Ditaji Kambundji gewinnt die 100 Meter Hürden in Turku. Keystone

Ditaji Kambundji und Audrey Werro kommen am internationalen Meeting in Turku zu überzeugenden Siegen.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Beim Internationalen Meeting in Turku triumphieren zwei Schweizerinnen.

Ditaji Kambundji (ST Bern) siegt über 100 Meter Hürden in 12,66 Sekunden, Audrey Werro (CA Belfaux) gewinnt die 800 Meter in 1:59,39 Minuten. Mehr anzeigen

Nach einem souveränen Vorlaufsieg in 12,80 Sekunden verbesserte Kambundji im Final mit 12,66 ihre Saisonbestzeit um 5 Hundertstel. Die letztjährige EM-Zweite ist damit hinter der Niederländerin Nadine Visser (12,49) die Nummer 2 in Europa in dieser Saison. Erst fünfmal in ihrer Karriere ist die 22-jährige Bernerin schneller gelaufen.

Die Schweizer Rekordhalterin Audrey Werro gewann die 800 Meter in 1:59,39 Minuten und blieb in ihrem vierten Saisonrennen zum vierten Mal unter der 2-Minuten-Marke. Mit ihrem Landesrekord von 1:57,25 ist die 20-jährige Freiburgerin hinter der Äthiopierin Tsige Duguma (1:56,64) aktuell die Nummer 2 auf der Welt.

Jonas Raess (LC Regensdorf) lief im 5000-Meter-Rennen in 13:14,78 Minuten mit der zweitbesten Outdoor-Zeit seiner Karriere auf Platz 5.