Sturm Amy sorgt für Adrenalinschub – Dieser Kite-Wettbewerb findet nur statt, wenn es stürmt Heftiger Wind, meterhohe Wellen, waghalsige Sprünge – der Red Bull Megaloop tobt über der Nordsee. Loop um Loop fliegen die Kiter*innen – die spektakulärsten Szenen zeigt blue News im Video. 18.09.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Internationale Kitesurfer messen sich bei heftigen Böen und zeigen waghalsige Manöver weit über der Wasseroberfläche.

Das Megaloop-Event findet nur statt, wenn die Nordsee Wellen und Wind in perfekter Kombination liefert.

Zum ersten Mal gab es eine Frauenwertung, die für spektakuläre Sprünge und neue Rekorde sorgte. Mehr anzeigen

Der Red Bull Megaloop 2025 verwandelt Noordwijk in Holland 2025 in eine Hochburg für Kitesurf-Action: Bei Sturm Amy jagen die Athleten mit über 60 km/h Wind über die Nordsee, springen Loops in mehr als 20 Metern Höhe und liefern sich Kopf-an-Kopf-Duelle.

Das Starterfeld besteht aus den besten Kite-Surfern der Welt, die sich nur unter perfekten Bedingungen der extremen Herausforderung stellen.

Nur bei Sturm: Noordwijk wird zur Megaloop-Arena

Der Megaloop findet immer nur dann statt, wenn Wind und Sturm genau stimmen – perfekte Bedingungen sind hier nicht optional, sondern entscheidend.

Wer dabei war, erlebte spektakuläre Sprünge, rasante Drehungen und Momente purer Adrenalin-Power.

blue News zeigt dir die besten Szenen im Video

