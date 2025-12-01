  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Von Federer bis Schumacher Diese Sportler gehören zu den 300 reichsten Menschen in der Schweiz

Jan Arnet

1.12.2025

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug
Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 2: Familien Hoffmann, Oeri und Duschmalé. Vermögen: 30,5 Milliarden Franken.</strong> Roche-Verwaltungsrat Jörg Duschmalé ist der Neffe von Ex-FCB-Präsidentin Gigi Oeri – und gemeinsam mit seinem Bruder Lukas seit September Grossaktionär des FC Basel.

Rang 2: Familien Hoffmann, Oeri und Duschmalé. Vermögen: 30,5 Milliarden Franken. Roche-Verwaltungsrat Jörg Duschmalé ist der Neffe von Ex-FCB-Präsidentin Gigi Oeri – und gemeinsam mit seinem Bruder Lukas seit September Grossaktionär des FC Basel.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 6: Klaus-Michael Kühne. Vermögen: 21,5 Milliarden Franken.</strong> Er ist Hauptinvestor beim Hamburger SV und prägend bei Transfers und Infrastruktur.

Rang 6: Klaus-Michael Kühne. Vermögen: 21,5 Milliarden Franken. Er ist Hauptinvestor beim Hamburger SV und prägend bei Transfers und Infrastruktur.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 7: Familie Bertarelli. Vermögen: 17,5 Milliarden Franken.</strong> – Ernesto Bertarelli (60, Bild) holte mit Alinghi gleich zweimal den America’s Cup für die Schweiz. Heute ist er CEO von Alinghi Red Bull Racing. 

Rang 7: Familie Bertarelli. Vermögen: 17,5 Milliarden Franken. – Ernesto Bertarelli (60, Bild) holte mit Alinghi gleich zweimal den America’s Cup für die Schweiz. Heute ist er CEO von Alinghi Red Bull Racing. 

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 30: Hansjörg Wyss. Vermögen: 7,5 Milliarden Franken.</strong> Der Schweizer Unternehmer und Mäzen ist unter anderem Mitbesitzer des FC Chelsea.

Rang 30: Hansjörg Wyss. Vermögen: 7,5 Milliarden Franken. Der Schweizer Unternehmer und Mäzen ist unter anderem Mitbesitzer des FC Chelsea.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 50: Familie Walter Frey. Vermögen: 4,8 Milliarden Franken.</strong> Walter Frey ist Verwaltungsratspräsident der ZSC Lions. Per 1. Januar 2026 wird sein Sohn Lorenz Frey-Hilti der neue Präsident des ZSC. Er löst seinen Vater nach fast drei Jahrzehnten ab.

Rang 50: Familie Walter Frey. Vermögen: 4,8 Milliarden Franken. Walter Frey ist Verwaltungsratspräsident der ZSC Lions. Per 1. Januar 2026 wird sein Sohn Lorenz Frey-Hilti der neue Präsident des ZSC. Er löst seinen Vater nach fast drei Jahrzehnten ab.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. Rang 55: Familie Louis-Dreyfus. Vermögen: 4,3 Milliarden Franken. Kyril Louis-Dreyfus, 27-jähriger Spross der gleichnamigen Handelsdynastie, kaufte den englischen Fussballclub AFC Sunderland und führte ihn zurück in die Premier League. Schon sein 2009 verstorbener Vater Robert Louis-Dreyfus war im Fussballbusiness tätig, unter anderem als Besitzer von Olympique Marseille.

Rang 55: Familie Louis-Dreyfus. Vermögen: 4,3 Milliarden Franken. Kyril Louis-Dreyfus, 27-jähriger Spross der gleichnamigen Handelsdynastie, kaufte den englischen Fussballclub AFC Sunderland und führte ihn zurück in die Premier League. Schon sein 2009 verstorbener Vater Robert Louis-Dreyfus war im Fussballbusiness tätig, unter anderem als Besitzer von Olympique Marseille.

Bild: imago

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 56: Familie Ojjeh. Vermögen: 4,3 Milliarden Franken.</strong> Mansour Ojjeh war Miteigentümer des Teams McLaren in der Formel 1.

Rang 56: Familie Ojjeh. Vermögen: 4,3 Milliarden Franken. Mansour Ojjeh war Miteigentümer des Teams McLaren in der Formel 1.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 90: Lawrence Stroll. Vermögen: 2,8 Milliarden Franken.</strong> Er ist Besitzer des Aston Martin F1 Team und Vater von Formel-1-Pilot Lance Stroll.

Rang 90: Lawrence Stroll. Vermögen: 2,8 Milliarden Franken. Er ist Besitzer des Aston Martin F1 Team und Vater von Formel-1-Pilot Lance Stroll.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 94: Olivier Bernhard, David Allemann, Caspar Coppetti, Martin Hoffmann, Marc Maurer. Vermögen: 2,3 Milliarden Franken.</strong> Olivier Bernhard ist Co-Gründer des Sportmarken-Unternehmens On und mehrfacher Duathlon-Weltmeister sowie Ironman-Sieger.

Rang 94: Olivier Bernhard, David Allemann, Caspar Coppetti, Martin Hoffmann, Marc Maurer. Vermögen: 2,3 Milliarden Franken. Olivier Bernhard ist Co-Gründer des Sportmarken-Unternehmens On und mehrfacher Duathlon-Weltmeister sowie Ironman-Sieger.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 101: Familie Mantegazza. Vermögen: 2,3 Milliarden Franken</strong>. Geo Mantegazza war früher HC-Lugano-Präsident, jetzt ist es seine Tochter Vittoria (links im Bild).

Rang 101: Familie Mantegazza. Vermögen: 2,3 Milliarden Franken. Geo Mantegazza war früher HC-Lugano-Präsident, jetzt ist es seine Tochter Vittoria (links im Bild).

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 116: Bernie Ecclestone. Vermögen: 1,8 Milliarden Franken.</strong> Er war Jahrzehnte lang Formel-1-Boss.

Rang 116: Bernie Ecclestone. Vermögen: 1,8 Milliarden Franken. Er war Jahrzehnte lang Formel-1-Boss.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 138: Roger Federer. Vermögen: 1,3 Milliarden Franken.</strong> 20-facher Grand-Slam-Sieger und der wohl erfolgreichste Schweizer Sportler aller Zeiten.

Rang 138: Roger Federer. Vermögen: 1,3 Milliarden Franken. 20-facher Grand-Slam-Sieger und der wohl erfolgreichste Schweizer Sportler aller Zeiten.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 171: Christian Constantin. Vermögen: 650 Millionen Franken.</strong> Der Präsident des FC Sion ist auch in der Immobilien-Branche erfolgreich.

Rang 171: Christian Constantin. Vermögen: 650 Millionen Franken. Der Präsident des FC Sion ist auch in der Immobilien-Branche erfolgreich.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 185: Michael Schumacher. Vermögen: 650 Millionen Franken.</strong> Vom früheren Formel-1-Superstar ist seit seinem schweren Ski-Unfall im Jahr 2013 öffentlich kaum mehr etwas bekannt.

Rang 185: Michael Schumacher. Vermögen: 650 Millionen Franken. Vom früheren Formel-1-Superstar ist seit seinem schweren Ski-Unfall im Jahr 2013 öffentlich kaum mehr etwas bekannt.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 187: Hans-Peter Strebel. Vermögen: 650 Millionen Franken.</strong> Strebel ist Präsident und Mehrheitsaktionär des EV Zug. Er finanzierte in Cham den Bau des Spitzensportzentrums OYM. Ausserdem ist er Apotheker und Wissenschaftler.

Rang 187: Hans-Peter Strebel. Vermögen: 650 Millionen Franken. Strebel ist Präsident und Mehrheitsaktionär des EV Zug. Er finanzierte in Cham den Bau des Spitzensportzentrums OYM. Ausserdem ist er Apotheker und Wissenschaftler.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 266: Sebastian Vettel. Vermögen: 275 Millionen Franken.</strong> 2010 wurde er Weltmeister in der Formel 1. Heute liegen seine Interessen eher neben den Rennstrecken. Er machte im ­Berufsbildungszentrum Pfäffikon SZ eine Ausbildung zum Landwirt. Und jüngst holte er sich ein Harvard-Diplom in Management und Führung.

Rang 266: Sebastian Vettel. Vermögen: 275 Millionen Franken. 2010 wurde er Weltmeister in der Formel 1. Heute liegen seine Interessen eher neben den Rennstrecken. Er machte im ­Berufsbildungszentrum Pfäffikon SZ eine Ausbildung zum Landwirt. Und jüngst holte er sich ein Harvard-Diplom in Management und Führung.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 295: Hans (Hausi) Leutenegger. Vermögen: 125 Millionen Franken.</strong> Der Bob-Olympiasieger von 1972 gründete in den 60er-Jahren ein erfolgreiches Dienstleistungsunternehmen.

Rang 295: Hans (Hausi) Leutenegger. Vermögen: 125 Millionen Franken. Der Bob-Olympiasieger von 1972 gründete in den 60er-Jahren ein erfolgreiches Dienstleistungsunternehmen.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug
Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 2: Familien Hoffmann, Oeri und Duschmalé. Vermögen: 30,5 Milliarden Franken.</strong> Roche-Verwaltungsrat Jörg Duschmalé ist der Neffe von Ex-FCB-Präsidentin Gigi Oeri – und gemeinsam mit seinem Bruder Lukas seit September Grossaktionär des FC Basel.

Rang 2: Familien Hoffmann, Oeri und Duschmalé. Vermögen: 30,5 Milliarden Franken. Roche-Verwaltungsrat Jörg Duschmalé ist der Neffe von Ex-FCB-Präsidentin Gigi Oeri – und gemeinsam mit seinem Bruder Lukas seit September Grossaktionär des FC Basel.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 6: Klaus-Michael Kühne. Vermögen: 21,5 Milliarden Franken.</strong> Er ist Hauptinvestor beim Hamburger SV und prägend bei Transfers und Infrastruktur.

Rang 6: Klaus-Michael Kühne. Vermögen: 21,5 Milliarden Franken. Er ist Hauptinvestor beim Hamburger SV und prägend bei Transfers und Infrastruktur.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 7: Familie Bertarelli. Vermögen: 17,5 Milliarden Franken.</strong> – Ernesto Bertarelli (60, Bild) holte mit Alinghi gleich zweimal den America’s Cup für die Schweiz. Heute ist er CEO von Alinghi Red Bull Racing. 

Rang 7: Familie Bertarelli. Vermögen: 17,5 Milliarden Franken. – Ernesto Bertarelli (60, Bild) holte mit Alinghi gleich zweimal den America’s Cup für die Schweiz. Heute ist er CEO von Alinghi Red Bull Racing. 

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 30: Hansjörg Wyss. Vermögen: 7,5 Milliarden Franken.</strong> Der Schweizer Unternehmer und Mäzen ist unter anderem Mitbesitzer des FC Chelsea.

Rang 30: Hansjörg Wyss. Vermögen: 7,5 Milliarden Franken. Der Schweizer Unternehmer und Mäzen ist unter anderem Mitbesitzer des FC Chelsea.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 50: Familie Walter Frey. Vermögen: 4,8 Milliarden Franken.</strong> Walter Frey ist Verwaltungsratspräsident der ZSC Lions. Per 1. Januar 2026 wird sein Sohn Lorenz Frey-Hilti der neue Präsident des ZSC. Er löst seinen Vater nach fast drei Jahrzehnten ab.

Rang 50: Familie Walter Frey. Vermögen: 4,8 Milliarden Franken. Walter Frey ist Verwaltungsratspräsident der ZSC Lions. Per 1. Januar 2026 wird sein Sohn Lorenz Frey-Hilti der neue Präsident des ZSC. Er löst seinen Vater nach fast drei Jahrzehnten ab.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. Rang 55: Familie Louis-Dreyfus. Vermögen: 4,3 Milliarden Franken. Kyril Louis-Dreyfus, 27-jähriger Spross der gleichnamigen Handelsdynastie, kaufte den englischen Fussballclub AFC Sunderland und führte ihn zurück in die Premier League. Schon sein 2009 verstorbener Vater Robert Louis-Dreyfus war im Fussballbusiness tätig, unter anderem als Besitzer von Olympique Marseille.

Rang 55: Familie Louis-Dreyfus. Vermögen: 4,3 Milliarden Franken. Kyril Louis-Dreyfus, 27-jähriger Spross der gleichnamigen Handelsdynastie, kaufte den englischen Fussballclub AFC Sunderland und führte ihn zurück in die Premier League. Schon sein 2009 verstorbener Vater Robert Louis-Dreyfus war im Fussballbusiness tätig, unter anderem als Besitzer von Olympique Marseille.

Bild: imago

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 56: Familie Ojjeh. Vermögen: 4,3 Milliarden Franken.</strong> Mansour Ojjeh war Miteigentümer des Teams McLaren in der Formel 1.

Rang 56: Familie Ojjeh. Vermögen: 4,3 Milliarden Franken. Mansour Ojjeh war Miteigentümer des Teams McLaren in der Formel 1.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 90: Lawrence Stroll. Vermögen: 2,8 Milliarden Franken.</strong> Er ist Besitzer des Aston Martin F1 Team und Vater von Formel-1-Pilot Lance Stroll.

Rang 90: Lawrence Stroll. Vermögen: 2,8 Milliarden Franken. Er ist Besitzer des Aston Martin F1 Team und Vater von Formel-1-Pilot Lance Stroll.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 94: Olivier Bernhard, David Allemann, Caspar Coppetti, Martin Hoffmann, Marc Maurer. Vermögen: 2,3 Milliarden Franken.</strong> Olivier Bernhard ist Co-Gründer des Sportmarken-Unternehmens On und mehrfacher Duathlon-Weltmeister sowie Ironman-Sieger.

Rang 94: Olivier Bernhard, David Allemann, Caspar Coppetti, Martin Hoffmann, Marc Maurer. Vermögen: 2,3 Milliarden Franken. Olivier Bernhard ist Co-Gründer des Sportmarken-Unternehmens On und mehrfacher Duathlon-Weltmeister sowie Ironman-Sieger.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 101: Familie Mantegazza. Vermögen: 2,3 Milliarden Franken</strong>. Geo Mantegazza war früher HC-Lugano-Präsident, jetzt ist es seine Tochter Vittoria (links im Bild).

Rang 101: Familie Mantegazza. Vermögen: 2,3 Milliarden Franken. Geo Mantegazza war früher HC-Lugano-Präsident, jetzt ist es seine Tochter Vittoria (links im Bild).

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 116: Bernie Ecclestone. Vermögen: 1,8 Milliarden Franken.</strong> Er war Jahrzehnte lang Formel-1-Boss.

Rang 116: Bernie Ecclestone. Vermögen: 1,8 Milliarden Franken. Er war Jahrzehnte lang Formel-1-Boss.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 138: Roger Federer. Vermögen: 1,3 Milliarden Franken.</strong> 20-facher Grand-Slam-Sieger und der wohl erfolgreichste Schweizer Sportler aller Zeiten.

Rang 138: Roger Federer. Vermögen: 1,3 Milliarden Franken. 20-facher Grand-Slam-Sieger und der wohl erfolgreichste Schweizer Sportler aller Zeiten.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 171: Christian Constantin. Vermögen: 650 Millionen Franken.</strong> Der Präsident des FC Sion ist auch in der Immobilien-Branche erfolgreich.

Rang 171: Christian Constantin. Vermögen: 650 Millionen Franken. Der Präsident des FC Sion ist auch in der Immobilien-Branche erfolgreich.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 185: Michael Schumacher. Vermögen: 650 Millionen Franken.</strong> Vom früheren Formel-1-Superstar ist seit seinem schweren Ski-Unfall im Jahr 2013 öffentlich kaum mehr etwas bekannt.

Rang 185: Michael Schumacher. Vermögen: 650 Millionen Franken. Vom früheren Formel-1-Superstar ist seit seinem schweren Ski-Unfall im Jahr 2013 öffentlich kaum mehr etwas bekannt.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 187: Hans-Peter Strebel. Vermögen: 650 Millionen Franken.</strong> Strebel ist Präsident und Mehrheitsaktionär des EV Zug. Er finanzierte in Cham den Bau des Spitzensportzentrums OYM. Ausserdem ist er Apotheker und Wissenschaftler.

Rang 187: Hans-Peter Strebel. Vermögen: 650 Millionen Franken. Strebel ist Präsident und Mehrheitsaktionär des EV Zug. Er finanzierte in Cham den Bau des Spitzensportzentrums OYM. Ausserdem ist er Apotheker und Wissenschaftler.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 266: Sebastian Vettel. Vermögen: 275 Millionen Franken.</strong> 2010 wurde er Weltmeister in der Formel 1. Heute liegen seine Interessen eher neben den Rennstrecken. Er machte im ­Berufsbildungszentrum Pfäffikon SZ eine Ausbildung zum Landwirt. Und jüngst holte er sich ein Harvard-Diplom in Management und Führung.

Rang 266: Sebastian Vettel. Vermögen: 275 Millionen Franken. 2010 wurde er Weltmeister in der Formel 1. Heute liegen seine Interessen eher neben den Rennstrecken. Er machte im ­Berufsbildungszentrum Pfäffikon SZ eine Ausbildung zum Landwirt. Und jüngst holte er sich ein Harvard-Diplom in Management und Führung.

Bild: Keystone

Die reichsten in der Schweiz wohnhaften Menschen mit Sportbezug. <strong>Rang 295: Hans (Hausi) Leutenegger. Vermögen: 125 Millionen Franken.</strong> Der Bob-Olympiasieger von 1972 gründete in den 60er-Jahren ein erfolgreiches Dienstleistungsunternehmen.

Rang 295: Hans (Hausi) Leutenegger. Vermögen: 125 Millionen Franken. Der Bob-Olympiasieger von 1972 gründete in den 60er-Jahren ein erfolgreiches Dienstleistungsunternehmen.

Bild: Keystone

Auf die neue «Bilanz»-Liste der 300 Reichsten, die in der Schweiz wohnen, schaffen es auch einige Personen mit Sportbezug. In der Bildergalerie erfährst du, welche Sport-Stars und Funktionäre dabei sind.

Jan Arnet

01.12.2025, 08:28

01.12.2025, 08:34

Meistgelesen

Nach Hitler-Duktus will die AfD verzweifelt wissen, wer dieser Mann ist
Mattea Meyer zieht die Notbremse – und ist nicht die Einzige
Diese Änderungen treten im Dezember in Kraft – jetzt musst du sie kennen
5 Punkte, die gegen einen baldigen Ukraine-Frieden sprechen
Thomas Gottschalk hat Krebs – jetzt spricht sein Arzt über seltene Diagnose

Mehr zum Thema

Neues «Bilanz»-Ranking. Das sind die 10 reichsten Personen in der Schweiz

Neues «Bilanz»-RankingDas sind die 10 reichsten Personen in der Schweiz

Karte zeigt Dominatoren der Schweiz. Das ist der reichste Mensch in deinem Kanton

Karte zeigt Dominatoren der SchweizDas ist der reichste Mensch in deinem Kanton

Details der «Bilanz»-Rangliste. Wer ist die reichste Frau, wer der Jüngste unter den Reichen?

Details der «Bilanz»-RanglisteWer ist die reichste Frau, wer der Jüngste unter den Reichen?