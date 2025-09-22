Sturm Amy sorgt für Adrenalinschub – Dieser Kite-Wettbewerb findet nur statt, wenn es stürmt
Heftiger Wind, meterhohe Wellen, waghalsige Sprünge – der Red Bull Megaloop tobt über der Nordsee. Loop um Loop fliegen die Kiter*innen – die spektakulärsten Szenen zeigt blue News im Video.
18.09.2025
Heftiger Wind, meterhohe Wellen, waghalsige Sprünge – der Red Bull Megaloop tobt über der Nordsee. Loop um Loop fliegen die Kiter*innen – die spektakulärsten Szenen zeigt blue News im Video.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Internationale Kitesurfer messen sich bei heftigen Böen und zeigen waghalsige Manöver weit über der Wasseroberfläche.
- Das Megaloop-Event findet nur statt, wenn die Nordsee Wellen und Wind in perfekter Kombination liefert.
- Zum ersten Mal gab es eine Frauenwertung, die für spektakuläre Sprünge und neue Rekorde sorgte.
Der Red Bull Megaloop 2025 verwandelt Noordwijk in Holland 2025 in eine Hochburg für Kitesurf-Action: Bei Sturm Amy jagen die Athleten mit über 60 km/h Wind über die Nordsee, springen Loops in mehr als 20 Metern Höhe und liefern sich Kopf-an-Kopf-Duelle.
Das Starterfeld besteht aus den besten Kite-Surfern der Welt, die sich nur unter perfekten Bedingungen der extremen Herausforderung stellen.
Nur bei Sturm: Noordwijk wird zur Megaloop-Arena
Der Megaloop findet immer nur dann statt, wenn Wind und Sturm genau stimmen – perfekte Bedingungen sind hier nicht optional, sondern entscheidend.
Wer dabei war, erlebte spektakuläre Sprünge, rasante Drehungen und Momente purer Adrenalin-Power.
blue News zeigt dir die besten Szenen im Video – Action garantiert!
Mehr Videos aus dem Ressort
Ein wilder Ritt – meine erste Surfstunde mit 54
«blue News»-Redaktor Bruno Bötschi lernt Wellenreiten. Das geht jetzt sogar ohne Flugticket und Salzwasser. Denn das Wallis liegt seit Kurzem am Meer, also ein bisschen: Bötschi stürzt sich im neuen Surfergarten Alaïa Bay in Sitten in die Fluten.
17.05.2021