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Ditaji Kambundji schreibt Geschichte Die Schweizer Sportlerin des Jahres rührt auch den Bundesrat zu Tränen

Redaktion blue Sport

30.3.2026 - 04:31

Schweizer Sportlerin des Jahres 2025: Ditaji Kambundji mit der begehrten Siegertrophäe.
Schweizer Sportlerin des Jahres 2025: Ditaji Kambundji mit der begehrten Siegertrophäe.
Bild: Keystone

Ditaji Kambundji sprintet dank Nervenstärke, Talent und Familien-Zusammenhalt an die Weltspitze. Nun ist sie erstmals Schweizer Sportlerin des Jahres.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport

30.03.2026, 04:31

30.03.2026, 10:02

Ditaji Kambundji wirkt im Moment höchster Anspannung unerschütterlich. Wenn es vor dem WM-Final im Bauch kribbelt und die Herausforderung riesig erscheint, dreht die 23-Jährige erst richtig auf. Mit ihrem Triumph über 100 m Hürden im September an der WM in Tokio, den sie in 12,24 Sekunden und mit Schweizer Rekord krönte, hob sie diese Fähigkeit auf ein Niveau, das ihr nur wenige zugetraut hatten. 

Im emotionalen Interview nach dem Rennen kullern Kambundji immer wieder Tränen über die Wangen. Vielen Zuschauern vor den TV-Geräten ergeht es nicht anders. «Ich war auch dabei, ich kann mich gut daran erinnern. Als Ditaji geweint hat, kamen mir auch die Tränen», gesteht etwa Bundesrat Martin Pfister.

«Ich habe mir nie eine Limite gesetzt. Denn ich hatte immer Vorbilder, die mir zeigten, dass alles möglich ist», sagt Kambundji – und meint vor allem ihre zehn Jahre ältere Schwester Mujinga. Die WM-Dritte von 2019 ebnete in der Schweiz den Weg ins weibliche Leichtathletik-Profitum und prägt Ditajis Laufbahn bis heute.

Sports Awards. Marco Odermatt und Ditaji Kambundji sind Sportler und Sportlerin des Jahres

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Der grosse Familien-Zusammenhalt

Die vier Kambundji-Schwestern bilden ein enges, beinahe symbiotisches Gefüge. Ditaji findet darin Bodenhaftung und Antrieb zugleich. Wie selbstverständlich teilt sie ihre grossen Momente mit der Familie. In Tokio suchte sie erst die Umarmung der Eltern, bevor sie ihre Ehrenrunde begann. Trotz ihres immensen Selbstvertrauens wirkt sie nie abgehoben. Ein Markenzeichen dieser Familie.

Mujinga und Ditaji Kambundji stellen sich den «Entweder-Oder-Fragen»﻿ von blue Sport

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03.06.2025

Sportlich holt Ditaji Kambundji Medaillen im Takt: Im März 2025 erklang in Apeldoorn die Schweizer Nationalhymne nach Hallen-EM-Gold über 60 m Hürden, zwei Wochen später in Nanjing gewann die Leichtathletin WM-Silber. Dass sie unter maximalem Druck aufblüht, bestätigt die Hürdensprinterin immer wieder.

Getragen von der Expertise ihres Teams um Chefcoach Florian Clivaz und Hürdentrainerin Claudine Müller steht Ditaji Kambundji heute technisch auf Weltniveau. Die Stürze früherer Jahre sind Geschichte. Die Bernerin hat gelernt, ihre Explosivität zu zügeln und im entscheidenden Moment freizusetzen – und schreibt damit Schweizer Sportgeschichte.

Erfolg ohne Allüren. Ditaji Kambundj: «Ich stehe nicht jeden Tag auf und denke: ‹Guten Morgen, Weltmeisterin›»

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Kambundji sprintet zu WM-Gold

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15.09.2025

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