Diese Sportlerinnen und Sportler sind 2025 verstorben

Laura Dahlmeier, Felix Baumgartner und Diogo Jota kamen 2025 bei Unfällen ums Leben.

Sie wurden von sportlichem Talent und Erfolg geküsst, und alle eint sie ihr Todesjahr: 2025. Blue Sport nennt Sportlerinnen und Sportler, die im ablaufenden Jahr starben – einige von ihnen viel zu jung.

Michael Schifferle Michael Wegmann

Denis Law – 24. Februar 1940 bis 17. Januar 2025

Denis Law gehört zur heiligen United Trinity, einer Statue, die ihn mit seinen schon länger gestorbenen einstigen Teamkollegen vor dem Stadion Old Trafford verewigt: George Best und Bobby Charlton. Sie drei sassen 1958 in jenem Flugzeug, das auf dem Rückflug von einem Europacup-Spiel aus München abstürzte; acht United-Spieler kamen dabei ums Leben. Und zehn Jahre später gehörten Law, Best und Charlton zu den «Lisbon Lions», den Löwen von Lissabon, die den Europacup der Landesmeister gewannen – der erste internationale Titel in der glorreichen Geschichte von United.

Der frühere Fussballstar Denis Law starb Anfang Jahr an Demenz. Idpa

Law, der zum Jubeln stets den rechten Arm ausstreckte und mit dem Zeigefinger in den Himmel wies, zählt zu den unvergessenen Red Devils. Das erstaunt insofern, als er auch zweimal für den Lokalrivalen spielte, Manchester City. 1974 besiegelte er mit einem Derby-Hattrick am letzten Spieltag gar den Abstieg von United in die zweite Liga. Wenn man einem verzieh, dann ihm. Law starb Anfang Jahr an Demenz.

Greg Bell – 7. November 1930 bis 25. Januar 2025

Er war der lebende Beweis, dass auch Sportlerinnen und Sportler nach der Karriere Karriere machen können: Greg Bell, Leichtathlet aus Indiana, USA. 1956 stellte er bei den Olympischen Spielen in Melbourne den damaligen Olympia-Rekord im Weitsprung auf: 7,83 Meter. Klar, dass ihm das Gold einbrachte. Gold wert waren seine Dienste offenkundig auch danach. Bell war Zahnarzt, 50 Jahre lang, ehe er 2020 in Rente ging – mit 90 Jahren. Im Januar 2025 starb er.

Tobias Eder – 4. März 1998 bis 29. Januar 2025

Er war Eishockey-Profi und spielte für die deutschen Traditionsklubs Düsseldorfer EG und die Eisbären Berlin. Im Sommer 2024 schien er auf dem Höhepunkt zu sein: Er war nach einer packenden Finalserie Deutscher Meister, erstmals in seiner Karriere. Und er gehörte erstmals zum WM-Kader der Deutschen; Harold Kreis, hierzulande Trainer in Lugano, Zürich und Zug, sah in ihm einen verlässlichen Mann für die Zukunft. Die aber wurde ihm nicht mehr gewährt. Im August desselben Jahres wurde bei einem Routinecheck die niederschmetternde Diagnose gestellt: Speiseröhrenkrebs. Eder erlag seiner Krankheit im Januar 2025, mit gerade mal 26 Jahren.

Doris Fitschen – 2. Oktober 1968 bis 15. März 2025

Sie war eine der Pionierinnen des Frauenfussballs und galt als eine der besten Abwehrspielerin der Welt. Kein Wunder also, wurde Doris Fitschen von den Medien zur «Beckenbäuerin» erklärt. Sie spielte für den Vorzeigeclub Turbine Potsdam, war Meisterin, Pokalsiegerin, und als sie zum Ende ihrer Karriere 2001 ein halbes Jahr in Philadelphia aufschlug, war ihr auch da Erfolg beschieden: Fitschen wurde Ende Saison zur Spielerin der Saison gewählt. Danach war Fitschen weiterhin gefragt: als Managerin der Frauennationalelf.

Im März verstarb Doris Fitschen, eine der Pionierinnen des Frauenfussballs. Arne Dedert/dpa

2019 erkrankte sie an Knochenkrebs – wegen Armscherzen war sie zum Arzt gegangen. Im März dieses Jahres erlag Fitschen, die zwischendurch gar wieder Golf spielen konnte, ihrer heimtückischen Krankheit.

Leo Beenhakker – 2. August 1942 bis 10 April 2025

Man stelle sich vor, Carlo Ancelotti hätte in diesem Herbst einen Schweizer Verein übernommen! 1992 wars, als die Grasshoppers ins höchste Regal mit Trainern griffen. Leo Beenhakker, bis im Sommer desselben Jahres Trainer bei Real Madrid, übernahm im Frühherbst auf dem Hardturm ein Team, das vor Stars fast überquoll. Giovane Elber, Ciriaco Sforza, Alain Sutter, Murat Yakin, Heinz Hermann und, und, und.

Die Frage schien bloss, mit wie vielen Punkten GC Meister werden würde. Doch die Zürcher leisteten sich eine nationale Blamage: Sie fielen in die Abstiegsrunde. Auch für Beenhakker, der in Holland und Spanien jeweils dreimal Meister wurde, eine Schmach. Immerhin: Er führte GC noch in den Cupfinal und in der Auf-/Abstiegsrunde zum mühelosen Klassenerhalt. Der damalige Manager Erich Vogel spricht bis heute von «meinem grössten Fehler». Derweil schwärmen seine Ex-Spieler vom Holländer. Alain Sutter sagte: «Ich habe Beenhakker geliebt». «Don Leo» starb im April im Alter von 83 Jahren.

Eine Schweigeminute für Leo Beenhakker im April in den Niederlanden. KEYSTONE

Werner Lorant – 21. November 1948 bis 20. April 2025

«Ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht.» Oder: «Die Spieler sollen rennen und das Maul halten.» Und noch der: «Was soll ich mit den Spielern reden, ich bin doch kein Pfarrer?!» – Werner Lorant tat alles, um seinem Ruf gerecht zu werden und sich seinen Spitznamen zu verdienen: Werner «Beinhart».

Mit diesem Stil und träfen Sprüchen führte er 1860 München in den 90ern zum bislang letzten Höhenflug. Von der Regionalliga bis in die Qualifikation zur Champions League führte er die Löwen, ehe er nach einem Zwist mit Klubboss Karl-Heinz Wildmoser, einem bayrisch-barocken Oktoberfest-Wirt, 2001 nach neun Jahren gefeuert wurde. Später wurde er zum Globetrotter: Türkei, Iran, Südkorea, China, die Slowakei – Lorant trainierte (fast) überall. Nur den Erfolg aus seiner Zeit bei den Münchner Löwen wiederholte er nie mehr. Am Osterwochenende 2025 starb er im Alter von 77 Jahren an einer Demenzerkrankung.

Diogo Jota – 4. Dezember 1996 bis 3. Juli 2025

Ihr Tod wühlte die Fussballwelt auf. Er war unfair, sinnlos, brutal. Diogo Joga und sein Bruder André Silva verunglückten Anfang Juli auf dem Weg von Porto nach Santander, Spanien, auf der Autobahn. Von dort wollte Liverpool-Star Jota mit der Fähre nach England aufbrechen. Er flog nicht, weil er sich kurz zuvor einem Eingriff an der Lunge unterzogen hatte. Das Auto mit Silva und Jota kam von der Fahrbahn ab – und verbrannte.

Der Liverpool-Star Diogo Jota und sein Bruder André Silva starben bei einem Autounfall. dpa

Die beiden Fussballer hatten keine Chance, den Flammen zu entkommen. Diogo Jota, Vater dreier kleiner Kinder, war 28 Jahre alt, sein Bruder André Silva 25. In tiefer Trauer, aber mit bemerkenswerter Würde nahm die Anfield Road Abschied von ihrem Helden und dessen Bruder. Vor einem Heimspiel sang das Stadion «You’ll never walk alone» – noch eindringlicher, noch gefühlvoller als sonst. Kaum ein Auge blieb trocken.

Audun Grönvold – 28. Februar 1976 bis 16. Juli 2025

Auf Skiern war er ein Multitalent, ohne den Durchbruch zu schaffen. Der Norweger Audun Grönvold fuhr zunächst in den Alpin-Speeddisziplinen – und dort einmal aufs Podest: 1999 in der Abfahrt in der Sierra Nevada. 2004 wechselte er zum Skircross, und von nun an waren ihm Podestplatzierungen und Medaillen gewiss.

2010 holte Audun Grönvold in Vancouver Bronze im Freestyle, im Juli dieses Jahres verstarb er 49-jährig – er wurde von einem Blitz erschlagen. dpa

Seine Highlights? Er holte im Freestyle Bronze bei Olympia in Vancouver 2010 und an der WM 2005. Und 2007 gewann er dann den Skicross-Weltcup. Mitte Juli des ablaufenden Jahres ging er wandern – und kehrte nie mehr zurück. Audun Grönvold wurde 49-jährig von einem Blitz erschlagen.

Felix Baumgartner – 20. April 1969 bis 17. Juli 2025

Sein Credo? No Limits, keine Grenzen! 2012 sprang er aus 39 Kilometern Höhe und durchbrach im freien Fall die Schallmauer. Keinem Menschen war das zuvor gelungen. Felix Baumgartner, 56-jähriger Extremsportler aus Salzburg, der auch schon beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans startete, verunfallte in diesem Sommer tödlich. Er stürzte in Porto Sant’Elpidio, Italien mit einem motorisierten Gleitschirm ins Holzhaus neben dem Pool einer Hotelanlage. Baumgartner war sofort tot. Die Staatsanwaltschaft ermittelte und konstatierte, dass «menschliches Versagen» zum Tod des Grenzgängers geführt habe.

Laura Dahlmeier – 22. August 1993 bis 28. Juli 2025

Kaum ein Tod erschütterte die Menschen in diesem Jahr, besonders in Deutschland, derart wie jener von Laura Dahlmeier. Die deutsche Biathletin tat Ende Juli, was sie liebte – und kehrte nie mehr nach Hause zurück: Sie war in den Bergen, genauer: im Karakoram-Gebirge von Pakistan, als ein Unwetter sie und eine Freundin heimsuchte. Die beiden brachen den Aufstieg ab, doch auf dem Weg zurück ins Tal geschah das Unglück: Ein Felsen traf Dahlmeier am Kopf; auf 5700 Metern Höhe.

Der Tod von Laura Dahlmeier bewegte 2025 viele Menschen. (Archivbild) dpa

Die siebenfache Weltmeisterin und zweifache Olympiasiegerin erlag vor Ort ihren Verletzungen. Dahlmeier hatte verfügt, dass ihr Leib in den Bergen gelassen werden soll, sollte sie verunglücken – auch um jene zu schützen, die für ihre Bergung ihr eigenes Leben riskieren würden. Gleichwohl tat ihre Familie alles, um ihren Körper zu finden. Zwei Versuche unternahm man. Beide jedoch vergeblich.

Frank Mill – 23. Juli 1958 bis 5. August 2025

Gab er ein Interview, wurde er als Erstes nach dieser einen Szene gefragt: «Herr Mill, sollen wir es gleich hinter uns bringen?» Frank Mill war einer der besten Stürmer seiner Zeit, für Dortmund, Gladbach oder Düsseldorf. Er war Weltmeister 1990, ohne Einsatz zwar, aber immerhin. In Verbindung gebracht wird er gleichwohl bloss mit einer Aktion, «ebendieser Szene», für die ihn jede Oma kenne, wie er mal selbst sagte.

1986 wars, als er in Diensten des BVB im Münchner Olympiastadion alleine aufs Tor zog, pfeilschnell, unaufhaltsam für seine Gegner. Bayern-Goalie Jean-Marie Pfaff umkurvte er mühelos, nicht aber den Pfosten – den traf er, obgleich er allein vorm Tor stand, wenige Meter nur. Mill erlangte zweifelhafte Berühmtheit, konnte über sein Missgeschick aber am lautesten lachen. Im August dieses Jahres erlag er einem Herzinfarkt, den er einige Wochen zuvor auf einer Taxifahrt in Mailand erlitten hatte – er war auf dem Weg zu einer TV-Produktion über die WM 90 in Italien. Mill wurde 67 Jahre alt.

Matteo Franzoso – 16. September 1999 bis 15. September 2025

Auch sein Tod stürzte die Welt des Sports in tiefe Fassungslosigkeit. Matteo Franzoso, Skirennfahrer aus Italien, verunglückte bei einer Trainingsfahrt in Chile so schwer, dass er wenig später, einen Tag vor seinem 26. Geburtstag, einem Schädel-Hirn-Trauma erlag. Ein B-Netz hatte Franzosos Sturz nicht auffangen können – er fiel mit dem Kopf auf eine Holzvorrichtung.

Der italienische Abfahrer Matteo Franzoso ist nach einem Trainingsunfall am 15. September vestorben. KEYSTONE

Unter die Trauer mischte sich Wut über mangelnde Sicherheitsvorkehrungen. Eine Debatte, die im Temposport Ski alpin wohl nie ganz versiegen wird.

Sven Hotz – 12. Oktober 1929 bis 7. Dezember 2025

Sven Hotz, der ehemalige Präsident des FC Zürich, ist Anfang Dezember im Alter von 96 Jahren verstorben. Hotz war 1986 zum Präsidenten des FCZ gewählt worden, 20 Jahre später trat er zurück. In seiner Amtszeit feierte er mit dem Klub zwei Cupsiege sowie einen Meistertitel. Zuvor amtete der ehemalige FCZ-Junior als Vizepräsident, Vorstandsmitglied und Sekretär. Nebst seiner Tätigkeit im Fussball war der gelernte Maurer Hotz auch Immobilienentwickler. Vor Jahren war er an Demenz erkrankt.

Am 14. Mai 2006 gibt der damalige FCZ-Präsident Sven Hotz gibt seinen «Meistertanz» zum Besten. Keystone

Auch sie starben 2025

Werner Leimgruber, Schweizer Fussballer, 2. Januar, 90

Fabio Cudicini, italienischer Fussballer, 8. Januar, 89

Bernd Cullmann, deutscher Leichtathlet, 13. Januar, 85

Lázaro Aristides Betancourt, kubanischer Leichtathlet, 19. Januar, 88

Marcel Bonin, kanadischer Eishockeyspieler, 19. Januar, 93

Dimitrios Domazos, griechischer Fussballer, 24. Januar, 83

Rudi Balsam, deutscher Fussballer, 31. Januar, 89

Walter Bucher, Schweizer Radrennfahrer, 6. März, 98

Jair da Costa, brasilianischer Fussballer, 26. April, 84

Ernesto Pellegrini, italienischer Fussballfunktionär, 31. Mai, 84

Egon Coordes, deutscher Fussballtrainer, 17. Juni, 80

Peter Rufai, nigerianischer Fussballer, 3. Juli, 61

Hulk Hogan, amerikanischer Wrestler, 24. Juli, 71

Josef Cerny, tschechischer Eishockeyspieler und -Trainer, 24. Juli, 85

Jean-Pierre Egger, Schweizer Leichtathlet, 29. Juli, 81

Andy Lander, Schweizer Fussballer und Trainer, 29. Juli, 63

Urs Bärtschi, Schweizer Eishockeyspieler, 6. August, 68

Jorge Costa, portugiesischer Fussballer, 5. August, 53

Razak Omotoyossi, nigerianischer Fussballer, 19. August, 39

Nikola Pilic, kroatischer Tennisspieler und -Trainer, 22. September, 86

Max Lorenz, deutscher Fussballer, 24. Oktober, 86

Mladen Zizovic, bosnischer Fussballer und Trainer, 3. November, 44

Dieter Herzog, deutscher Fussballer, 20. November, 79

Rodney Rodgers, amerikanischer Basketballer, 21. November, 53

Billy Bonds, englische Fussball-Legende, 30. November, 79