«Unglaublich», «sagenhaft», «Weltklasse» So feiert die Schweizer Presse unsere WM-Heldin Ditaji Kambundji

SDA

16.9.2025 - 08:30

Kambundji sprintet zu WM-Gold

Kambundji sprintet zu WM-Gold

15.09.2025

«Was für ein unglaublicher Coup!», «sagenhaft» und «schlicht und ergreifend Weltklasse»: Die Deutschschweizer Presse feiert Ditaji Kambundji nach ihrem WM-Titel über die 100 Meter Hürden.

Keystone-SDA

16.09.2025, 08:30

«Mit Superlativen sollte man vorsichtig umgehen, sie werden gerade im Sportjournalismus viel zu oft verwendet. Aber das, was Kambundji an diesem Abend im Olympiastadion von Tokio abliefert, ist schlicht und ergreifend Weltklasse», schrieb der «Tagesanzeiger» am Dienstag. «Sie schiesst als Schnellste aus den Startblöcken und liegt dann bis zum Ziel vorne.»

Auch laut der «Neuen Zürcher Zeitung» kann der Titel von Kambundji kaum hoch genug eingeschätzt werden, denn die 100 m Hürden sind in diesem Jahr die Disziplin mit der dichtesten Spitze. Zwölf Athletinnen waren vor der WM weltweit schneller als die Bernerin. «Sie verbesserte ihren Landesrekord um sagenhafte 16 Hundertstelsekunden», so die Zeitung. «Solche Exploits sind mittlerweile fast schon ihre Spezialität.»

Ditaji Kambundjis Mutter nach WM-Coup. «Es ist schön zu sehen, dass sie ihre Emotionen gehen lassen kann»

Ditaji Kambundjis Mutter nach WM-Coup«Es ist schön zu sehen, dass sie ihre Emotionen gehen lassen kann»

«Was für ein unglaublicher Coup!», schrieb der «Blick». «Die anderen Weltmeister waren mit dem dreifachen Champion Werner Günthör (64, Kugel) und André Bucher (48, 800 Meter) Männer. Aber das spielt in diesem Moment in dieser geschichtsträchtigen Nacht von Tokio keine Rolle. Kambundji läuft mit gerade mal 23 Jahren schon zum grösstmöglichen Triumph, abgesehen von Olympia.»

Ditaji Kambundji präsentiert ihre WM-Goldmedaille
Ditaji Kambundji präsentiert ihre WM-Goldmedaille
Keystone

«Ditaji Kambundji schreibt in Tokio nicht nur Schweizer Sportgeschichte [...]. Sie schafft es auch auf eindrückliche Art, dass dieses immense Selbstvertrauen, welches sie ausstrahlt, in keiner Weise überheblich oder arrogant wirkt», so die CH-Media-Zeitungen über die Hürdenläuferin. «Wie kann man nur so abgebrüht sein? Wenn der Leistungsdruck maximal wird, der Bauch sich vor dem Start vor Nervosität zusammenzieht und die Herausforderung unüberwindbar gross erscheint, ja dann kommt Ditaji Kambundji erst so richtig auf Betriebstemperatur. Mit ihrem WM-Titel in Tokio hebt sie diese einzigartige Fähigkeit auf ein neues Level.»

Ditaji Kambundji hochemotional. «Ich habe noch nie so viele Tränen vergossen»

Ditaji Kambundji hochemotional«Ich habe noch nie so viele Tränen vergossen»

Grossen Anklang fand in der Schweizer Presse auch das Interview, das die Leichtathletin nach ihrem Sieg dem Schweizer Fernsehen SRF gab. «I bi eifach schnäu gsecklet», erklärte die Bernerin. Als «Kultinterview» bezeichnete es der «Tagesanzeiger».

Kambundji wie Günthör und Bucher. Das sind alle Schweizer Medaillen an Leichtathletik-Weltmeisterschaften

Kambundji wie Günthör und Bucher. Das sind alle Schweizer Medaillen an Leichtathletik-Weltmeisterschaften

Deshalb hat Kambundji zugeschlagen. «In der Zone ‹jetzt oder nie› fühle ich mich sehr wohl»

Deshalb hat Kambundji zugeschlagen«In der Zone ‹jetzt oder nie› fühle ich mich sehr wohl»

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk

03.06.2025

Mujinga und Ditaji Kambundji stellen sich den «Entweder-Oder-Fragen»﻿ von blue Sport

Mujinga und Ditaji Kambundji stellen sich den «Entweder-Oder-Fragen»﻿ von blue Sport

03.06.2025

Fünf unbequeme Themen reisen mit nach England – US-Präsident meidet Öffentlichkeit
Russen klauen die eigenen Waffen – und sprengen sich in die Luft
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Milliarden Dollar +++ Zölle schmerzen Stöckli
«Wann hört er endlich auf?» – Netz reagiert bitter auf Raabs RTL-Show
Zechpreller rastet in Bern völlig aus und kassiert saftige Strafe

Didi Hamann lobt UEFA-Entscheid: «Das ist das Beste, was sie in den letzten Jahren gemacht haben!»

Didi Hamann lobt UEFA-Entscheid: «Das ist das Beste, was sie in den letzten Jahren gemacht haben!»

blue Sport Experte Didi Hamann outet sich als grosser Fan des neuen Champions-League-Modus. Für ihn ist klar: Die Ligaphase garantiert auch in diesem Jahr extreme Spannung.

15.09.2025

Didi Hamann, wer gewinnt die Champions League?

Didi Hamann, wer gewinnt die Champions League?

blue Sport Experte Didi Hamann wagt vor dem Start zur Champions-League-Ligaphase einen Blick in die Kristallkugel.

15.09.2025

Begeisterter Empfang für Basketball-Europameister

Begeisterter Empfang für Basketball-Europameister

STORY: Hunderte jubelnde Fans haben den frisch gekürten Basketball-Europameistern am Montag einen fröhlichen Empfang in Frankfurt beschert. Die Nationalmannschaft der Männer hatte sich in einem spannungsvollen Finale am Sonntagabend in Litauen mit 88-83 Punkten gegen die Türkei durchgesetzt. Kapitän Dennis Schröder und seine Mannschaftskollegen präsentierten den Fans den Pokal – es war nach 1993 der zweite EM-Titel für die deutschen Basketballer. Vox Pops Fans: «Für mich steht einfach diese Teamleistung im Vordergrund. Ich finde es einfach unfassbar toll, wie das Team zusammenspielen kann und vor allem so Momente wie das ganze Team, das sich hinter ihren Coach stellt, weil es eben Kritik gab. Und das finde ich einfach unfassbar faszinierend. Und ich bin hier, um das Ganze zu unterstützen und einfach zu zeigen, dass ich das toll finde und das Fans gibt, die das einfach toll finden.» «Ich bin einfach der Meinung, dass man die Leistung, die sie gebracht haben, auch mal belohnen sollte. Wenn schon die Möglichkeit besteht, wie so ein Empfang hier, dabei zu sein, deswegen gehe ich einfach mal hin.» «Also an der Mannschaft begeistert mich die Emotionalität, die die Mannschaft ausstrahlt, und einfach die Gemeinschaft und das Gefühl.» Mit dem Titel setzen die Deutschen ihren Erfolg der letzten Jahre fort. Seit 2023 sind sie auch Basketball-Weltmeister. Damit befinden sich derzeit zwei grosse Titel in den Händen der Deutschen. Und das wird mindestens bis zur nächsten WM 2027 so bleiben.

15.09.2025

Didi Hamann lobt UEFA-Entscheid: «Das ist das Beste, was sie in den letzten Jahren gemacht haben!»

Didi Hamann lobt UEFA-Entscheid: «Das ist das Beste, was sie in den letzten Jahren gemacht haben!»

Didi Hamann, wer gewinnt die Champions League?

Didi Hamann, wer gewinnt die Champions League?

Begeisterter Empfang für Basketball-Europameister

Begeisterter Empfang für Basketball-Europameister

American Football. Tom Brady gibt nächstes «Comeback»

American FootballTom Brady gibt nächstes «Comeback»

Sport. Leichtathletik statt Eiskunstlauf oder Fussball

SportLeichtathletik statt Eiskunstlauf oder Fussball

Leichtathletik-WM. Gold in Tokio: Ditaji Kambundji schreibt Schweizer Leichtathletik-Geschichte

Leichtathletik-WMGold in Tokio: Ditaji Kambundji schreibt Schweizer Leichtathletik-Geschichte