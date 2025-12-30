Diese Sportlerinnen und Sportler waren 2025 im Liebes-Glück

Sportlich mag das Jahr 2025 nicht allen Sportlerinnen und Sportlern Glück gebracht haben – einige aber standen fernab der Stadien auf der Sonnenseite.

Mujinga Kambundji – Leichtathletin

Ihren Babybauch trug sie mit Stolz und Freude – im November war es dann so weit: Mujinga Kambundji, Schweizer Rekordhalterin über 100 und 200 Meter, brachte ihren Sohn Léon zur Welt. «Alle sind bei bester Gesundheit. Wir sind unglaublich dankbar und geniessen diese wertvollen ersten Momente zusammen», schrieb die 33-jährige Leichtathletin dazu. Vater des Kindes ist Kambundjis langjähriger Partner und Trainer Florian Clivaz.

Auch wenn die zweifache Europameisterin zuletzt naturgemäss pausierte – sportlicher Ehrgeiz steckt immer noch in ihr. Nach ihrer Babypause will sie zurückkommen, und dabei sind ihr zwei frühere Leichtathletik-Grössen Vorbilder: Hürden-Weltmeisterin Nia Ali und Sprint-Star Shelly-Ann Fraser-Price. Kambundji sagt: «Beide haben es geschafft, nach der Babypause auf einem noch höheren Level zurückzukommen.»

Ramona Bachmann – Fussballerin

Die EM im eigenen Land hätte ein Höhepunkt werden sollen, das sportliche Schicksal aber schlug bei Ramona Bachmann gnadenlos zu: Die 35-jährige Stürmerin erlitt im Training vor dem Grossanlass einen Kreuzbandriss – und erntete Mitleid der ganzen Fussballnation.

Immerhin: Privat war auch Fortuna an ihrer Seite. Bachmann und ihre Ehefrau Charlotte wurden zum ersten Mal Eltern; im Mai gaben sie ihr Glück bekannt. «Unsere Herzen sind übervoll, unsere Familie ist komplett, und jeder Moment fühlt sich bereits wie pure Magie an», meldete Bachmann dazu. Ihr kleiner Stolz heisst Luan Maël.

Nina und Damien Brunner – Beachvolleyballerin und Ex-Hockey-Profi

«Baby Brunner ist auf dem Weg», meldete Ex-Hockey-Spieler Damien Brunner Anfang Jahr. Am 1. Juni war es dann so weit: Töchterchen Mila kam zur Welt. Das Glück des einstigen NHL-Profis der Detroit Red Wings und der New Jersey Devils und seiner Frau Nina, der erfolgreichen Beachvolleyballerin, war komplett. «Unsere Herzen sind voll», schrieb das Paar auf Instagram glückselig.

Derweil er nach seinem Rücktritt im Januar mit knapp 39 Jahren beendet hat, pausiert seine zehn Jahre jüngere Frau bis auf Weiteres. Die Olympia-Bronze-Gewinnerin von Paris will dereinst aber wieder an die Seite ihrer langjährigen Erfolgspartnerin Tanja Hüberli zurückkehren. Vorerst aber geniesst sie Zeit mit ihren Liebsten.

Gregor Kobel – Nati-Goalie

Baby-News gab es auch von Gregor Kobel. Anna, die Partnerin des Nati-Keepers, gab im Mai bekannt, dass das erste gemeinsame Kind unterwegs ist. Im Oktober zeigte Kobel seinen Nachwuchs erstmals der Öffentlichkeit.

Granit Xhaka – Nati-Captain

Bereits zum dritten Mal Papa wurde Granit Xhaka. Im März brachte seine Ehefrau Leonita zum dritten Mal ein Mädchen zur Welt. Das Baby trägt den Namen Neyana.

Florence Schelling – Ex-Torhüterin und SCB-Sportchefin

Als sportliches Oberhaupt des SC Bern erlebte sie wenige gedeihliche Momente – nach gerade mal einem Jahr wurde Florence Schelling von SCB-General Marc Lüthi wieder gefeuert. Familiär jedoch war ihr zuletzt das Glück hold. Schelling, frühere Nati-Torhüterin und Bronzemedaillen-Gewinnerin an WM und Olympia, ist erstmals Mutter geworden. Ende November kam ihre Tochter zur Welt. Wie sie heisst, gab die 36-jährige Schelling noch nicht preis.

Boris Becker – Tennis-Legende

Man kann über Boris Becker sagen, was man will. Eines ist sicher: Der Mann weiss, wie man lebt. Bobele, der schon als 17-jähriger Wimbledon-Sieger zu Millionen und Weltruhm gelangte, kennt die Höhenluft und den Genuss des Sieges ebenso wie den Schmerz des öffentlichen Spottes. 2022 sass die frühere Weltnummer eins wegen Insolvenzdelikten 231 Tage in einem Londoner Gefängnis.

Und auch privat liess Becker wenig anbrennen. Fünf Kinder von vier Frauen bereichern sein Leben. Sein jüngstes Glück kam im November zur Welt: Seine derzeitige Ehefrau Lilian gebar am 21. November sein Töchterchen Zoë Vittoria – ausgerechnet am ersten Todestag seiner geliebten Mutter Elvira, die 2024 im Alter von 89 Jahren starb. Und einen Tag vor seinem 58. Geburtstag. Bobele sagte: «Das waren verrückte 48 Stunden.» Wohl passend zu seinem ganzen Leben.

Marcel Hirscher – erfolgreichster Skifahrer der Geschichte

Gerüchte gab es früh, als Reportern plötzlich ein Ring an seiner linken Hand auffiel. Im Spätsommer dann machten Marcel Hirscher und seine Freundin Lucy dann Ernst: Sie gaben sich abseits der Öffentlichkeit das Ja-Wort. «Die Liebe hat gefragt, ich habe geantwortet», schrieb Hirscher auf Instagram.

Er und Lucy waren seit 2022 ein Paar; publik geworden war ihre Beziehung bei einem gemeinsamen Trip nach Amsterdam. Für Hirscher, den erfolgreichsten Rennfahrer der Ski-alpin-Geschichte und achtfachen Gesamtweltcupsieger, ist es die zweite Ehe. Davor war der 36-Jährige bis 2018 mit seiner Jugendliebe Laura verheiratet; die beiden haben zwei Kinder.

Nick Alpiger – Schwinger

Auch ein «Böser» freute sich 2025 über ein privates Glück: Nick Alpiger, 29-jähriger Schwinger aus der Nordwestschweiz, wurde zum dritten Mal Vater. Seine Frau Nadja brachte Ende Oktober seinen Sohn Edi zur Welt. Alpiger frohlockte auf Instagram: «Willkomme chline Edi.»

Stephanie Venier – ehemalige Skifahrerin

Das Jahr 2025 war ihr Jahr: Stephanie Venier donnerte in Saalbach zum WM-Titel im Super-G – als älteste Weltmeisterin mit 31 Jahren und 49 Tagen. Nach ihrem Rücktritt im Sommer wurde sie erstmals zur österreichischen Sportlerin des Jahres gekürt. Und auch privat wurde ihr Glück perfekt. Sie heiratete ihren 34-jährigen Alpin-Kollegen Christian Waldner. «Zwei Seelen, ein Herz. Für immer dein», schrieb sie auf Instagram. Den Verlobungsring hatte sie schon beim goldigen WM-Super-G getragen. «Nur war der da noch niemandem aufgefallen», erzählte sie später verschmitzt. Mittlerweile ist Venier auch schwanger.

Sara Däbritz – Fussballerin

Im Oktober trat sie aus der deutschen Nationalmannschaft zurück – nach 111 Spielen, 18 Toren, einem Olympiasieg, einem Europameistertitel und womöglich ein bisschen Wehmut. Privat bedeutete das Jahr für Mittelfeldspielerin Sara Däbritz den Beginn von etwas Neuem – und Schönem. Die 30-Jährige gab die Vermählung mit ihrem Freund Lukas bekannt; auch der 29-Jährige spielte Fussball, immerhin in der viertklassigen Regionalliga. Die Klubs seiner Frau Sara? Bayern, PSG, Lyon, Real Madrid. In der Toskana gab sich das (noch) kinderlose Paar das Ja-Wort.

Josh Allen – Footballer

Er ist Quarterback des NFL-Team Buffalo Bills, sie ist Schauspielerin, unter anderem berühmt durch den Film «True Grit», in dem sie neben Oscar-Preisträger Jeff Bridges («The Big Lebowski») als erst 13-Jährige brillierte. Josh Allen und Hailee Steinfeld wurden Ende Mai vor grossem Publikum getraut. Die beiden verliebten sich 2023. Auch das erste Baby ist unterwegs.

Auch sie erlebten ihr privates Glück

Lorenzo Musetti, 23, die Tennis-Weltnummer acht, ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Skirennfahrer Bryce Bennet, 33, ist Vater geworden.

Caroline Wozniacki, 35, Tennisstar, ist zum dritten Mal Mutter geworden.

Elisabeth Seitz, 31, Turnerin, ist Mutter geworden.

Elena Semechin, 31, Parasportlerin, ist Mutter geworden.

Almuth Schult, Ex-Fussballertorhüterin und TV-Expertin, ist zum vierten Mal Mutter geworden.

Angelique Kerber, 37, Ex-Tennis-Ass, ist zum zweiten Mal Mutter geworden.

Franziska Hildebrand, 37, Ex-Biathletin, ist zum zweiten Mal Mutter geworden