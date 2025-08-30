Eigentlich sollten die Schwinger wie Gladiatoren über eine Brücke in die gigantische Arena einlaufen. Doch für viele Athleten sind die 30 Stufen zu kräftezehrend, sie nehmen lieber den Weg durch die Masse.
Eigentlich war geplant, dass die Schwinger über eine Brücke ins Stadion einlaufen. Damit sie auf dem Weg in den Ring nicht von den unzähligen Fans aufgehalten und in ihrer Konzentration gestört werden.
Wie moderne Gladiatoren, die über die Köpfe der Zuschauer und Zuschauerinnen hinweg in die Manege einlaufen. Was in der Theorie absolut Sinn macht, muss nicht auch praktisch sein.
Schon vor dem dritten Gang wählen mehr als die Hälfte der Athleten den Weg unten durch. Die 30 Stufen rauf und wieder runter sind für viele zu aufwändig. «Es fällt mir auf, dass immer mehr Schwinger auf den Weg über die Brücke verzichten», sagt einer der freiwilligen Helfer.
Die Kräfte müssen schliesslich gut eingeteilt sein. Das eidgenössische Schwingfest dauert ja 2 Tage.