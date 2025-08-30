Gibt es am Eidgenössischen kein Vorbekommen an Samuel Giger (links)? KEYSTONE

Wer krönt sich in Mollis zum Schwingerkönig? Die Leserinnen und Leser von blue News haben entschieden – und ihre Meinung vor dem ESAF 2025 ist eindeutig: Der Top-Favorit kommt aus der Ostschweiz.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vom 29. bis 31. August findet in Mollis (GL) das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt.

Die grosse Frage dabei: Welcher Schwinger sichert sich den Königstitel?

Wenn es nach den Leserinnen und Leser von blue News geht, ist es eine klare Sache: Der Top-Favorit heisst Samuel Giger. Mehr anzeigen

Für die Leserinnen und Leser von blue News ist ganz klar, wer sich in Mollis am Sonntag durchsetzen wird. Mit 31 Prozent entscheidet sich die klare Mehrheit für den Ostschweizer Samuel Giger.

Der Thurgauer verdrängt dabei Titelverteidiger Joel Wicki auf Rang zwei (20 Prozent). Das Podium komplettiert der Berner Fabian Staudenmann.

So haben die blue News Leser abgestimmt

Das sind die Favoriten der ESAF-Besucher