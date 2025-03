Jubel mit der Schweizer Flagge: Ditaji Kambundji läuft über 60 Meter Hürden in der Halle von Apeldoorn zum EM-Titel. Keystone

Ditaji Kambundji ist erstmals bei der Elite Europameisterin. An der Hallen-EM in Apeldoorn läuft die Bernerin über 60 m Hürden zur Goldmedaille.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Ditaji Kambundji holt an der Hallen-EM in Apeldoorn die Goldmedaille.

Über 60 Meter Hürden läuft Kambundji mit 7,67 Sekunden Europarekord. Mehr anzeigen

Im Final setzte sich Kambundji in 7,67 Sekunden durch. Das ist Europarekord. Kambundji unterbot damit ihre bisherige Schweizer Bestleistung um nicht weniger als 13 Hundertstel. Die 22-Jährige hatte bereits auf Stufe U20 und U23 EM-Gold geholt. In der Elite gewann sie zuletzt 2022 und 2024 im Freien Silber.

Die grandiose Zeit von Kambundji war notwendig, denn auch die zweitplatzierte Niederländerin Nadine Visser stellte in 7,72 Landesrekord auf. Schneller als die Bernerin war in dieser Hallensaison weltweit noch keine andere Hürdensprinterin. Sie ist auch die erste Schweizer Hallen-Europameisterin in der Leichtathletik überhaupt.