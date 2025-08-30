  1. Privatkunden
Lieber durch die Massen Diese Gladiatoren-Treppe ist für viele Schwinger zu anstrengend

Michael Wegmann

30.8.2025

Über diese Treppe gelangen die Schwinger in die ESAF-Arena

Über diese Treppe gelangen die Schwinger in die ESAF-Arena

30.08.2025

Eigentlich sollten die Schwinger wie Gladiatoren über eine Brücke in die gigantische Arena einlaufen. Doch für viele Athleten sind die 30 Stufen zu kräftezehrend, sie nehmen lieber den Weg durch die Masse. 

Redaktion blue Sport

30.08.2025, 15:23

30.08.2025, 15:27

Eigentlich war geplant, dass die Schwinger über eine Brücke ins Stadion einlaufen. Damit sie auf dem Weg in den Ring nicht von den unzähligen Fans aufgehalten und in ihrer Konzentration gestört werden.

Wie moderne Gladiatoren, die über die Köpfe der Zuschauer und Zuschauerinnen hinweg in die Manege einlaufen. Was in der Theorie absolut Sinn macht, muss nicht auch praktisch sein.

ESAF im Ticker. Kracher im 4. Gang – Hammer-Duelle um Wicki, Staudenmann und Giger

ESAF im TickerKracher im 4. Gang – Hammer-Duelle um Wicki, Staudenmann und Giger

Schon vor dem dritten Gang wählen mehr als die Hälfte der Athleten den Weg unten durch. Die 30 Stufen rauf und wieder runter sind für viele zu aufwändig. «Es fällt mir auf, dass immer mehr Schwinger auf den Weg über die Brücke verzichten», sagt einer der freiwilligen Helfer.

Die Kräfte müssen schliesslich gut eingeteilt sein. Das eidgenössische Schwingfest dauert ja 2 Tage.

Mehr zum Eidgenössischen Schwingfest

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Mit blue Sport bist du am Eidgenössischen Schwingfest hautnah mit dabei – auf und neben dem Platz. Vor dem Event haben wir die Schwingfans nach ihrer Meinung gefragt: Wer wird König?

29.08.2025

So erklärte Christian Stucki Amerikanern das Schwingen

So erklärte Christian Stucki Amerikanern das Schwingen

Hast du mal versucht, einem Amerikaner den Schwingsport auf Englisch zu erklären? Schwingerkönig Christian Stucki hat sich getraut. BLICK-Reporter Marcel Perren war 2014 in den USA dabei und hat die Szene sogar gefilmt.

28.08.2025

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

In Mollis GL ist alles bereit für das Eidgenössische Schwingfest. blue Sport hat vor dem Anlass mit Urs Bachmann, Bereichsleiter Infrastruktur, gesprochen.

27.08.2025

