er löst seinen Vater nach fast drei Jahrzehnten ab.
Rang 55: Familie Louis-Dreyfus. Vermögen: 4,3 Milliarden Franken. Kyril Louis-Dreyfus, 27-jähriger Spross der gleichnamigen Handelsdynastie, kaufte den englischen Fussballclub AFC Sunderland und führte ihn zurück in die Premier League. Schon sein 2009 verstorbener Vater Robert Louis-Dreyfus war im Fussballbusiness tätig, unter anderem als Besitzer von Olympique Marseille.
Rang 56: Familie Ojjeh. Vermögen: 4,3 Milliarden Franken. Mansour Ojjeh war Miteigentümer des Teams McLaren in der Formel 1.
Rang 90: Lawrence Stroll. Vermögen: 2,8 Milliarden Franken. Er ist Besitzer des Aston Martin F1 Team und Vater von Formel-1-Pilot Lance Stroll.
Rang 94: Olivier Bernhard, David Allemann, Caspar Coppetti, Martin Hoffmann, Marc Maurer. Vermögen: 2,3 Milliarden Franken. Olivier Bernhard ist Co-Gründer des Sportmarken-Unternehmens On und mehrfacher Duathlon-Weltmeister sowie Ironman-Sieger.
Rang 101: Familie Mantegazza. Vermögen: 2,3 Milliarden Franken. Geo Mantegazza war früher HC-Lugano-Präsident, jetzt ist es seine Tochter Vittoria (links im Bild).
Rang 116: Bernie Ecclestone. Vermögen: 1,8 Milliarden Franken. Er war Jahrzehnte lang Formel-1-Boss.
Rang 138: Roger Federer. Vermögen: 1,3 Milliarden Franken. 20-facher Grand-Slam-Sieger und der wohl erfolgreichste Schweizer Sportler aller Zeiten.
Rang 171: Christian Constantin. Vermögen: 650 Millionen Franken. Der Präsident des FC Sion ist auch in der Immobilien-Branche erfolgreich.
Rang 185: Michael Schumacher. Vermögen: 650 Millionen Franken. Vom früheren Formel-1-Superstar ist seit seinem schweren Ski-Unfall im Jahr 2013 öffentlich kaum mehr etwas bekannt.
Rang 187: Hans-Peter Strebel. Vermögen: 650 Millionen Franken. Strebel ist Präsident und Mehrheitsaktionär des EV Zug. Er finanzierte in Cham den Bau des Spitzensportzentrums OYM. Ausserdem ist er Apotheker und Wissenschaftler.
Rang 266: Sebastian Vettel. Vermögen: 275 Millionen Franken. 2010 wurde er Weltmeister in der Formel 1. Heute liegen seine Interessen eher neben den Rennstrecken. Er machte im Berufsbildungszentrum Pfäffikon SZ eine Ausbildung zum Landwirt. Und jüngst holte er sich ein Harvard-Diplom in Management und Führung.
Rang 295: Hans (Hausi) Leutenegger. Vermögen: 125 Millionen Franken. Der Bob-Olympiasieger von 1972 gründete in den 60er-Jahren ein erfolgreiches Dienstleistungsunternehmen.
Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug
Auf die neue «Bilanz»-Liste der 300 Reichsten, die in der Schweiz wohnen, schaffen es auch einige Personen mit Sportbezug. In der Bildergalerie erfährst du, welche Sport-Stars und Funktionäre dabei sind.